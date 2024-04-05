WhatsApp\'ın yeni tasarımı renksiz olacak!

Uzun yıllardır kullanıcıların haberleşme için ana uygulama tercihi olan WhatsApp, son zamanlarda Meta geliştiricilerinin adımlarıyla birçok değişime uğradı. Özellikle Topluluklar, yayın kanalları ve zengin durum güncellemeleri gibi yeni özelliklerle, WhatsApp'ın diğer platformlarla rekabet gücü arttı. Bu güncellemelerin yanı sıra, uygulamanın arayüzünde yapılan değişiklikler de dikkat çekiyor. Gelin yeni WhatsApp tasarımına birlikte göz atalım.
WhatsApp yeni arayüz tasarımı renksiz olacak!
WhatsApp, genellikle arayüz güncellemelerini nadiren yapar ve daha çok yeni özelliklere odaklıdır. Ancak son zamanlarda yapılan değişiklikler, estetik açıdan da önemli adımların atıldığını gösteriyor. Özellikle alt gezinim çubuğuna yapılan geçiş, kullanıcı deneyimini önemli ölçüde iyileştirdi. Artık uygulama, daha kullanıcı dostu bir arayüze sahip.
WhatsApp yeni tasarımının kullanıcılar arasında bazı tartışmalara yol açtığı da görülüyor. Örneğin yeni alt çubuk tasarımı, arama çubuğunu gölgede bırakabiliyor ve bu da kullanıcıların arama işlevini zorlaştırabiliyor. Ancak beta sürümünde yapılan güncellemelerle bu tür sorunların çözüme kavuşturulmaya çalışıldığı görülüyor.
WhatsApp yeni renksiz tasarımına göz atacak olursak, bembeyaz bir arayüz ile karşı karşıya olacağımızı görüyoruz. Kimisi bu sadeliği beğenebilir ancak kimisi de eski yeşil ağırlıklı tasarımı bırakmak istemeyebilir.
WhatsApp'ın Android versiyonu için yeni güncelleme! iOS'a benzedi
WhatsApp'ın yenilenen arayüzü, kullanıcıların geri bildirimlerine göre şekillenmeye devam ediyor. Meta geliştiricileri, kullanıcıların ihtiyaçlarına ve tercihlerine daha iyi uyum sağlayabilmek için sürekli olarak güncellemeler yapmayı hedefliyor. Bu sayede, WhatsApp'ın rakiplerine karşı rekabet gücünün artması ve kullanıcıların daha memnun olması amaçlanıyor.
Siz yeni WhatsApp tasarımı hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın.
Son Dakika › Teknoloji › WhatsApp'ın yeni tasarımı renksiz olacak! - Son Dakika
Her Cuma yayınlanan, ShiftDelete.Net Genel Yayın Yönetmeni Tolga Cem Küçükyılmaz ve Alperen'in değerlendirdiği Teknoloji Muhabbeti programının 25. bölümü Cuma akşamı 17:00'da yayınlanacak. İşte haftanın en çok konuşulan haberleri.
Samsung, Galaxy AI tarafından desteklenen One UI 6.1 güncellemesiyle Fotoğraf Düzenleyicisi'ne önemli bir yenilik getiriyor. Yeni güncelleme ile birlikte Nesne Silgi özelliğine ek olarak 'Üretken Düzenleme' özelliği de kullanıma sunulacak.
Citroen, elektrikli mobiliteyi ilerletmek için tamamen elektrikli ë-C4 modeliyle adımlarını sürdürüyor. Marka, herkesin erişimine uygun ulaşım sağlama hedefiyle Türkiye'de ë-C4'ü piyasaya sürdü. ë-C4, müşteri gereksinimlerini karşılayan ve erişilebilir şarj özelliği ile ideal bir teknoloji çözümü sunuyor. 50 kWh ve 54 kWh kapasiteli batarya ile 100 kW DC şarj gücüyle birleştirerek rakiplerinden daha iyi şarj süreleri sunmayı başarıyor. ë-C4, günlük kullanımda sessiz, sarsıntısız ve CO2 emisyonu olmayan bir sürüş sunarken, uzun yolculuklar için de optimize edilmiş elektrik tüketimi sağlıyor. Türkiye'de 1.555.000 TL'den başlayan fiyatlarla satışta bulunuyor.
Microsoft, Edge tarayıcısı için yeni bir özellik olan RAM sınırlama işlemini test ediyor. Kullanıcılar, belleği sürekli ya da sadece oyun oynarken kısıtlayabilecekler. Tarayıcı, 1 GB gibi düşük bir miktarda bellekle bile sınırlandırılabilecek. Özelliğin ne zaman kullanıma sunulacağı henüz belirsiz.
Samsung, aylık güncelleme listesinden çıkardığı Galaxy Note 20, Note 20 Ultra ve Galaxy S20 FE modellerini yeniden listeye ekledi. Bu modeller her ay güncelleme alacak ve yeni nesil güvenlik güncellemesiyle uzun süre kullanılabilecek. Samsung'un bu hamlesi, teknoloji sektöründe büyük bir memnuniyetle karşılandı ve daha fazla kullanıcıyı çekmesi bekleniyor.
Vivo, uygun fiyatlı modellerine Vivo V30 Lite 4G'yi ekledi. Cihaz, 6.67 inç FHD+ E4 AMOLED panel, Snapdragon 685 işlemci, 8 GB RAM, 256 GB depolama, 50 MP ana kamera, 5.000 mAh pil gibi özellikler sunuyor. Vivo V30 Lite 4G'nin fiyatı ise 299 dolar olarak belirlendi.
Apple, iPhone 16 modellerinde daha ince bir kenar çerçevesi kullanacak. Pro modellerde yer alacak yeni ekran teknolojisi ile daha geniş bir görüntüleme alanı sunulacak. iPhone 16 Pro'nun teknik özellikleri de açıklandı.
Toyota, kalite, performans ve sürüş eğlencesi konusundaki iddiasını daha da ileriye taşımak amacıyla Shimoyama Toyota Teknik Merkezi'ni tamamladı. Yeni teknik merkezde, doğal arazi ile birlikte yeni teknolojiler bir araya getirilerek, yeni Toyota modellerinin geliştirilmesine öncülük edecek birçok test alanı bulunuyor. Yaklaşık 3 bin kişinin görev alacağı merkezde, çevrenin korunması üzerine de önem veriliyor.
Sizin düşünceleriniz neler ?