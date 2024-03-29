Xiaomi 14 Ultra Türkiye\'de Ön Siparişe Açıldı: Fiyat ve Özellikler

Xiaomi'nin uzun zamandır beklenen ve teknoloji dünyasının sabırsızlıkla takip ettiği yeni amiral gemisi Xiaomi 14 Ultra geçtiğimiz şubat ayında tanıtıldı. Aradan geçen bir ayın ardından bugün itibariyle Türkiye'de ön siparişe açıldı. İşte Xiaomi 14 Ultra ön sipariş fiyatı ve özellikleri…
Xiaomi 14 Ultra ön sipariş fiyatı ve özellikleri
Xiaomi 14 Ultra, 6.73 inç büyüklüğünde 2K AMOLED ekranı ile dikkat çekiyor. QHD+ çözünürlük sunan bu ekran, 120 Hz yenileme hızına sahip ve 3000 nit'e kadar parlaklık değeriyle HDR10+, HDR Vivid ve Dolby Vision desteği sunuyor.
Cihaz, Qualcomm'un son teknolojisi Snapdragon 8 Gen 3 işlemcisinden güç alıyor. 8 çekirdekli bu işlemci, Adreno grafik işlemci birimi ile destekleniyor ve Türkiye'de 16 GB RAM/512 GB depolama seçeneğiyle satışa çıkıyor.
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Xiaomi 14 Ultra, 32 Megapiksel çözünürlüğünde 4K 60 FPS video çekebilen özçekim kamerasına sahip. Arka yüzünde ise 50 Megapiksel ana kamera, 50 Megapiksel ultra geniş açılı ve 50 Megapiksel iki farklı telefoto kamera dahil olmak üzere dörtlü kamera kurulumu bulunuyor. Bu kameralarla da 8K 30fps ve 4K 120fps video kaydı yapabilme imkanı sunuyor.
5000 mAh kapasiteli batarya ile gün boyu kullanım sunan Xiaomi 14 Ultra, 90W kablolu ve 80W kablosuz hızlı şarj desteğiyle de öne çıkıyor. 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 gibi en yeni bağlantı teknolojilerini destekleyerek kullanıcılarına kesintisiz bir deneyim sağlıyor. Son olarak cihazın titanyum çerçevelere sahip olduğunu belirtelim.
Xiaomi 14 Ultra ön sipariş fiyatı:
Xiaomi 14 Ultra 16 GB RAM + 512 GB: 74 bin 999 TL
QHD+ (3200 x 1440 piksel) çözünürlük 120 Hz yenileme hızı 240 Hz dokunmatik örnekleme 3000 nit tepe parlaklık P3 renk gamı HDR10+, HDR Vivid, Dolby Visionİşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 (4 nm) – 8 çekirdekli Adreno GPUÖn Kamera: 32 Megapiksel, 1,4µm, f/2,0, 90°Ön Kamera Video: 4K (30/60fps), 1080P (30/60fps), 720P (30 fps)Arka Kameralar: – Ana Kamera: 50 Megapiksel, Sony LYT-900, f/1.63 – f/4.0, 23 mm, 3,2 µm, OIS – Telefoto Kamera (3,2x): 50 Megapiksel, Sony IMX858, f/1,8, 75 mm, OIS – Telefoto Kamera (5x): 50 Megapiksel, Sony IMX858, f/2,5, 120 mm, OIS – Ultra Geniş Açılı Kamera: 50 Megapiksel, Sony IMX858, f/1,8, 12 mm, 122°, AFArka Kameralar Video: 8K (24/30 fps), 4K (24/30/60/120 fps), 1080P (30/60 fps), 720P (30 fps)RAM: 16 GB – LPDDR5XDepolama: 512 GB – UFS 4.0Batarya: 5000 mAhŞarj Hızı: 90W kablolu 80W kablosuzİşletim Sistemi: Android 14 tabanlı HyperOSBağlantı: 5G, Wi-Fi 7, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, GPS, NFCPort Yuvası: USB-CBoyut: 161,4 mm x 75,3 mm x 9,2 mm Son Dakika › Teknoloji › Xiaomi 14 Ultra Türkiye'de Ön Siparişe Açıldı: Fiyat ve Özellikler - Son Dakika Elon Musk'ın yapay zeka girişimi X.ai, sosyal ağ X'in Grok chatbot'unu desteklemek üzere Grok-1.5 güncellemesi ile yeni bir üretken AI modelini tanıttı. Model, kodlama ve matematikle ilgili görevlerde gelişmiş akıl yürütme yetenekleriyle dikkat çekiyor. Google, Android kullanıcıları için tasarlanan yeni "Tab Declutter" özelliği ile tarayıcıdaki sekme karmaşasını azaltmayı hedefliyor. Bu özellik sayesinde kullanıcılar, sadece aktif olarak kullandıkları sekmelere odaklanabilecek ve arşivlenen sekmelere ihtiyaç duyduklarında kolayca erişebilecekler. Google Chrome'un Mayıs ayında çıkması beklenen 125. sürümünde bu özelliğin yer alması planlanıyor. ROKETSAN, yerli savunma sanayii yatırımlarını artırmaya devam ediyor. Şirket, yeni nesil mini insansız hava araçlarına ve patlayıcı düzeneklerine karşı koruma sağlayan ROKETSAN ALKA Ağ Yetenekli Silah