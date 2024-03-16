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WhatsApp, istemediğiniz kişilerden mesaj almamak için harika bir özellik sunuyor: Engellemek. Ancak eğer engellenen tarafta olursanız, bu durum biraz moral bozucu olabiliyor. Peki WhatsApp'ta birinin sizi engelleyip engellemediğini nasıl anlarsınız?

WhatsApp'ta engellendiğinizi nasıl anlarsınız?

Twitter gibi sosyal mecralarda olduğu gibi WhatsApp da engellenmişseniz bunu sizi bildirmez. Ancak belirli bir kullanıcı tarafından engellenip engellenmediğinizi anlamanın birkaç yolu elbette var.

Kişinin WhatsApp profil resmi ve durumu değişmiyor ise:

Bu doğrulaması zor bir durum, ancak bir kez WhatsApp'ta engellenirseniz, engelleyen kişinin profil resmi ve durumu sizin için artık güncellenmez.

Engelleyen kişinin WhatsApp'ına sahip olan birini tanıyorsanız, o kişinin profil resminin veya durumunun değişip değişmediğini onlara sorabilirsiniz. Eğer orada değişmiş ve sizde eski haliyse, geçmiş olsun. Engellenmişsiniz.

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Son görülme'leri kaybolur ise:

WhatsApp'ın en popüler özelliklerinden biri "son görülme" işlevidir. Kullanıcının en son ne zaman çevrimiçi olduğunu gösteren bu bildirinin kaybolması, engellendiğinizin bir göstergesi olabilir.

Tabii bu yöntemle engellendiğinizi anlayabilmek için önceden bu kişinin son görülme özelliğinin açık olması gerekiyor. Zira bu açılıp kapatılabilen bir özellik. Sizi engellememiş, sadece son görülmesini kapatmış olabilir.

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Mesajlar teslim edilmiyor ve aramalar başarısız oluyor ise:

Sizi engelleyen birine mesaj gönderemez ve arama yapamazsınız ve genellikle mesajınız tek tik olarak kalır. WhatsApp'ta bir mesajın tek tik olması, mesajın WhatsApp sunucularına ulaştığı ancak kişiye iletilmediği anlamına gelir.

İki tik olduğunda mesajın karşıya iletildiğini, mavi tik olduğunda mesajın açılıp okunduğunu anlarız. Dolayısıyla tek tik olması demek, mesajın karşıya iletilmediği anlamına gelir.

Eğer çok uzun süre boyunca mesajlarınız tek tik olarak kalıyorsa, muhtemelen engellenmişsinizdir. Ancak kısa bir süreliğine tek tik olarak kaldıysa, aklınıza gelen ilk şey karşınızdakinin telefonunun kapalı olabileceği olmalı.

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Kişileri bir sohbet grubuna ekleyemiyorsanız:

Son olarak, sizi engelleyen birini yeni bir grup sohbetine ekleyemezsiniz. Mevcut grup sohbetleri normal şekilde işlerken, sizi engelleyen birini yeni bir sohbet grubuna eklemeye çalışmak, bu işlemi gerçekleştiremeyeceğinizi açıklayan bir mesajla sonuçlanıyor. Bu da engellendiğinizin en belirgin göstergesidir.

Tabii engellenip engellenmediğinizi test etmenin en kesin yolu olmasına rağmen, eğer engellenmediyseniz bu durumu kişiye açıklamak biraz zor olabilir. Zira yok yere grup kurmuş oluyorsunuz. Siz ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın.