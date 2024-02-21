Xiaomi 14 Ultra Renk Seçenekleri ve Özellikleri Ortaya Çıktı

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Xiaomi'nin 22 Şubat'ta Çin'de ve 25 Şubat'ta globalde tanıtmaya hazırlandığı 14 Ultra modeli için geri sayım artık başladı. Akıllı telefonla ilgili bugüne dek sayısız sızıntı ortaya çıktı. Bu sayede teknik özellik ve tasarım gibi konularda en ufak soru işaretleri yok. Son gelen raporlar telefonun renk seçeneklerini gözler önüne seriyor. İşte Xiaomi 14 Ultra özellikleri ve dahası!

Xiaomi 14 Ultra renk seçenekleri ortaya çıktı – Xiaomi 14 Ultra özellikleri

Yaklaşan Xiaomi 14 Ultra modelinin renk seçenekleri lansmana günler kala ortaya çıktı. Buna göre akıllı telefon; beyaz, siyah ve mavi renkleriyle satışa çıkacak. Hatta burada siyah ve beyaz seçeneklerinin arka panellerinin deri yapıda olacağı, mavinin ise cam bir panelle geleceği söyleniyor.

Akıllı telefonun mikro kavisli 6,73 inç AMOLED panele sahip olması bekleniyor. 2K çözünürlük, 120Hz yenileme hızı ve optik ekran içi parmak izi sensörü sunacak bu panel darbelere karşı korumalı Gorilla Glass Victus teknolojisine ev sahipliği yapacak.

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Xiaomi, geçtiğimiz günlerde yaptığı paylaşımla Xiaomi 14 Ultra'nın 50 Megapiksel LYT-900 ana kamera ile geleceğini doğruladı. Bu, Xiaomi 13 Ultra modelinde yer alan Sony IMX989 kamerasının yerini alan ikinci nesil bir inçlik Sony kamera sensörü diyebiliriz. Aynı zamanda akıllı telefonun ana kamerası f/1,63 ila f/4,0 arasında değişken bir diyafram açıklığını destekliyor.

Telefonda f/1,8 diyafram açıklığı, 75 mm odak uzaklığı ve 3,2x optik yakınlaştırma sunan 50 Megapiksel IMX858 telefoto sensörü mevvcut olacak. Dahası, akıllı telefonda f/2,5 diyafram açıklığı, 120 mm odak uzaklığı ve 5x optik yakınlaştırma sunan 50 Megapiksel Sony IMX858 periskop sensörü de mevcut olacak.

Cihazda kullanılacak ultra geniş açı sensörünün detayları ise şimdilik açıklanmadı. Ancak geçmiş raporları göz önüne alarak bu kameranın 50 Megapiksel çözünürlüğünde olduğunu söyleyebiliriz.

Akıllı telefonda Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 kullanılacak. Qualcomm, yeni işlemcisi için TSMC ile iş birliğine devam ediyor. 4 nm teknolojisiyle üretilen işlemcide 1 adet 3.3 GHz ARM Cortex-X4, 3 adet 3.2 GHz ARM Cortex-A720, 2 adet 3.0 GHz ARM Cortex-A720 ve 2 adet 2.3 GHz ARM Cortex-A520 çekirdekleri mevcut. Aynı zamanda firma yeni yongasında Ray Tracing destekli Adreno 750 grafik birimine yer veriyor.

Xiaomi 14 Ultra'da tek noktalı ultrasonik parmak izi sensörü yer alacak. Üreticinin bir süredir üzerinde çalıştığı bu özelliğin mevcut amiral gemisi modellerde kullanılan optik parmak izi okuyucudan daha hassas, hızlı ve güvenli olduğu ifade ediliyor. Bunun dışında son olarak cihazda 5.500 mAh'lik bir pilin yer alması bekleniyor.