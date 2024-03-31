81 İL 973 İLÇE SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Xiaomi, 5.5G Teknolojisi İçin Adımlar Atıyor - Son Dakika
Üye Girişi
TEsttttt
Teknoloji

Xiaomi, 5.5G Teknolojisi İçin Adımlar Atıyor

Xiaomi, 5.5G Teknolojisi İçin Adımlar Atıyor

Mobil iletişim teknolojisinin geleceği adına heyecan verici gelişmeler yaşanıyor. Xiaomi, OPPO ve Vivo gibi büyük teknoloji şirketleri arasında yapılan 5.5G teknolojisi yarışına katılarak, yeni nesil mobil bağlantıya yönelik adımlar atmaya hazırlanıyor.

31.03.2024 21:09  Güncelleme: 21:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mobil iletişim teknolojisinin geleceği adına heyecan verici gelişmeler yaşanıyor. Xiaomi, OPPO ve Vivo gibi büyük teknoloji şirketleri arasında yapılan 5.5G teknolojisi yarışına katılarak, yeni nesil mobil bağlantıya yönelik adımlar atmaya hazırlanıyor.

Xiaomi'den 5.5G için ilk adım geldi

Son haberlere göre, Xiaomi, Snapdragon 8 Gen 3 işlemcisi ile güçlendirilmiş cihazlar için Over-the-Air (Havadan) güncellemeler aracılığıyla 5.5G güncellemeleri sunmaya hazırlanıyor. Ayrıca Çin Mobile'ın Xiaomi 14 Ultra'yı test ettiği ve bu testlerde 5132 Mbps'ye kadar hızlara ulaşıldığı belirtiliyor.

Xiaomi, 5.5G Teknolojisi İçin Adımlar Atıyor

5.5G, mevcut 5G teknolojisinden gelecekteki 6G'ye geçişin bir köprüsü olarak değerlendiriliyor. Bu teknoloji, indirme hızlarında on kat artış, düşük gecikme süresi, geliştirilmiş konumlandırma ve önceki versiyonlara göre daha yüksek ağ güvenilirliği gibi önemli iyileştirmeler sunuyor.

En yeni Snapdragon 8 Gen 3 ve Dimensity 9300 işlemcilerle donatılan akıllı telefonlar, 5.5G'yi destekleme kapasitesine sahip. Xiaomi'nin bu hamlesi, OPPO'nun Find X7 serisinde tam 5.5G desteğini duyurmasının ve Vivo'nun uyumlu cihazlarının ilk serisini açıklamasının ardından geldi.

Xiaomi'nin mobil iletişimdeki ilerlemelerin ötesinde, şirketin bağlı araçlar konusunda da iddialı adımlar atmaya başladığı görülüyor. Tianyancha tarafından keşfedilen bir patent başvurusuna göre, Xiaomi'nin araçtan uydu iletişimine olan ilgisi artıyor.

5.5G destekleyen ilk telefon Oppo Find X7 oldu!

Bu teknoloji, Xiaomi arabalarında uydu iletişiminin kalitesini ve güvenilirliğini artırarak gelişmiş navigasyon ve acil durum yanıt yetenekleri sunabilir. Ancak, bu özelliğin gelecekteki Xiaomi modellerine entegre edilip edilmeyeceği veya mevcut Xiaomi SU7 gibi modeller için bir yükseltme olarak sunulup sunulmayacağı hakkında henüz net bilgi bulunmuyor.

Uydu iletişimine dayalı bağlı araçlar konsepti yeni değil. Çinli otomobil üreticisi Geely Holding, alt şirketi Geespace aracılığıyla Geely Gelecek Hareketlilik Yıldız Kümesi ağının bir parçası olarak 11 düşük yörüngeli uydunun piyasaya sürdü.

5.5G destekleyen vivo modelleri ortaya çıktı!

Bu uydular, sürücüsüz araçlar için iletişim, navigasyon ve uzaktan algılama entegrasyonunu hedefliyor. Geely'nin Zeekr 001 FR ve Zeekr 007 gibi araba modelleri, yerleşik uydu iletişimi özelliğine sahip olarak yüksek hassasiyetli konumlandırma ve tüketici elektroniği ürünleriyle bağlantı sağlayabiliyor.

Geely, 2025 yılına kadar yörüngede 72 uyduya sahip olmayı hedefliyor ve toplamda 240 uyduyu yıldız kümesinde bulundurmayı planlıyor.

Kaynak: Shiftdelete

Xiaomi, Oppo, Vivo, Mobil, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Xiaomi, 5.5G Teknolojisi İçin Adımlar Atıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Sharp'ın özel yaşlı telefonu Basio Active 2 suya ve sabuna dayanıklı
    21:11 Sharp'ın özel yaşlı telefonu Basio Active 2 suya ve sabuna dayanıklı

    Sharp'ın yeni yaşlı telefonu Basio Active 2, su ve sabunla yıkanabilir özelliğiyle dikkat çekiyor. Cihaz, bilinmeyen numaralardan arayanları otomatik olarak kaydediyor ve sakıncalı numaraları engelliyor. Bu özelliklerle yaşlıları dolandırıcılık vakalarından koruması bekleniyor. Fiziksel tuşlara sahip olan cihaz, kullanım kolaylığı sağlayan arayüzü ve görülmesi daha kolay ikonlarıyla yaşlılar tarafından olumlu karşılanıyor. Ayrıca yapay zeka destekli bir telesekreter de bulunuyor. Basio Active 2'nin Türkiye'de satılıp satılmayacağı henüz belli değil.

