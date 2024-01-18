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Wednesday 2. Sezonu Ne Zaman? Yeni Bölümlerde Neler Anlatılacak? - Son Dakika
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Wednesday 2. Sezonu Ne Zaman? Yeni Bölümlerde Neler Anlatılacak?

Tim Burton'ın yönettiği Wednesday dizisi, 2. sezonuyla tekrar trend haline gelecek. Wednesday'in aşk hayatından uzaklaşacağı ve daha korkunç bir atmosferde ele alınacağı biliniyor. İlk sezonda yer alan Addams ailesine yeni bir karakter katılacak. Ancak 2. sezonun çekimleri, yazarlar ve oyuncuların grevi nedeniyle ertelendi. Yeni sezonun çekimleri nisan ayının sonlarında başlayacak ve İrlanda'nın Wicklow bölgesinde gerçekleştirilecek.

Wednesday 2. Sezonu Ne Zaman? Yeni Bölümlerde Neler Anlatılacak?
18.01.2024 - 00:30,  Güncelleme: 00:32
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2022'nin sonlarına doğru Netflix'te yayınlanan Wednesday, dünyanın en popüler ve aynı zamanda en beklenen dizilerinden birisi haline geldi. Kısa süre içerisinde sosyal medyada çok konuşulan yapımlardan biri olmasıyla büyük bir hayran kitlesine sahip olan dizi, önümüzdeki dönemlerde 2. sezonuyla tekrardan trend haline gelecek. Peki Wednesday 2. sezonu ne zaman ve yeni bölümlerde neler anlatılacak? İşte Wednesday 2. sezonu ile ilgili tüm bilinenler…

Wednesday 2. sezonu ile ilgili tüm bilinenler

Wednesday, Tim Burton'ın 1991 yapımı The Addams Family film serisinin baş karakteri Wednesday Adams'ı merkezine alıyor. Dizide 16 yaşındaki Wednesday'in Nevermore Akademisi'nde yaşadıkları anlatılıyor. Wednesday 2. sezonuyla ilgili bilinenlere geçelim.

Not: İçeriğin devamında spoiler yer almaktadır.

Wednesday 2. Sezonu Ne Zaman? Yeni Bölümlerde Neler Anlatılacak?

2. sezonda Wednesday karakteri

İlk sezon boyunca Wednesday'in romantik ilişkiler yaşadığını gördük. Ancak bu 2. sezonda da devam etmeyecek. Zira Wednesday'i canlandıran Jenna Ortega, katıldığı bir podcast programında bu romantik hikayeden pek memnun olmadığını belirtmişti.

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Akabinde Ortega, başka bir programda ise 2. sezonda Wednesday'in aşk hayatından uzaklaşacağını ve karakterin daha çok korkunç yönünün öne çıkartılacağını açıkladı. Buna göre karakter, daha karanlık bir atmosferde ele alınacak.

Addams ailesine yeni birisi dahil olacak

İlk sezonda Addams ailesinde Gomez (Luis Guzmán), Morticia (Catherine Zeta-Jones), Pugsley (Isaac Ordonez) ve Uncle Fester (Fred Armisen) yer aldı. Netflix'in haziran ayındaki "Tudum: A Global Fan Event" etkinliğinde, dizinin başrol oyuncuları 2. sezonla birlikte aileye yeni bir karakterin katılacağını açıklamıştı. Ancak bu karakterin kim olduğu henüz belirsiz.

Wednesday 2. sezonu ne zaman, tarihi belli oldu mu?

"Wednesday 2. sezonu ne zaman?" sorusuna şimdilik cevap verilemiyor. Öyle ki yeni bölümler, yazarlar ve oyuncuların grevi nedeniyle ertelendi. Ancak grevlerin sona ermesiyle birlikte nisan ayının sonlarında çekimlerin başlaması planlanıyor. Aktarılan bilgilere göre yeni sezon, İrlanda'nın Wicklow bölgesinde çekilecek.

Wednesday 2. Sezonu Ne Zaman? Yeni Bölümlerde Neler Anlatılacak?

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Wednesday 2. sezonundan beklentileriniz neler? Yayınlandığında izleyecek misiniz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

Kaynak: Shiftdelete
YORUMLAR

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Son Dakika Teknoloji Wednesday 2. Sezonu Ne Zaman? Yeni Bölümlerde Neler Anlatılacak? - Son Dakika


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