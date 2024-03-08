Windows 11 Güncellemesi Sonrası Kullanıcılar Reklam Görmeye Başladı - Son Dakika
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Teknoloji

Windows 11 Güncellemesi Sonrası Kullanıcılar Reklam Görmeye Başladı

Windows 11 Güncellemesi Sonrası Kullanıcılar Reklam Görmeye Başladı

Microsoft, Windows 11 için yayınladığı güncelleme sonrası kullanıcıların kilit ekranında reklam göstermeye başladı. Kullanıcıların tepkileri üzerine firma geri adım attı. Bir kullanıcı tarafından paylaşılan bilgilere göre, güncellemeyle birlikte bilgisayarın dosya dizinine QR kodu içeren bir resim eklenmiş. Microsoft'un bu hamlesi kullanıcıların reklamı nasıl karşılayacağını ölçmek amacıyla yapıldığı düşünülüyor.

08.03.2024 22:21
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Microsoft, 2021 yılında Windows 11'i piyasaya sürdü. Bu yeni işletim sistemi, kullanıcıların bir hayli hoşuna gidecek önemli yenilikleri beraberinde getirdi ve hala daha güncelleme almaya devam ediyor. Zira Microsoft, geliştirme çalışmalarını sürdürüyor. Bu çalışmalar kapsamında firma, geçtiğimiz saatlerde Windows 11 için bir güncelleme yayınladı ancak kullanıcılar, bu güncellemeden sonra reklam görmeye başladı. Neyse ki firma, gelen tepkilerin ardından geri adım attı.

Windows 11 Kilit Ekranı üzerinde QR kod ile reklam gösterildi!

Microsoft'un uzun bir süredir Windows için reklam gösterme planı olduğu zaten biliniyordu. Tabii bu resmi bir bilgi değil, sızıntıdan ibaretti. Ancak bu kullanıcılar tarafından pek hoş karşılanmayacağı için böyle bir şeyin mümkün olmayacağı da söyleniyordu. Son gelişmelere göre Microsoft, kullanıcıların nabzını ölçtü.

Windows 11 Güncellemesi Sonrası Kullanıcılar Reklam Görmeye Başladı

Sosyal medya platformu Reddit'te bir kullanıcı, Windows 11'li bilgisayarını başlattığında kilit ekranında bir QR kod ile karşılaştığını öne sürdü. Bu QR kod taratıldığında ise Microsoft'un yapay zeka destekli sohbet botu Copilot'un uygulama mağazalarındaki sayfaları açılıyor.

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İlk başta bu QR kodun bir hata sonucunda gösterildiği düşünüldü. Ancak kaynak tarafından paylaşılan bilgilere göre Microsoft, güncellemeyle birlikte bilgisayarın dosya dizinine QR kodu içeren resim eklemiş. Bu doğrultuda bir hata söz konusu olmadığı söyleniyor.

Çeşitli kaynaklar, Microsoft'un bu hamle ile kullanıcıların reklamı nasıl karşılayacağını ölçmek istediğini öne sürüyor. Ancak görülenlere göre şirket, pek de olumlu geri bildirimler almadı. Firmanın nasıl bir adım atacağını önümüzdeki günlerde göreceğiz.

Ubisoft da benzer bir adım atmıştı

Geçtiğimiz sene Ubisoft, Assassin's Creed Odyssey oyununda serinin diğer yapımlarının fiyatlarının düştüğüne dair bir indirim reklamı göstermişti. Üstelik bu reklam sadece Odyssey değil, Assassin's Creed: Origins ve Assassin's Creed: Valhalla oyunlarında da görülmüştü. Bu sebepten ötürü şirket, bir hayli tepki çekmişti ve geri adım atmıştı.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

Kaynak: Shiftdelete

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