  • Nisan 2024'te En İyi Kameraya Sahip Samsung Modelleri
    19:09 Nisan 2024'te En İyi Kameraya Sahip Samsung Modelleri

    DXOMARK ekibi tarafından yapılan testler sonucunda, Nisan 2024 itibariyle en iyi kameraya sahip Samsung modelleri sıralandı. Listenin başında Samsung Galaxy S24 Ultra yer alırken, onu Galaxy S23 Ultra, Galaxy S22 Ultra ve Galaxy S24 takip etti. Tüketici tarafında kafa karışıklığına yol açan bu durumda, kamera özelliği de önemli bir faktör olarak göze çarpıyor.

  • Samsung Galaxy F55 Özellikleri Ortaya Çıktı
    19:09 Samsung Galaxy F55 Özellikleri Ortaya Çıktı

    Samsung, amiral gemisi Galaxy S24 serisinden sonra orta segmentte yer alacak Galaxy F55 modelini tanıtmaya hazırlanıyor. Cihazın özellikleri arasında 6.6 inç Super AMOLED ekran, Exynos 1480 işlemci, 32 MP ön kamera ve üçlü arka kamera kurulumu bulunuyor. Ayrıca 8 GB veya 12 GB RAM, 128 GB veya 256 GB depolama alanı ve Android 14 tabanlı One UI 6.1 işletim sistemi de yer alacak.

  • Google Play, çekilişle ücretsiz akıllı telefon dağıtıyor
    17:10 Google Play, çekilişle ücretsiz akıllı telefon dağıtıyor

    Google Play, 29 Mart-4 Nisan tarihleri arasında Süper Haftalık Ödül çekilişi düzenleyerek Android kullanıcılarına ücretsiz Pixel 8 ve Pixel 8 Pro modellerini dağıtmaya başladı. Çekilişe katılmak için Altın veya üstü seviyede Play Points puanına sahip olmanız gerekiyor. Türkiye'de yapılan çekilişte ise sadece Play Points puanları kazanılabiliyor ve bu puanlar Google Play Kredisi olarak kullanılabiliyor.

  • Epic Games Store'da Ücretsiz Oyun Fırsatı: The Outer Worlds ve Thief
    17:09 Epic Games Store'da Ücretsiz Oyun Fırsatı: The Outer Worlds ve Thief

    Epic Games Store, 4 Nisan ile 11 Nisan tarihleri arasında oyunculara The Outer Worlds: Spacer's Choice Edition ve Thief (2014) oyunlarını ücretsiz olarak sunuyor. The Outer Worlds, Obsidian Entertainment tarafından geliştirilen birinci şahıs bilim kurgu RPG oyunu olup özel içerikler içeren bir sürümdür. Thief ise Eidos Montreal tarafından geliştirilen bir oyun olup oynanış mekanikleri eleştirilere maruz kalmış olsa da hikayesi ve atmosferi olumlu eleştiriler almıştır. Bu ücretsiz oyun fırsatından yararlanmak için Epic Games Store hesabınızın olması gerekmektedir.

  • Xiaomi, 2024'ün ikinci çeyreğinde HyperOS güncellemesi alacak modelleri açıkladı
    17:09 Xiaomi, 2024'ün ikinci çeyreğinde HyperOS güncellemesi alacak modelleri açıkladı

    Xiaomi, HyperOS güncellemesi alacak modelleri duyurdu. Güncelleme, yeni saat stilleri, yazı tipleri, duvar kağıtları ve widget'lar gibi özellikler getiriyor. Toplamda 16 modelin güncelleme alacağı açıklandı.

  • Bursa'da Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Şehir Merkezi KGYS Kameralarıyla Takip Ediliyor
    15:31 Bursa'da Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Şehir Merkezi KGYS Kameralarıyla Takip Ediliyor

    Bursa İl Emniyet Müdürlüğü, Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde şehir merkezinde adeta kuş uçurtmuyor. 450 farklı noktadan bin 500'den fazla KGYS kamerası ile şehir merkezi anbean takip ediliyor. KGYS kameraları okul önleri ve çevresi anlık olarak takip edilerek yaşanabilecek olumsuz durumlara karşı önceden tedbir alınıyor. Bursa Valisi Mahmut Demirtaş ve İl Emniyet Müdürü Dr. Sabit Akın Zaimoğlu gelişmeleri anbean takip ediyor.

