X'ten yeni uygulama! Yetişkinlere özel içeriklere izin verildi - Son Dakika
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X'ten yeni uygulama! Yetişkinlere özel içeriklere izin verildi

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X, platformda içerik politikasının güncellenmesiyle birlikte yetişkin içerik paylaşımlarına resmi olarak izin verdi. Kullanıcılar bundan böyle kendi rızaları dahilinde cinsel temalı materyaller oluşturabilecek ve paylaşabilecek. 18 yaş altı kullanıcılar ve doğum tarihini girmeyenler ise bu içerikleri göremeyecek.

04.06.2024 15:39  Güncelleme: 15:50
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Sosyal medya platformu X, her geçen gün aldığı kararlarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Elon Musk'ın satın almasıyla beraber platform üzerinde uygulanan kararlar kamuoyunda adından sıkça söz ettiriyor. Bukararların bir yenisine ise +18 paylaşımlar hakkında alınan karar damga vurdu.

ÇIPLAKLIK VE CİNSELLİK BARINDIRAN İÇERİKLER PAYLAŞILABİLECEK

X'in yeni NSFW politikası kapsamında, kullanıcılar artık yetişkinlere özel içerikleri paylaşabilecek. Kullanıcılar yeni güncellemeyle cinsellik temalı içerikler paylaşabilecek. Değişikliklerden önce platform yetişkinliklere yönelik içerikleri ne yasaklıyor ne de resmi olarak izin veriyordu. Yeni düzenlemeyle sitenin yönergeleri "rıza yoluyla üretilmiş yetişkinlere yönelik çıplaklık ve cinsel içeriklerin" paylaşılmasına olanak tanıyacak şekilde güncellendi.Bundan böyle profil resimleri ve üst kapak görselleridışında çıplaklık ve cinsellik barındıran içeriklere izin verilecek. Ancak bu içerikleri paylaşabilmek ve görebilmek için kullanıcıların bazı şartları yerine getirmesi gerekiyor.

18 YAŞ ALTI OLANLAR VE DOĞUM TARİHİNİ BELİRTMEYENLER GÖREMEYECEK

Şirket halihazırda 18 yaşın altındaki ve doğum tarihini girmemiş kullanıcıların bu tür içerikleri görmesini engelleyen bir politikaya sahip. Ayrıca yapılan açıklamada, bu tür paylaşımları görmeyi tercih etmeyen yetişkinler tarafından da içeriklerin görülemeyeceği belirtiliyor.

HASSAS İÇERİK ETİKETİ ŞART

X, sık sık yetişkin içerik yayınlayan kullanıcıların ise bunları "hassas içerik" olarak etiketlemesi gerekeceğini belirtiyor. Reuters'a göre, X'te yapılan toplam paylaşımların ise neredeyse yüzde 13'ü yetişkin içeriklerden oluşuyor.

''POLİTİKALARIMIZ DEGİŞTİ FAKAT YAPTIRIM UYGULAMALARIMIZ AYNI''

X'in konuya ilişkin paylaşımı ise şu şekilde:

"Kurallarımıza açıklık getirmek ve alanlardaki uygulamalara şeffaflık getirmek amacıyla 'Yetişkinlere Yönelik İçerik ve Şiddet İçerikli İçerik' politikalarını başlattık. Bu politikalar eski 'Hassas Medya ve Şiddet İçeren Konuşma' politikalarımızın yerini aldı fakat yaptırım uygulamalarımız değişmedi.

Yetişkinlere yönelik İçerik, rızaya dayalı cinsel içerik ve yetişkinlere yönelik çıplaklık paylaşımını kapsamaktadır. Şiddet İçerikleri, şiddetin her türüyle mücadeleye bütüncül bir yaklaşım amacıyla şiddet içeren söylem ve şiddet içeren medyayı kapsamaktadır."

X\'ten yeni uygulama! Yetişkinlere özel içeriklere izin verildi

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Son Dakika Teknoloji X'ten yeni uygulama! Yetişkinlere özel içeriklere izin verildi - Son Dakika

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    Yorumlar (3)

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