Sistemi için paylaşımda bulundu. ALKA Ağ Yetenekli Silah Sistemi lazer ve elektromanyetik dalgalar kullanarak hedefleri etkisiz hale getirebilme özelliğine sahip. Hedef tespit ve takip için radarları ve elektro-optik kameraları kullanıyor. Yapay zeka sayesinde otomatik hedef tespiti ve takibi gerçekleştirebiliyor. Sistem aynı zamanda mobil ve sabit kullanıma uygun olarak tasarlandı. Araç üzerine birleşik veya kule ve kabin şeklinde yerleştirilebiliyor. Lazer silahıyla 750 metre menzile sahip olan ALKA, geniş alanda İHA tehditlerini engelleyebiliyor. ALKA; askeri birlikler, havaalanları, enerji tesisleri, kamu binaları ve meskun mahallerin korunmasında kullanılabilecek. Bugünün teknolojik gelişim düzeyine katkıda bulunan ve teknolojiye yön veren lider insanların isimleri ve katkıları. Steve Jobs, Steve Wozniak, Bill Gates, Gordon Moore ve Tim Berners-Lee gibi önemli isimlerin teknoloji dünyasındaki etkileri. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 'astronotu seçim malzemesi olarak kullanıyorlar' şeklindeki eleştirilere yanıt vererek, Türkiye'nin astronotuyla gurur duymayanların gençlerle paylaşmamızı kıskandığını söyledi. Bakan Kacır ayrıca, Türkiye'nin ilk milli haberleşme uydusu TÜRKSAT-6A'yı 8 Temmuz'da uzaya göndereceklerini belirtti. Çin Eğitim Bakanlığı, eğitimi geliştirmek amacıyla bir yapay zeka kampanyası başlattı. Kampanya, yapay zeka teknolojilerini tartışıp öğreteceği bir alan oluşturulması ve uluslararası bir etkileşim platformunun kurulması gibi adımları içeriyor. Ayrıca, yapay zeka aracılığıyla öğretme ve öğrenmenin entegre uygulamasını teşvik etmeyi, dijital eğitim okuryazarlığını ve becerilerini iyileştirmeyi ve yapay zeka uygulamalarının bilimsel etiğini standartlaştırmayı hedefliyor. Bakanlık ayrıca ulusal akıllı eğitim platformunun birçok bölgedeki ilkokul ve ortaokullarda hayata geçirilmesi için bir pilot program başlatacak. Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı ve AK Parti Melikgazi İlçe Başkanı Tayyar Şahin ile Erciyes Teknopark'ta faaliyet gösteren iş yerlerini ziyaret etti. Başkan Palancıoğlu, teknoparktaki firmaların faaliyet alanları hakkında bilgi aldı ve belediyenin teknolojiyi her alanda kullanma çabalarını vurguladı. Ayrıca, teknoparkların önemine dikkat çeken Palancıoğlu, burada yapılan Ar-Ge çalışmaları ve teknolojik gelişmelerle gurur duyduklarını belirtti.
ÖzellikDeğerEkran: 6,73 inç – 2K AMOLED
QHD+ (3200 x 1440 piksel) çözünürlük
120 Hz yenileme hızı
240 Hz dokunmatik örnekleme
3000 nit tepe parlaklık
P3 renk gamı
HDR10+, HDR Vivid, Dolby Visionİşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 (4 nm) – 8 çekirdekli
Adreno GPUÖn Kamera: 32 Megapiksel, 1,4µm, f/2,0, 90°Ön Kamera Video: 4K (30/60fps), 1080P (30/60fps), 720P (30 fps)Arka Kameralar: – Ana Kamera: 50 Megapiksel, Sony LYT-900, f/1.63 – f/4.0, 23 mm, 3,2 µm, OIS
– Telefoto Kamera (3,2x): 50 Megapiksel, Sony IMX858, f/1,8, 75 mm, OIS
– Telefoto Kamera (5x): 50 Megapiksel, Sony IMX858, f/2,5, 120 mm, OIS
– Ultra Geniş Açılı Kamera: 50 Megapiksel, Sony IMX858, f/1,8, 12 mm, 122°, AFArka Kameralar Video: 8K (24/30 fps), 4K (24/30/60/120 fps), 1080P (30/60 fps), 720P (30 fps)RAM: 16 GB – LPDDR5XDepolama: 512 GB – UFS 4.0Batarya: 5000 mAhŞarj Hızı: 90W kablolu
80W kablosuzİşletim Sistemi: Android 14 tabanlı HyperOSBağlantı: 5G, Wi-Fi 7, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, GPS, NFCPort Yuvası: USB-CBoyut: 161,4 mm x 75,3 mm x 9,2 mm
Son Dakika › Teknoloji › Xiaomi 14 Ultra Türkiye'de Ön Siparişe Açıldı: Fiyat ve Özellikler - Son Dakika
Elon Musk'ın yapay zeka girişimi X.ai, sosyal ağ X'in Grok chatbot'unu desteklemek üzere Grok-1.5 güncellemesi ile yeni bir üretken AI modelini tanıttı. Model, kodlama ve matematikle ilgili görevlerde gelişmiş akıl yürütme yetenekleriyle dikkat çekiyor.