  • Apple Haritalar, Otomobil Tipine Göre Rota Önerme Özelliği İçin Patent Aldı
    15:11 Apple Haritalar, Otomobil Tipine Göre Rota Önerme Özelliği İçin Patent Aldı

    Apple, otomobil tipine göre rota önerme özelliği için patent aldı. Apple Haritalar, elektrikli otomobil kullanıcılarını da sevindirecek bu özellikle birlikte alternatif rotalar oluşturabilecek ve yakın şarj istasyonlarına göre rota önerme imkanı sunabilecek.

  • Huawei, Üçe Katlanan Telefon Geliştiriyor
    15:11 Huawei, Üçe Katlanan Telefon Geliştiriyor

    Huawei'nin üçe katlanabilen bir akıllı telefon için patent aldığı ortaya çıktı. Patentte görülen cihazın 'Z' şeklini aldığı ve üçüncü bölümünün de işlevsel olarak kullanılabildiği belirtiliyor. Henüz piyasaya sürülme tarihi belli olmayan telefonun mobilite açısından nasıl bir pratiklik sunacağı ise merak konusu.

  • Pinterest, Google ile reklam anlaşması imzaladı
    15:10 Pinterest, Google ile reklam anlaşması imzaladı

    Görsel paylaşım platformu Pinterest, reklam gelirlerini artırmak için Google ile uzun süreli bir anlaşma imzaladı. Şirketin beklentilerin altında performans göstermesi sonucunda hisse değeri düşerken, Google iş birliğiyle değer kazanmaya başladı. Pinterest'in geleceği ve eski başarılı günlerine dönüp dönemeyeceği ise merak konusu.

  • Seyir halindeki Tesla elektrikli otomobilde yangın çıktı
    15:10 Seyir halindeki Tesla elektrikli otomobilde yangın çıktı

    Son yıllarda elektrikli araçlar, ülkemizde giderek yaygınlaşıyor. Ancak işin içinde elektrik olduğu için yangın riski de olmuyor değil. Bursa'nın Gemlik ilçesinde seyir halindeki bir Tesla markasına ait elektrikli otomobilde yangın çıktı. Sürücü otomobili terk ettikten sonra alev alan araç, kısa sürede küle döndü. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangının sebebi henüz belirlenemedi.


22:25 Mansur Yavaş, Ankara halkına teşekkür etti ve hizmete devam edeceklerini söyledi Mansur Yavaş, Ankara halkına teşekkür etti ve hizmete devam edeceklerini söyledi
21:51 CHP lideri Özgür Özel sonuçları değerlendirirken gözyaşlarını tutamadı CHP lideri Özgür Özel sonuçları değerlendirirken gözyaşlarını tutamadı
21:40 Haritanın kızardığını gören Kılıçdaroğlu daha fazla sessiz kalamadı Haritanın kızardığını gören Kılıçdaroğlu daha fazla sessiz kalamadı
18:18 Sandıklar bir bir açılıyor İşte seçim sonuçları Sandıklar bir bir açılıyor! İşte seçim sonuçları
18:02 Ekrem İmamoğlu mu Murat Kurum mu İşte İstanbul seçimlerinde son durum Ekrem İmamoğlu mu Murat Kurum mu? İşte İstanbul seçimlerinde son durum
22:29 İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener kurultay kararı aldı İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener kurultay kararı aldı
22:14 Ünlü anketçi İhsan Aktaş da şaşkın Haberler.com canlı yayınında kızaran haritayı sorduk Ünlü anketçi İhsan Aktaş da şaşkın! Haberler.com canlı yayınında kızaran haritayı sorduk
21:29 Bilecik Belediye Başkanlığını Melek Mızrak Subaşı kazandı Bilecik Belediye Başkanlığını Melek Mızrak Subaşı kazandı
21:07 Bilge Yılmaz, İYİ Parti lideri Akşener’i istifaya davet etti Bilge Yılmaz, İYİ Parti lideri Akşener'i istifaya davet etti
20:51 Sandıkların yüzde 90’ı açıldı AK Parti yönetimindeki Giresun, CHP’ye geçti Sandıkların yüzde 90'ı açıldı! AK Parti yönetimindeki Giresun, CHP'ye geçti
19:59 Mansur Yavaş: Büyükşehir tamam, ilçe sonuçlarını bekliyoruz Mansur Yavaş: Büyükşehir tamam, ilçe sonuçlarını bekliyoruz
19:07 İlk sonuçları gören Özgür Özel: Asla rehavete kapılmayın İlk sonuçları gören Özgür Özel: Asla rehavete kapılmayın
18:08 Sonuçlar geliyor İzmir’de Cemil Tugay ile Hamza Dağ arasında kıyasıya yarış Sonuçlar geliyor! İzmir'de Cemil Tugay ile Hamza Dağ arasında kıyasıya yarış
17:30 Sandıkların açılmasına dakikalar kala paylaşılan ankete AK Parti’den sert tepki Sandıkların açılmasına dakikalar kala paylaşılan ankete AK Parti'den sert tepki
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.03.2024 22:57:13. #1.12#
SON DAKİKA: Xiaomi, 5.5G Teknolojisi İçin Adımlar Atıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement