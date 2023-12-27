Windows 11 Yeniden Yükleme İşlemi Artık Daha Kolay Olacak

Windows 11, çıktığı günden beri kullanıcıların hızla geçiş yaptığı bir işletim sistemi oldu. Şu anda en çok kullanılan işletim sistemi halen Windows 10 ancak bu oranın da ileride değişeceği tartışılmaz bir gerçek. Haliyle Microsoft, Windows 11'i getirdiği yeni özelliklerle pazarlamak istiyor ve bu konuda iddialı görünüyor. Öyle ki gündemde olan özellik oldukça dikkat çekici. İşte detaylar…

Windows 11'i yeniden kurmak çok kolay olacak

Windows 11'i yeni bir şekilde yeniden yüklediyseniz, bunun ne kadar süreceğini ve başlamak için ne kadar çaba harcamanız gerektiğini bilirsiniz. Neyse ki Microsoft bu konuyu odağına aldı. Windows 11 Beta kısmına yapılan yakın tarihli bir güncellemede şirket, işletim sisteminizi Windows Update aracılığıyla yeniden yüklemenin bir yolu üzerinde çalışıyor. Üstelik bu süreçte hiçbir dosya kaybı olmuyor.

Windows Insider Beta kısmına yapılan en yeni güncelleme, "Windows Update'i Kullanarak Sorunları Düzeltme" başlıklı yeni bir özellik ekledi. Bu özellik halen devam eden bir çalışma olduğundan şu anda olması gerektiği gibi çalışmıyor. Ancak Windows 11 Insider Beta üyesiyseniz Windows 11 yedekleme ayarları arasında Kurtarma sayfasında kendinize ait butonu görebilirsiniz.

Özellik şu anki haliyle çalışmıyor olsa da özelliğin açıklaması bize ne işe yaradığına dair güzel bir ipucu veriyor. Ayar, "Geçerli Windows sürümünüzü yeniden yükleyeceğini (uygulamalarınız, dosyalarınız ve ayarlarınız korunur bir şekilde)" belirtiyor.

Uzmanlar uyardı! Windows 10 iki yıl içinde 'felakete' yol açacak

Bu özellik, herhangi bir harici sürücü veya ek indirme gerektirmeden Windows 11'in yepyeni bir yeniden yüklemesini gerçekleştiriyor. Bu kullanıcılar için oldukça iyi bir haber; işletim sistemini yeniden yüklemek yaygın bir sorun giderme çözümüdür. Bu nedenle insanların bunu gerçekleştirmesini kolaylaştırmak oldukça büyük bir kazanç.

Özellik henüz yapım aşamasında olduğundan bu yeni özelliğin ince ayrıntıları bilinmiyor. Örneğin, Windows 11'in yeniden başlatmadan kendini onarıp onaramayacağından, işlemin ne kadar süreceğinden veya bu özelliğin harici bir kurtarma sürücüsü kullanmaya daha iyi bir alternatif olup olmadığından emin değiliz.

Ancak bu, Microsoft'un bir Windows PC'de sorun gidermeyi her zamankinden daha kolay hale getirmeyi hedeflediğini gösteriyor. Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz.

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