Yarım saat içerisinde 50 bin sipariş ile rekor kıran Xiaomi SU7 modeli, şirketin elektrikli otomobil pazarına hızlı giriş yapmasına olanak tanıdı. Daha fazla elektrikli otomobil kullanıcısına ulaşmak isteyen Xiaomi, elektrikli SUV modelini 2024 yılında tanıtacak.
Xiaomi, elektrikli SUV modelini 2024 yılında tanıtacak
Sızdırılan bilgilere göre Xiaomi, sedan modelini tanıttıktan sonra SUV için çalışmalarını hızlandırdı. Analistler, SUV modelleri en çok tercih edilen otomobiller arasında olduğu için sızıntıların doğru olabileceğini belirtiyor.
Elektrikli otomobil pazarına giren Çinli şirketlerin çoğunun aslında ilk modelleri SUV olarak karşımıza çıkıyor. Bu şirketler arasında Nio, Li Auto ve XPeng yer alıyor.
Xiaomi'nin ilk elektrikli otomobili 30 dakikada rekor kırdı!
Fiyat/performans odaklı olan Xiaomi SU7 modeli, 3 farklı varyant ile karşımıza çıkıyor. Standart modelde 73.6 kWh BYD LFP Blade batarya bulunuyor. 700km menzile sahip olan standart model, tek motor ile 220kW güç, 400Nm tork üretebiliyor.
Performans odaklı olan SU7 Max Performance modelinde ise 101 kWh CATL Qilin batarya mevcut. 800km menzil sunabilen Max Performance modeli, çift elektrikli motor sayesinde 495kW güç ve 838Nm tork üretiyor. 800V batarya setiyle tanıtılan modelin 15 dakikada şarj ile 510km sunabildiğini belirtelim.
Xiaomi SU7 fiyat listesi ise şu şekilde;
SU7 Standard fiyatı: 215 bin 900 yuan (29 bin 870 dolar)
SU7 Pro fiyatı: 245 bin 900 yuan (34 bin dolar)
SU Max Performance fiyatı: 299 bin 900 yuan (41 bin 500 dolar)
Xiaomi SU7 Standard, SU7 Pro ve SU7 Max Performance teknik özellikleri
Son Dakika › Teknoloji › Xiaomi, 2024 yılında elektrikli SUV modelini tanıtacak - Son Dakika Çin, bilimsel ve teknolojik inovasyonu desteklemek üzere Parçalanma Nötron Kaynağı'nı güncellemeye başladı. CSNS ikinci aşama projesi, 11 yeni nötron cihazı ve kullanıcı laboratuvarlarının kurulmasını içeriyor. Proje tamamlandığında deney süresi kısalacak ve deney çözünürlüğü artacak. Rockstar Games'in uzun süredir beklenen oyunu Grand Theft Auto VI (GTA 6) için çıkış tarihi 2026'ya ertelendiği iddiası doğru değil. Oyunun geliştirme süreci planlandığı gibi ilerliyor ve herhangi bir gecikme durumu bulunmuyor. GTA 6'nın çıkış tarihi hala netleşmemiş olsa da 2025 yılında piyasaya sürülmesi planlanıyor. Sevilen Fransız otomobil markası Renault, 2024 yılında yenilenen modelleriyle dikkat çekiyor. Yeni Clio, Megane E-Tech, Austral gibi modellerin fiyatları da merak ediliyor. İşte 2024 Renault fiyat listesi... Leroy Patterson adındaki bir oyun meraklısı, Xbox için özel olarak üretilen ve Burger King tarafından 2006 yılında piyasaya sürülen 'Sneak King' oyununun tam 2 bin 706 kopyasını topladı. Bu oyun, Burger King reklamı yapmak için oluşturulmuş ve yalnızca 3,99 dolara satışa sunulmuştu. Patterson'ın bu olağandışı hobiye olan ilgisi, onun sıradışı karakteriyle de uyumlu. Leroy Patterson, hayatını hem dublörlük hem de profesyonel güreşçilik yaparak sürdürüyor. Bu tutkulu koleksiyoncu, 2 bin 700'den fazla oyun kopyasını toplayarak dikkatleri üzerine çekti. Patterson ve arkadaşı Bobby Ramos, YouTube'da paylaştıkları videolarla eski Sneak King oyunlarını bulma macerasına çıktılar. Patterson, bu oyunların bir gün değerlenebileceğine veya en azından eğlenceli bir hikaye oluşturacağına inanıyor. Bu ilginç hikayede, Sneak King gibi nadir bulunan ve özel olarak üretilmiş oyunlar, zamanla koleksiyon değeri kazanabiliyor. Patterson'ın bu ilginç hobiye olan tutkusu, belki de gelecekte bu oyunların değerinin anlaşılmasına katkı sağlayacak. Bu koleksiyon, belki de sıradan bir hobiden çok daha fazlasını ifade ediyor: Bir insanın ilgi alanına olan derin bağlılığını ve o alanın zaman içinde nasıl bir değer kazanabileceğini. Patterson, bu nadir oyun kopyalarıyla hem eğlenceli bir hikaye yaratmış hem de gelecekte muhtemel bir koleksiyon değeri beklentisi içinde. Oyun dünyası, Patterson gibi karakterler sayesinde renkleniyor ve her zaman sürprizlere açık bir alan olarak kalmaya devam ediyor. Peki sizin de enteresan koleksiyonlarınız oldu mu? Aşağıdaki yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Eylül 2021'de tanıtılan 6. nesil iPad mini sonrasında gözler bu yıl tanıtılacak yeni modele çevrildi. 