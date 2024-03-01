Windows 11 Moment 5 güncellemesi ile gelen yenilikler

Teknoloji

Microsoft, Ekim 2021'de piyasaya sürdüğü Windows 11'i geliştirmeye devam ediyor. Bu kapsamda, yeni özellikler üzerinde çalışıyor ve bunları kullanıcılara sunmak için yoğun mesai harcıyor. Son olarak Windows 11 Moment 5 sürümlü güncelleme yayınlandı. Peki bu güncelleme neler getirdi? İşte yenilikler…

Windows 11 Moment 5 güncelleme yenilikleri

Yeni güncellemeyi indirebilmek için öncelikle Ayarlar uygulamasını açmalısınız. Daha sonrasında Güncelleme & Güvenlik bölümüme giriş yapın. Buradan Windows 11 Moment 5 sürümlü güncellemeyi indirdikten sonra kurulumu başlatabilirsiniz.

Copilot için yeni komut ve eklentiler

Microsoft'un geçtiğimiz aylarda kullanıma sunduğu yapay zeka destekli sohbet botu Copilot, artık daha akıllı. Güncellemeyle birlikte artık sistem ayarlarını gösterme ve gereksiz dosyaları silme gibi işlemler yapabiliyor.

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Fotoğraf uygulaması

Microsoft'un yapay zeka çalışmaları yalnızca Copilot'tan ibaret değil. Öyle ki şirket, Fotoğraf uygulamasına da yeni özellikler ekliyor. Buna göre uygulamaya yeni eklenen düzenleme seçeneği sayesinde artık fotoğraftaki istemediğiniz nesneleri kaldırabilirsiniz.

Sesli kontrol

En sevilen Windows 11 özelliklerinden birisi de sesli kontrol. Bilgisayarınızı kontrol etmenizi sağlayan bu özellik ile artık metin yapıştırma, bir uygulamaya başlatma ve klavyeden bir tuşa basmak için sesli komut verebilirsiniz.

Dosya paylaşma

Windows 11'de herhangi bir dosyayı başka bir cihazla paylaşırken artık özel bir ad ekleyebilirsiniz. Ad için özel karakterler kullanabileceğinizi de belirtelim. Bununla birlikte en fazla 16 karakter sınırı olduğunu da unutmamakta fayda var.

Snap için öneriler

Windows 11'in Snap özelliği, tüm açık pencereleri ekranda düzenli bir şekilde gösterebilmenizi sağlıyor. Güncelleme notlarına göre bu özellik için artık öneriler sunulacak. Microsoft, bu yenilik ile kullanıcı deneyimini artıracak.

Adım Kaydedicisi kaldırılıyor

Microsoft, Windows'un Adım Kaydedicisi özelliğini kullanımdan kaldırıyor. Tıkladığınız butonlar, açtığınız uygulamalar ve tüm yazdıklarınızı kaydeden bu uygulamaya girdiğinizde kaldırılacağına dair bir uyarı gösterilmeye başlandı.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Windows 11 Moment 5 sürümlü güncelleme ile gelen yenilikleri nasıl buldunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.