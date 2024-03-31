Xiaomi, 5.5G Teknolojisi İçin Adımlar Atıyor

Mobil iletişim teknolojisinin geleceği adına heyecan verici gelişmeler yaşanıyor. Xiaomi, OPPO ve Vivo gibi büyük teknoloji şirketleri arasında yapılan 5.5G teknolojisi yarışına katılarak, yeni nesil mobil bağlantıya yönelik adımlar atmaya hazırlanıyor.
Xiaomi'den 5.5G için ilk adım geldi
Son haberlere göre, Xiaomi, Snapdragon 8 Gen 3 işlemcisi ile güçlendirilmiş cihazlar için Over-the-Air (Havadan) güncellemeler aracılığıyla 5.5G güncellemeleri sunmaya hazırlanıyor. Ayrıca Çin Mobile'ın Xiaomi 14 Ultra'yı test ettiği ve bu testlerde 5132 Mbps'ye kadar hızlara ulaşıldığı belirtiliyor.
5.5G, mevcut 5G teknolojisinden gelecekteki 6G'ye geçişin bir köprüsü olarak değerlendiriliyor. Bu teknoloji, indirme hızlarında on kat artış, düşük gecikme süresi, geliştirilmiş konumlandırma ve önceki versiyonlara göre daha yüksek ağ güvenilirliği gibi önemli iyileştirmeler sunuyor.
En yeni Snapdragon 8 Gen 3 ve Dimensity 9300 işlemcilerle donatılan akıllı telefonlar, 5.5G'yi destekleme kapasitesine sahip. Xiaomi'nin bu hamlesi, OPPO'nun Find X7 serisinde tam 5.5G desteğini duyurmasının ve Vivo'nun uyumlu cihazlarının ilk serisini açıklamasının ardından geldi.
Xiaomi'nin mobil iletişimdeki ilerlemelerin ötesinde, şirketin bağlı araçlar konusunda da iddialı adımlar atmaya başladığı görülüyor. Tianyancha tarafından keşfedilen bir patent başvurusuna göre, Xiaomi'nin araçtan uydu iletişimine olan ilgisi artıyor.
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Bu teknoloji, Xiaomi arabalarında uydu iletişiminin kalitesini ve güvenilirliğini artırarak gelişmiş navigasyon ve acil durum yanıt yetenekleri sunabilir. Ancak, bu özelliğin gelecekteki Xiaomi modellerine entegre edilip edilmeyeceği veya mevcut Xiaomi SU7 gibi modeller için bir yükseltme olarak sunulup sunulmayacağı hakkında henüz net bilgi bulunmuyor.
Uydu iletişimine dayalı bağlı araçlar konsepti yeni değil. Çinli otomobil üreticisi Geely Holding, alt şirketi Geespace aracılığıyla Geely Gelecek Hareketlilik Yıldız Kümesi ağının bir parçası olarak 11 düşük yörüngeli uydunun piyasaya sürdü.
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Bu uydular, sürücüsüz araçlar için iletişim, navigasyon ve uzaktan algılama entegrasyonunu hedefliyor. Geely'nin Zeekr 001 FR ve Zeekr 007 gibi araba modelleri, yerleşik uydu iletişimi özelliğine sahip olarak yüksek hassasiyetli konumlandırma ve tüketici elektroniği ürünleriyle bağlantı sağlayabiliyor.
Geely, 2025 yılına kadar yörüngede 72 uyduya sahip olmayı hedefliyor ve toplamda 240 uyduyu yıldız kümesinde bulundurmayı planlıyor.
Son Dakika › Teknoloji › Xiaomi, 5.5G Teknolojisi İçin Adımlar Atıyor - Son Dakika
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