2024'ün üçüncü çeyreğinde tanıtılacağı tahmin edilen yeni iPad mini (7. nesil) teknik özellikleri netleşiyor. Yeni model, jelly scrolling sorununu çözmek için geliştirilmiş bir ekrana sahip olacak. Ayrıca Liquid Retina IPS LCD ekran, A16 Bionic işlemci ve daha gelişmiş bir kamera gibi özelliklere sahip olacak. Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM), zararlı yazılım yaydığı gerekçesiyle DistroWatch'a erişim engeli getirdi. DistroWatch, Linux dağıtımlarını inceleyen bir platform olarak biliniyor ve ülkemizde de popüler bir site olarak ziyaret ediliyor. ASELSAN Konya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Milli Eğitim Bakanlığı ve ASELSAN Konya işbirliğiyle iki modern bilgisayar laboratuvarı ve teknolojik cihazların yer aldığı bir atölye ile donatıldı. Okul, öğrencilere yenilikçi çözümler üretebilme yeteneği kazandırmak için çeşitli proje ve uygulamalı eğitim programları sunuyor. Bu yatırımlarla öğrencilerin savunma sanayisi alanında yetkinlik kazanması ve ülkenin geleceğinde etkili olması hedefleniyor. ANKA Haber Ajansı, CHP'nin sandık sonuçlarını ve oy kullanma günü yaşanacak tüm gelişmeleri takip edeceği dijital seçim takip ve çağrı merkezini görüntüledi. Okullardan, ilçe ve il seçim merkezlerinden Ankara'ya akacak on binlerce sandık sonucunu bir araya getirecek dijital takip merkezi dördüncü ve son tatbikatını ANKA Haber Ajansı'na açtı. Seçim gecesi hukuki itirazlar ya da parti örgütünün yaşayabileceği her türlü soruna karşı görev başında olacak çağrı merkezi için de CHP'nin Parti Meclisi toplantılarının yapıldığı salon organize edildi. Hem dijital takip üssü hem de seçim günü için yapılan tüm hazırlıklar hakkında ANKA Haber Ajansı'na bilgi veren CHP Genel Başkan Yardımcısı Pınar Uzun Okakın 31 Mart seçimleri için hiçbir eksikleri kalmadığını vurguladı. Çok deneyimli ve bu alada rüştünü ispat etmiş bir ekiple çalıştıklarını anlatan Okakın, "Sektörel deneyimi çok yüksek, seçim güvenliğinin dijital altyapısında oluşabilecek tüm alternatif tabloya hazırlık deneyimi de bulunan kimselerle, güçlü bir kadroyla büyük, özverili, eksiksiz bir çalışmayı hep birlikte inşa ettik. Bu konuda hiçbir şüphemiz yok” dedi.
ÖzellikSU7 StandardSU7 ProSU7 Max PerformanceFiyat (CNY/USD)215 bin 900 yuan/ 29 bin 900 dolar245 bin 900 yuan/ 34 bin299 bin 900 yuan/ 41 bin 500 dolarBatarya73.6 kWh BYD LFP Blade94.3 kWh CATL Shenxing101 kWh CATL QilinCLTC Menzili (km)700830800MotorTekTekÇiftSürüş TipiRWD (Arkadan İtişli)RWD (Arkadan İtişli)AWD (Dört Çeker)Güç (kW)220220/ Bilinmiyor495Tork (Nm)4004008380-100 km/s Hızlanma (saniye)5.28Bilinmiyor2.78Maksimum Hız (km/s)210Bilinmiyor265Mimari (V)400 (486V)800 (871V)800 (871V)15 Dakikada Şarj ile Menzil (km)350510510
Son Dakika › Teknoloji › Xiaomi, 2024 yılında elektrikli SUV modelini tanıtacak - Son Dakika
Çin, bilimsel ve teknolojik inovasyonu desteklemek üzere Parçalanma Nötron Kaynağı'nı güncellemeye başladı. CSNS ikinci aşama projesi, 11 yeni nötron cihazı ve kullanıcı laboratuvarlarının kurulmasını içeriyor. Proje tamamlandığında deney süresi kısalacak ve deney çözünürlüğü artacak.
Rockstar Games'in uzun süredir beklenen oyunu Grand Theft Auto VI (GTA 6) için çıkış tarihi 2026'ya ertelendiği iddiası doğru değil. Oyunun geliştirme süreci planlandığı gibi ilerliyor ve herhangi bir gecikme durumu bulunmuyor. GTA 6'nın çıkış tarihi hala netleşmemiş olsa da 2025 yılında piyasaya sürülmesi planlanıyor.
