WhatsApp, Sohbet Filtreleri Özelliğini Kullanıma Sundu

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WhatsApp, kullanıcıların uygulamada gezinmelerine ve konuşmaları kolayca bulmalarına yardımcı olmak için Sohbet Filtreleri adlı yeni bir özellik sundu. Bu özellikle birlikte okunmamış mesajlar filtre yardımıyla ayrılabilecek. Bu da mesajları gözden kaçırmanızın önüne geçecek.

WhatsApp Sohbet Filtreleri nasıl kullanılır?

WhatsApp kullanıcıları uzun zamandır bireysel sohbet ve grup mesajlarıyla uğraşıyor. Bunun sonucunda ise geçmiş mesajlar arasında belirli bir konuşmayı bulmak zorlaşabiliyor. Ancak yeni özellikle birlikte uygulamada mesajları ayırmak mümkün olacak.

Yeni Sohbet Filtreleri özelliği, kullanıcıların konuşmalarını üç kategoride sıralamasına olanak tanıyacak. Tüm Sohbetler, Okunmamış Sohbetler ve Gruplar şeklinde ayrılacak. Tüm Sohbetler arayüzü bireysel ve gruplardan gelen tüm mesajları gösterecek.

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Okunmamış Sohbetler filtresi ise yalnızca okunmamış veya okunmamış olarak işaretlenmiş sohbetleri içeren konuşmalara yer verecek. Bu da kullanıcıların yanıtlanması gereken mesajları bulmasına yardımcı olacak. Gruplar filtresi ise sadece topluluk ve grup konuşmalarını listeleyecek.

Filtreler, farklı konuşma türlerini kategorize ederek WhatsApp mesajlarındaki düzeni artırmayı amaçlıyor. Kullanıcılar ayrıca belirli sohbet türlerini ayırabilecek ve istediği zaman kolayca yanıt verebilecek.

Sohbet Filtrelerinin bu hafta WhatsApp kullanıcılarına kademeli olarak dağıtılmaya başlandığı açıklandı. Özellik, önümüzdeki haftalarda tüm iOS ve Android kullanıcıları için sohbetler ekranının üst kısmından yer alacak.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce WhatsApp Sohbet Filtreleri başarı yakalayabilecek mi? Siz WhatsApp özelliklerini yakından takip ediyor musunuz? Yanıtlarınızı aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle kolayca paylaşabilirsiniz.