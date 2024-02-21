Windows 12 Mobil Sürümü Konsepti Ortaya Çıktı

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Microsoft son zamanlarda yapay zeka odaklı güncellemeleriyle Windows 11'e önemli özellikler kazandırdı. Ancak son dönemde Windows 12'ye yönelik spekülasyonlar da artmış durumda. Bir konsept tasarımcısı ise bu iddiaları bir araya getirerek Windows 12 mobil versiyonu oluşturdu.

Windows 12 mobil sürümü nasıl duruyor?

YouTube'da yayınlanan yeni bir konsept videosu, Windows 12'nin mobil versiyonunun nasıl olacağını hayal ediyor. Windows 12'nin henüz resmi olarak çıkmadığını düşünürsek, konsept videonun Windows 11'den uyarlandığını söylemek mümkün.

Konsept videosunda Windows 12, daha küçük ekranlar için optimize edilmiş bir kullanıcı arayüzüne sahip. Görev çubuğu, Başlat menüsü, widget'lar, Microsoft Store ve Dosya Gezgini gibi temel Windows özellikleri, tek elle kullanım için yeniden tasarlandı.

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Konsept videosu; Windows'un masaüstü, mobil ve Xbox'ı kapsayan bir platforma dönüşme vizyonundan ilham alıyor. Microsoft'un Windows destekli bir akıllı telefonla mobil dünyaya dönebileceğini de gözler önüne seriyor.

Elbette gerçek bir Windows 12 Mobile'ın hayata geçme olasılığı çok düşük. Microsoft, Windows Phone ve Surface Duo gibi Android tabanlı cihazların önemli bir pazar payı elde edememesinin ardından, mobil donanım işinden çıkmayı tercih etti.

Konsept videolar kullanıcı isteklerini canlandırmada başarılı olsa da, Microsoft'un Windows Mobile' yeniden canlandırma planı bulunmuyor.

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