Windows 11 24H2 ile bazı işlemcilerin desteği sonlanıyor

Microsoft, Windows 11'e yeni özellikler kazandıracak son büyük güncellemesi 24H2 üzerindeki çalışmalarını hızlandırdı. Önümüzdeki aylarda tüm kullanıcılara açılması beklenen güncelleme, bazı işlemcilerin desteğini de sonlandıracak.
Windows 11 24H2 ile bu işlemcilerin desteği sonlanıyor!
Microsoft'un son Windows 11 önizleme yapısı, işletim sisteminin bazı eski işlemcilerden desteğin çekileceğini ortaya koydu. Windows 11 yapı 26058 ile birlikte Intel Core 2 Quad gibi modellerin desteklenmediği belirtildi.
Windows 11 24H2'nin POPCNT şeklinde bir işlemci komutunu gerektirdiği ortaya çıktı. İlk olarak Intel tarafından 2008'de geliştirilen bu özellik, günümüzde birçok AMD ve Intel işlemcide yer alıyor. Ancak eski modellerden olmamasıyla Windows 11'de sorun çıkarıyor.
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Microsoft'un POPCNT gereksinimini neden eklediği belirsiz, ancak önümüzdeki süreçte yayınlanacak Windows 11 sürümlerinde yapay zeka ve makine öğrenimi özelliklerinden yararlanmak için eklediği düşünülüyor. Bu durum ise bazı eski sistemlerin devre dışı kalmasına neden oluyor.
Bu durum bilgisayar forumlarında ise tartışma yarattı. Bazı kullanıcılar POPCNT'nin 16 yılı aşkın süredir var olduğunu, dolayısıyla uyumluluk sorunlarının yaşanmayacağını düşünüyor. Bazı kullanıcılar ise komut kontrollerinin yeni etkinleştirildiğini söyledi.
Windows 11'in yeni sürümü, özellikle yapay zeka araçlarına odaklanarak kullanıcılarına daha zengin bir deneyim sunmayı hedefliyor. Ayrıca bu özelliğin şu anda geliştirilmekte olduğu ve bazı cihazlarda kararsızlığa neden olabileceği unutmamak gerekiyor.
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