Xiaomi, 2024 yılında elektrikli SUV modelini tanıtacak - Son Dakika
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Teknoloji

Xiaomi, 2024 yılında elektrikli SUV modelini tanıtacak

Xiaomi, 2024 yılında elektrikli SUV modelini tanıtacak

Xiaomi, 50 bin siparişle rekor kıran SU7 modeli sayesinde elektrikli otomobil pazarına hızlı bir giriş yapacak. Şirket, daha fazla kullanıcıya ulaşmak için 2024 yılında elektrikli SUV modelini tanıtacak. Çinli şirketlerin çoğunun ilk modelleri SUV olarak karşımıza çıkıyor. Xiaomi SU7 modeli ise fiyat/performans odaklı olarak 3 farklı varyant ile sunulacak.

30.03.2024 13:09  Güncelleme: 13:11
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Yarım saat içerisinde 50 bin sipariş ile rekor kıran Xiaomi SU7 modeli, şirketin elektrikli otomobil pazarına hızlı giriş yapmasına olanak tanıdı. Daha fazla elektrikli otomobil kullanıcısına ulaşmak isteyen Xiaomi, elektrikli SUV modelini 2024 yılında tanıtacak.

Xiaomi, elektrikli SUV modelini 2024 yılında tanıtacak

Sızdırılan bilgilere göre Xiaomi, sedan modelini tanıttıktan sonra SUV için çalışmalarını hızlandırdı. Analistler, SUV modelleri en çok tercih edilen otomobiller arasında olduğu için sızıntıların doğru olabileceğini belirtiyor.

Xiaomi, 2024 yılında elektrikli SUV modelini tanıtacak

Elektrikli otomobil pazarına giren Çinli şirketlerin çoğunun aslında ilk modelleri SUV olarak karşımıza çıkıyor. Bu şirketler arasında Nio, Li Auto ve XPeng yer alıyor.

Xiaomi'nin ilk elektrikli otomobili 30 dakikada rekor kırdı!

Fiyat/performans odaklı olan Xiaomi SU7 modeli, 3 farklı varyant ile karşımıza çıkıyor. Standart modelde 73.6 kWh BYD LFP Blade batarya bulunuyor. 700km menzile sahip olan standart model, tek motor ile 220kW güç, 400Nm tork üretebiliyor.

Performans odaklı olan SU7 Max Performance modelinde ise 101 kWh CATL Qilin batarya mevcut. 800km menzil sunabilen Max Performance modeli, çift elektrikli motor sayesinde 495kW güç ve 838Nm tork üretiyor. 800V batarya setiyle tanıtılan modelin 15 dakikada şarj ile 510km sunabildiğini belirtelim.

Xiaomi SU7 fiyat listesi ise şu şekilde;

SU7 Standard fiyatı: 215 bin 900 yuan (29 bin 870 dolar)

SU7 Pro fiyatı: 245 bin 900 yuan (34 bin dolar)

SU Max Performance fiyatı:  299 bin 900 yuan (41 bin 500 dolar)

Xiaomi SU7 Standard, SU7 Pro ve SU7 Max Performance teknik özellikleri

ÖzellikSU7 StandardSU7 ProSU7 Max PerformanceFiyat (CNY/USD)215 bin 900 yuan/ 29 bin 900 dolar245 bin 900 yuan/ 34 bin299 bin 900 yuan/ 41 bin 500 dolarBatarya73.6 kWh BYD LFP Blade94.3 kWh CATL Shenxing101 kWh CATL QilinCLTC Menzili (km)700830800MotorTekTekÇiftSürüş TipiRWD (Arkadan İtişli)RWD (Arkadan İtişli)AWD (Dört Çeker)Güç (kW)220220/ Bilinmiyor495Tork (Nm)4004008380-100 km/s Hızlanma (saniye)5.28Bilinmiyor2.78Maksimum Hız (km/s)210Bilinmiyor265Mimari (V)400 (486V)800 (871V)800 (871V)15 Dakikada Şarj ile Menzil (km)350510510

Kaynak: Shiftdelete

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Son Dakika Teknoloji Xiaomi, 2024 yılında elektrikli SUV modelini tanıtacak - Son Dakika

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