Google, Android kullanıcıları için tasarlanan yeni "Tab Declutter" özelliği ile tarayıcıdaki sekme karmaşasını azaltmayı hedefliyor. Bu özellik sayesinde kullanıcılar, sadece aktif olarak kullandıkları sekmelere odaklanabilecek ve arşivlenen sekmelere ihtiyaç duyduklarında kolayca erişebilecekler. Google Chrome'un Mayıs ayında çıkması beklenen 125. sürümünde bu özelliğin yer alması planlanıyor.
ROKETSAN, yerli savunma sanayii yatırımlarını artırmaya devam ediyor. Şirket, yeni nesil mini insansız hava araçlarına ve patlayıcı düzeneklerine karşı koruma sağlayan ROKETSAN ALKA Ağ Yetenekli Silah Sistemi için paylaşımda bulundu. ALKA Ağ Yetenekli Silah Sistemi lazer ve elektromanyetik dalgalar kullanarak hedefleri etkisiz hale getirebilme özelliğine sahip. Hedef tespit ve takip için radarları ve elektro-optik kameraları kullanıyor. Yapay zeka sayesinde otomatik hedef tespiti ve takibi gerçekleştirebiliyor. Sistem aynı zamanda mobil ve sabit kullanıma uygun olarak tasarlandı. Araç üzerine birleşik veya kule ve kabin şeklinde yerleştirilebiliyor. Lazer silahıyla 750 metre menzile sahip olan ALKA, geniş alanda İHA tehditlerini engelleyebiliyor. ALKA; askeri birlikler, havaalanları, enerji tesisleri, kamu binaları ve meskun mahallerin korunmasında kullanılabilecek.
Bugünün teknolojik gelişim düzeyine katkıda bulunan ve teknolojiye yön veren lider insanların isimleri ve katkıları. Steve Jobs, Steve Wozniak, Bill Gates, Gordon Moore ve Tim Berners-Lee gibi önemli isimlerin teknoloji dünyasındaki etkileri.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 'astronotu seçim malzemesi olarak kullanıyorlar' şeklindeki eleştirilere yanıt vererek, Türkiye'nin astronotuyla gurur duymayanların gençlerle paylaşmamızı kıskandığını söyledi. Bakan Kacır ayrıca, Türkiye'nin ilk milli haberleşme uydusu TÜRKSAT-6A'yı 8 Temmuz'da uzaya göndereceklerini belirtti.
Çin Eğitim Bakanlığı, eğitimi geliştirmek amacıyla bir yapay zeka kampanyası başlattı. Kampanya, yapay zeka teknolojilerini tartışıp öğreteceği bir alan oluşturulması ve uluslararası bir etkileşim platformunun kurulması gibi adımları içeriyor. Ayrıca, yapay zeka aracılığıyla öğretme ve öğrenmenin entegre uygulamasını teşvik etmeyi, dijital eğitim okuryazarlığını ve becerilerini iyileştirmeyi ve yapay zeka uygulamalarının bilimsel etiğini standartlaştırmayı hedefliyor. Bakanlık ayrıca ulusal akıllı eğitim platformunun birçok bölgedeki ilkokul ve ortaokullarda hayata geçirilmesi için bir pilot program başlatacak.
Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı ve AK Parti Melikgazi İlçe Başkanı Tayyar Şahin ile Erciyes Teknopark'ta faaliyet gösteren iş yerlerini ziyaret etti. Başkan Palancıoğlu, teknoparktaki firmaların faaliyet alanları hakkında bilgi aldı ve belediyenin teknolojiyi her alanda kullanma çabalarını vurguladı. Ayrıca, teknoparkların önemine dikkat çeken Palancıoğlu, burada yapılan Ar-Ge çalışmaları ve teknolojik gelişmelerle gurur duyduklarını belirtti.
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