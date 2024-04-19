Teknoloji

Geçen sene Android 14'ü yayınlayan Google, bu yıl ise Android 15 işletim sistemini kullanıma sunacak. Mobil teknoloji dünyası için önemli bir adım olan Android 15, önemli yenilikleri beraberinde getirecek. Bu nedenle kullanıcılar, tablet veya telefonları için yeni sürümün sunulup sunulmayacağını merak ediyor. Peki Xiaomi 12 serisi (Xiaomi 12, Xiaomi 12 Pro, Xiaomi 12 Lite, Xiaomi 12S, Xiaomi 12S Pro, Xiaomi 12S Ultra, Xiaomi 12X), Android 15 güncellemesi alacak mı? İşte tüm bildiklerimiz…

Xiaomi 12 serisi Android 15 güncellemesi alacak mı?

Android 15, özellikle gizlilik ve güvenlik bakımından önemli yenilikler getirecek. Bununla birlikte yapay zeka teknolojileriyle de kullanıcılara yüksek deneyim sunacak. Tabii daha fazla kişiselleştirme seçeneği ve daha yüksek performans sunulacağını da unutmamakta fayda var.

Android 15'in beta testleri Temmuz 2024'te sonlanacak. Akabinde ağustos ve ekim ayları arasında yayınlanması bekleniyor. İlk olarak Google'ın kendi akıllı telefon modelleri için sunulacakken, daha sonrasında diğer üreticiler de dağıtım çalışmalarına başlayacak. Bu sırada Xiaomi de boş durmayacak. Şirketin birçok modeli için Android 15 güncellemesi sunması bekleniyor. Peki bu modeller arasında Xiaomi 12 serisi de yer alacak mı?

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Xiaomi 12 serisinde 12X dışındaki diğer modeller, Android 12 tabanlı MIUI 13 ile kutudan çıkmıştı. Akabinde Android 13 ve Android 14 sürümleri de kullanıma sunuldu. Bu bağlamda kullanıcılar, Android 15 güncellemesi alıp almayacaklarını merak ediyorlar.

Marka, Xiaomi 12 serisi için Xiaomi 12X dışındaki modeller için üç nesil işletim sistemi sunma sözü verdi. Bu bağlamda Xiaomi 12, Xiaomi 12 Pro, Xiaomi 12 Lite, Xiaomi 12S, Xiaomi 12S Pro ve Xiaomi 12S Ultra modellerinin Android 15 güncellemesi alacağını söyleyebiliriz.

Yeni işletim sistemi, HyperOS arayüz yazılımına sahip olacaktır. Bu noktada Android 15'in Xiaomi 12 serisi için son büyük güncelleme olacağını belirtelim. Yani Android 16 sunulmayacak.

Android 15 tabanlı HyperOS güncellemesi alacak Xiaomi 12 serisi modelleri;

Xiaomi 12

Xiaomi 12 Pro

Xiaomi 12 Lite

Xiaomi 12S

Xiaomi 12S Pro

Xiaomi 12S Ultra