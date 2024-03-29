Xiaomi 14 Ultra Türkiye\'de Ön Siparişe Açıldı: Fiyat ve Özellikler

Teknoloji

Xiaomi'nin uzun zamandır beklenen ve teknoloji dünyasının sabırsızlıkla takip ettiği yeni amiral gemisi Xiaomi 14 Ultra geçtiğimiz şubat ayında tanıtıldı. Aradan geçen bir ayın ardından bugün itibariyle Türkiye'de ön siparişe açıldı. İşte Xiaomi 14 Ultra ön sipariş fiyatı ve özellikleri…

Xiaomi 14 Ultra ön sipariş fiyatı ve özellikleri

Xiaomi 14 Ultra, 6.73 inç büyüklüğünde 2K AMOLED ekranı ile dikkat çekiyor. QHD+ çözünürlük sunan bu ekran, 120 Hz yenileme hızına sahip ve 3000 nit'e kadar parlaklık değeriyle HDR10+, HDR Vivid ve Dolby Vision desteği sunuyor.

Cihaz, Qualcomm'un son teknolojisi Snapdragon 8 Gen 3 işlemcisinden güç alıyor. 8 çekirdekli bu işlemci, Adreno grafik işlemci birimi ile destekleniyor ve Türkiye'de 16 GB RAM/512 GB depolama seçeneğiyle satışa çıkıyor.

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Xiaomi 14 Ultra, 32 Megapiksel çözünürlüğünde 4K 60 FPS video çekebilen özçekim kamerasına sahip. Arka yüzünde ise 50 Megapiksel ana kamera, 50 Megapiksel ultra geniş açılı ve 50 Megapiksel iki farklı telefoto kamera dahil olmak üzere dörtlü kamera kurulumu bulunuyor. Bu kameralarla da 8K 30fps ve 4K 120fps video kaydı yapabilme imkanı sunuyor.

5000 mAh kapasiteli batarya ile gün boyu kullanım sunan Xiaomi 14 Ultra, 90W kablolu ve 80W kablosuz hızlı şarj desteğiyle de öne çıkıyor. 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 gibi en yeni bağlantı teknolojilerini destekleyerek kullanıcılarına kesintisiz bir deneyim sağlıyor. Son olarak cihazın titanyum çerçevelere sahip olduğunu belirtelim.

Xiaomi 14 Ultra ön sipariş fiyatı:

Xiaomi 14 Ultra 16 GB RAM + 512 GB: 74 bin 999 TL