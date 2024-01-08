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Xiaomi CEO'su: SU7 fiyatı hakkında trollemeyi bırakın - Son Dakika
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Xiaomi CEO'su: SU7 fiyatı hakkında trollemeyi bırakın

Xiaomi'nin ilk elektrikli aracı SU7'nin resmi fiyatlandırması belirsizliğini korurken, Xiaomi CEO'su Lei Jun, fiyat hakkında yapılan spekülasyonları trollemekle suçladı. Jun, aracın beklentilere kıyasla biraz daha pahalı olacağını ima etti ve uydurma fiyatların gerçek fiyatı trollediğini dile getirdi. Sektör analistleri, aracın gerçekçi hedef fiyatının 40 bin dolar civarında olduğunu düşünüyor.

Xiaomi CEO\'su: SU7 fiyatı hakkında trollemeyi bırakın
08.01.2024 - 12:28,
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Xiaomi, ilk elektrikli aracı SU7 modelini geçtiğimiz haftalarda Çin'de duyurdu. Tesla rakibi teknolojiye ve Porsche rakibi bir tasarıma sahip olduğu belirtilen aracın resmi fiyatlandırması ise şu anda belirsiz. Ancak Xiaomi CEO'su Lei Jun fiyat hakkında spekülasyonları "aracı trollemekle" suçladı.

Xiaomi CEO'su: SU7 fiyatı hakkında trollemeyi bırakın

Akıllı telefonlarında olduğu gibi, pek çok kişi Xiaomi SU7'nin rakiplerini fiyat konusunda geride bırakmasını bekliyordu. Ancak . Ancak Xiaomi CEO'su Lei Jun, birçok kez aracın beklentilere kıyasla "biraz daha pahalı" olacağını ima etti.

Xiaomi CEO'su: SU7 fiyatı hakkında trollemeyi bırakın

Spekülasyonlar son zamanlarda oldukça arttı ve resmi fiyatlandırma hakkında yanlış bilgiler oluşturmaya başladı. CEO, uydurma fiyatların 15 bin dolara kadar düştüğünü iddia ederek gerçek fiyatı trollediğini dile getirdi.

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Lei Jun sosyal medyada yaptığı paylaşımda, "Trollemeyi bırakın. Otomobilin fiyatı ne 14 bin dolar ne de 21 bin dolar olacak. Aracın arkasındaki teknolojiye biraz saygı gösterin" dedi.

Sektör analistleri, Çin'in büyüyen elektrikli araç pazarında rekabetçi kalabilmek için gerçekçi hedef fiyatın 40 bin dolar civarında olduğuna inanıyor. Ancak daha önceki sızıntılar ise SU7'nin 50 bin dolar civarında olacağını göstermişti. Bu, Xiaomi ve Tesla'nın benzer konumda olacağı anlamına geliyor.

Xiaomi geçtiğimiz ay yaptığı etkinlikte aracın 3 farklı motor seçeneğiyle sunulacağını duyurdu: V6, V6S ve V8. V6 ve V6S modelleri şu an üretimde ve 21 bin RPM hızlanma gücüne sahip. Bu motorlar sırasıyla 400 Nm ve 500 Nm tork üretiyor. V8 motor seçeneğinin ise 2025 yılında üretime geçeceği belirtiliyor.

Kaynak: Shiftdelete
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Son Dakika Teknoloji Xiaomi CEO'su: SU7 fiyatı hakkında trollemeyi bırakın - Son Dakika


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