Microsoft son zamanlarda yapay zeka odaklı güncellemeleriyle Windows 11'e önemli özellikler kazandırdı. Ancak son dönemde Windows 12'ye yönelik spekülasyonlar da artmış durumda. Bir konsept tasarımcısı ise bu iddiaları bir araya getirerek Windows 12 mobil versiyonu oluşturdu.
Windows 12 mobil sürümü nasıl duruyor?
YouTube'da yayınlanan yeni bir konsept videosu, Windows 12'nin mobil versiyonunun nasıl olacağını hayal ediyor. Windows 12'nin henüz resmi olarak çıkmadığını düşünürsek, konsept videonun Windows 11'den uyarlandığını söylemek mümkün.
Konsept videosunda Windows 12, daha küçük ekranlar için optimize edilmiş bir kullanıcı arayüzüne sahip. Görev çubuğu, Başlat menüsü, widget'lar, Microsoft Store ve Dosya Gezgini gibi temel Windows özellikleri, tek elle kullanım için yeniden tasarlandı.
Son Windows 11 güncellemesi, kullanıcıları sinir etti! Hata nasıl çözülür?
Konsept videosu; Windows'un masaüstü, mobil ve Xbox'ı kapsayan bir platforma dönüşme vizyonundan ilham alıyor. Microsoft'un Windows destekli bir akıllı telefonla mobil dünyaya dönebileceğini de gözler önüne seriyor.
Elbette gerçek bir Windows 12 Mobile'ın hayata geçme olasılığı çok düşük. Microsoft, Windows Phone ve Surface Duo gibi Android tabanlı cihazların önemli bir pazar payı elde edememesinin ardından, mobil donanım işinden çıkmayı tercih etti.
Konsept videolar kullanıcı isteklerini canlandırmada başarılı olsa da, Microsoft'un Windows Mobile' yeniden canlandırma planı bulunmuyor.
Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yanıtlarınızı aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle kolayca paylaşabilirsiniz.
Son Dakika › Teknoloji › Windows 12 Mobil Sürümü Konsepti Ortaya Çıktı - Son Dakika
Akaryakıtta EPDK'nın geçtiğimiz gün duyurduğu indirim pompaya yansıdı. Bu gece itibarıyla benzin 76 kuruş, motorin ise 1 lira 10 kuruş ucuzladı. İstanbul'da benzinin litresi 40 lira 46 kuruşa Ankara'da ise 41 lira 16 kuruşa düştü. Motorin ise İstanbul'da 42 lira 4 kuruşa, Ankara'da ise 42 lira 8 kuruşa indi.
Venezuela'nın Bolivar eyaletinde kaçak işletilen Bulla Loca adlı altın madeninde göçük meydana geldi. Göçüğün heyelandan kaynaklandığı belirtilirken, faciada en az 30 kişi hayatını kaybetti. Yaklaşık 100 kişinin toprak altında mahsur kaldığı belirtilirken, bölgeye helikopterle arama kurtarma ekipleri sevk edildi.
Yunanistan Kupası yarı finali rövanşında tecrübeli teknik direktör Fatih Terim'in çalıştırdığı Panathinaikos, penaltılarda PAOK'u eleyerek finale çıktı. PAOK'un penaltı atışlarındaki son vuruşunu gerçekleştiren Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Mbwana Samatta ayağının kayması nedeniyle topu dışarı attı. Kaçan golle rakibine 6-5 üstünlük sağlayan Panathinaikos, finale yükselen taraf oldu.
Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, Bahçelievler'de esnaf ziyaretinde bulundu. Ziyaret sırasında Kurum'a eşlik eden Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır'a dansöz kıyafeti fırlatıldı. Fırlatan kişi, ''Geldim, dansöz kıyafeti burada. Giydir bana'' dedi.
Merkez Bankası, Şubat ayı faiz kararını yarın saat 14.00'da açıklayacak. Piyasaların merakla beklediği faiz kararına ilişkin ekonomistler tek bir tahminde birleşti. Uzmanlar TCMB'nin politika faizini yüzde 45 seviyesinde sabit tutacağını öngördüklerini dile getirdi.
Sağlıkla İlgili Bazı Kanunlarda ve 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı. Yeni kanuna göre sağlıkta sözleşmeli personel sayısı 27 binden 36 bine çıkacak.
DEM Parti Mardin Milletvekili Beritan Güneş Altın, 21 Şubat Anadil Günü'nde TBMM Genel Kurulu'nda Kürtçe konuşunca mikrofonu kapatıldı. TBMM Başkanvekili Celal Adan, Anayasa gereği konuşmanın Türkçe yapılması gerektiğini söylerken DEM Parti milletvekilleri oturdukları sıralara vurarak tepki gösterdi.
Süper Kupa finalinin Şanlıurfa'da 7 Nisan'da oynanacak olması nedeniyle Süper Lig'te fikstür 1 hafta kaydırıldı. 32. hafta fikstürünün ileri bir tarihte oynanacağı açıklanırken, ligin bitiş tarihi de değişti. Bu kararla birlikte lig 26 Mayıs'ta bitecek.
Sizin düşünceleriniz neler ?