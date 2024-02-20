WhatsApp Web\'e şifre ile mesaj koruma özelliği geliyor

WhatsApp mobil kullanıcılarına mesajlaşmada gizlik ve koruyuculuk sağlayan mesajları şifre ile koruma özelliği şimdi de WhatsApp Web sürümü için geliyor. Her ne kadar WhatsApp son yıllarda gizlilik ve veri koruma konusunda eleştiriler alsa da, yeni güncellemeler yoluyla bu açığı da kapattı.
WhatsApp Web için gizli mesajları şifre ile koruma özelliği geliyor
WhatsApp şifre ile mesajları kilitleme özelliği şimdi de WhatsApp web sürümü için geliyor. Bildiğiniz gibi WhatsApp üzerinde kilitlediğiniz ve gizlediğiniz mesajlara web sürümünde koruma olmadan ulaşmak mümkün.
WhatsApp Beta Info'nun ortaya çıkardığı güncelleme detayına bakılırsa, son WhatsApp Web sürümü için mesaj şifreleme özelliği geliştirme aşamasında. Bu anlamda şu an için özellik WhatsApp Web beta kullanıcıları için bile kullanıma açılmadı.
Bu anlamda, WhatsApp Web gizli mesajları şifreleme özelliği Secret code yani gizli kod adına sahip olacak. WhatsApp Web mesajlar için gizli kod özelliği tahmini olarak bir sonraki güncelleme ile aktif hale gelecek.
WhatsApp'tan dolandırıcı/spam mesajlarına karşı yeni önlem!
WhatsApp Web ile gelen gizli kod ile mesaj şifreleme özelliği, önemli bilgilerin yer aldığı mesajları şifrelemek adına önemli. Telefonda parmak izi ya da şifre ile korunan mesajlar, web sürümünde ise herkesin erişiminde. Özellikle bilgisayarınız otomatik şekilde WhatsApp'ta oturum açma yetkisine sahipse, mesajlara istemediğiniz kişilerin de ulaşması mümkün.
Ancak WhatsApp Web için hali hazırda gizli olan mesajları yeniden şifre ile korumanız gerekmiyor. Buna göre WhatsApp mobil sürümde hali hazırda gizli olan mesajları görebilmek için şifre atamak mümkün olacak. Yani aslında gizli WhatsApp mesajlarına ulaşmak için Web versiyona gizli kod ile bir şifreleme imkanı geliyor.
Bu anlamda WhatsApp Web sürümü tıpkı mobil versiyonlar gibi daha da güvenli hale gelecek. Peki sizce WhatsApp Web sürümü için gelecek bu güvenlik güncellemesi, güvenlik için yeterli mi? Sizce WhatsApp Web için nasıl güvenlik önlemleri gelmeli? Yorumlarınızı bekliyoruz.
Son Dakika › Teknoloji › WhatsApp Web'e şifre ile mesaj koruma özelliği geliyor - Son Dakika
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