Sevilen Fransız otomobil markası Renault, 2024 yılında yenilenen modelleriyle dikkat çekiyor. Yeni Clio, Megane E-Tech, Austral gibi modellerin fiyatları da merak ediliyor. İşte 2024 Renault fiyat listesi...
Leroy Patterson adındaki bir oyun meraklısı, Xbox için özel olarak üretilen ve Burger King tarafından 2006 yılında piyasaya sürülen 'Sneak King' oyununun tam 2 bin 706 kopyasını topladı. Bu oyun, Burger King reklamı yapmak için oluşturulmuş ve yalnızca 3,99 dolara satışa sunulmuştu. Patterson'ın bu olağandışı hobiye olan ilgisi, onun sıradışı karakteriyle de uyumlu. Leroy Patterson, hayatını hem dublörlük hem de profesyonel güreşçilik yaparak sürdürüyor. Bu tutkulu koleksiyoncu, 2 bin 700'den fazla oyun kopyasını toplayarak dikkatleri üzerine çekti. Patterson ve arkadaşı Bobby Ramos, YouTube'da paylaştıkları videolarla eski Sneak King oyunlarını bulma macerasına çıktılar. Patterson, bu oyunların bir gün değerlenebileceğine veya en azından eğlenceli bir hikaye oluşturacağına inanıyor. Bu ilginç hikayede, Sneak King gibi nadir bulunan ve özel olarak üretilmiş oyunlar, zamanla koleksiyon değeri kazanabiliyor. Patterson'ın bu ilginç hobiye olan tutkusu, belki de gelecekte bu oyunların değerinin anlaşılmasına katkı sağlayacak. Bu koleksiyon, belki de sıradan bir hobiden çok daha fazlasını ifade ediyor: Bir insanın ilgi alanına olan derin bağlılığını ve o alanın zaman içinde nasıl bir değer kazanabileceğini. Patterson, bu nadir oyun kopyalarıyla hem eğlenceli bir hikaye yaratmış hem de gelecekte muhtemel bir koleksiyon değeri beklentisi içinde. Oyun dünyası, Patterson gibi karakterler sayesinde renkleniyor ve her zaman sürprizlere açık bir alan olarak kalmaya devam ediyor. Peki sizin de enteresan koleksiyonlarınız oldu mu? Aşağıdaki yorumlar kısmına yazabilirsiniz.
Eylül 2021'de tanıtılan 6. nesil iPad mini sonrasında gözler bu yıl tanıtılacak yeni modele çevrildi. 2024'ün üçüncü çeyreğinde tanıtılacağı tahmin edilen yeni iPad mini (7. nesil) teknik özellikleri netleşiyor. Yeni model, jelly scrolling sorununu çözmek için geliştirilmiş bir ekrana sahip olacak. Ayrıca Liquid Retina IPS LCD ekran, A16 Bionic işlemci ve daha gelişmiş bir kamera gibi özelliklere sahip olacak.
Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM), zararlı yazılım yaydığı gerekçesiyle DistroWatch'a erişim engeli getirdi. DistroWatch, Linux dağıtımlarını inceleyen bir platform olarak biliniyor ve ülkemizde de popüler bir site olarak ziyaret ediliyor.
ASELSAN Konya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Milli Eğitim Bakanlığı ve ASELSAN Konya işbirliğiyle iki modern bilgisayar laboratuvarı ve teknolojik cihazların yer aldığı bir atölye ile donatıldı. Okul, öğrencilere yenilikçi çözümler üretebilme yeteneği kazandırmak için çeşitli proje ve uygulamalı eğitim programları sunuyor. Bu yatırımlarla öğrencilerin savunma sanayisi alanında yetkinlik kazanması ve ülkenin geleceğinde etkili olması hedefleniyor.
ANKA Haber Ajansı, CHP'nin sandık sonuçlarını ve oy kullanma günü yaşanacak tüm gelişmeleri takip edeceği dijital seçim takip ve çağrı merkezini görüntüledi. Okullardan, ilçe ve il seçim merkezlerinden Ankara'ya akacak on binlerce sandık sonucunu bir araya getirecek dijital takip merkezi dördüncü ve son tatbikatını ANKA Haber Ajansı'na açtı. Seçim gecesi hukuki itirazlar ya da parti örgütünün yaşayabileceği her türlü soruna karşı görev başında olacak çağrı merkezi için de CHP'nin Parti Meclisi toplantılarının yapıldığı salon organize edildi. Hem dijital takip üssü hem de seçim günü için yapılan tüm hazırlıklar hakkında ANKA Haber Ajansı'na bilgi veren CHP Genel Başkan Yardımcısı Pınar Uzun Okakın 31 Mart seçimleri için hiçbir eksikleri kalmadığını vurguladı. Çok deneyimli ve bu alada rüştünü ispat etmiş bir ekiple çalıştıklarını anlatan Okakın, "Sektörel deneyimi çok yüksek, seçim güvenliğinin dijital altyapısında oluşabilecek tüm alternatif tabloya hazırlık deneyimi de bulunan kimselerle, güçlü bir kadroyla büyük, özverili, eksiksiz bir çalışmayı hep birlikte inşa ettik. Bu konuda hiçbir şüphemiz yok” dedi.
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