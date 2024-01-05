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Windows XP 2024 Konsepti: XP'nin Modern Bir Görünümü - Son Dakika
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Windows XP 2024 Konsepti: XP'nin Modern Bir Görünümü

Windows XP'nin 2024 konsepti, Windows 11'in minimal görünümünden ilham alarak tasarlanmıştır. Konseptte, XP'nin ikonik özellikleri korunurken, simgeler, menüler ve pencereler daha canlı renklere sahip olmuştur. Windows XP'nin arayüzünün son yirmi yıldaki tasarım trendleriyle nasıl gelişebileceğini gösteren bir video yayınlanmıştır.

Windows XP 2024 Konsepti: XP\'nin Modern Bir Görünümü
05.01.2024 - 10:29,
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İlk olarak 2001 yılında görücüye çıkan Windows XP, uzun yıllardır tozlu raflardaki yerini almış durumda. Ancak konsept çalışmalarıyla gündemde kalmaya devam ediyor. Son olarak hazırlanan yeni bir video ise Windows XP 2024 konseptini gösteriyor.

Windows XP 2024 konsepti nasıl görünüyor?

Piyasa sürülmesinden yaklaşık yirmi yıl geçmiş olmasına rağmen, Windows XP hala birçok kullanıda özel bir yere sahip. İşletim sistemi uzun süredir Microsoft tarafından desteklenmiyor. Bu da konsept tasarımcılarını 2024'e göre modernize edilmiş bir Windows XP hazırlamaya itiyor.

Windows XP 2024 Konsepti: XP'nin Modern Bir Görünümü

AR 4789 isimli YouTube kanalı, "Windows XP 2024" konseptini gösteren yeni bir video yayınladı. Windows 11 arayüzünden ilham alan konsept, genel tasarım dilini ve simgeleri XP'ye uyacak şekilde koruyor.

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Konseptte Windows XP 2024, Windows 11'in minimal görünümünü benimsiyor. Simgeler, menüler ve pencereler daha canlı renklere sahip. Bununla birlikte Bliss duvar kağıdı gibi XP'ye özel tasarım dokunuşları ise değişmeden kalıyor.

Başlat menüsü, klasik XP tarzına uyum sağlayacak şekilde ekranın sol tarafına konumlandırıldı. XP'nin ikonik karakterlerinden biri olan Rover asistanı da konseptte yer alıyor. Dosya Gezgini ve Ayarlar da XP ve Windows 11 tasarımıyla yeniden tasarlandı.

Konsept video, Windows XP'nin 2024'te nasıl görüneceğini gözler önüne serdi. Gerçek bir ürün olmasa da, XP'nin arayüzünün son yirmi yıldaki tasarım trendleriyle nasıl gelişebileceğini gösteriyor.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

Kaynak: Shiftdelete
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