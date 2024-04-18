Akıllı telefon pazarının önemli isimlerinden Xiaomi, yakında yeni Civi 4 modeliyle sahne alacak. Merakla beklenen bu cihaz ile ilgili şimdiye kadar birkaç detay sızdı. Son olarak telefon, Google veri tabanında görüntülendi. Böylelikle Xiaomi Civi 4 özellikleri ortaya çıktı.
Beklenen Xiaomi Civi 4 özellikleri
Kısa süre önce Google Play Console veri tabanında ortaya çıkan Xiaomi Civi 4'ün 1236 x 2750 piksel çözünürlüğe sahip kavisli bir ekranla geleceği görüldü. Bu ekranın 480 (xxhdpi) yoğunluk sunacağı bilgisi mevcut.
Öte yandan cihazın Qualcomm tarafından üretilen Snapdragon 8s Gen 3 işlemcisinden güç alacağını görüyoruz. TSMC'nin 4nm süreci üzerine inşa edilen bu yonga seti; 3,01 GHz'de çalışan bir Cortex-X4 ana çekirdeğine, 2,8 GHz'de çalışan dört Cortex-A720 performans çekirdeğine ve 1,84 GHz'de çalışan üç Cortex-A520 verimlilik çekirdeğine sahip. Bu işlemcinin 12 GB RAM ile eşleştirileceği bilgisi mevcutken, cihazın Android 14 üzerinde çalışacağı da görülüyor.
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Beklenen Xiaomi Civi 4 teknik özellikleri şu şekilde sıralandı;
Xiaomi Civi 4 modelinin ne zaman tanıtılacağı şimdilik belirsizliğini koruyor. Yakın zamanda piyasaya sürülmesi bekleniyor. Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Akıllı telefondan beklentileriniz neler? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz. Son Dakika › Teknoloji › Xiaomi Civi 4 Özellikleri Ortaya Çıktı: İşte Beklenenler - Son Dakika Tokat'ın Sulusaray ilçesinde meydana gelen 5.6 büyüklüğündeki deprem, çevre illerde de hissedildi. Depremde can kaybı olup olmadığı henüz bilinmiyor. Epic Games Store, her hafta ücretsiz oyunlar vermeye devam ediyor. Bu hafta ise strateji ve macera türündeki The Big Con ve Town of Salem 2 oyunları ücretsiz olarak sunulacak. Town of Salem 2, arkadaşlarınızla birlikte oynayabileceğiniz bir sosyal dedektiflik yapımı olarak öne çıkıyor. The Big Con ise Ali isimli bir karakterin hikayesini anlatıyor. Oyunları ücretsiz olarak almak için Epic Games Store'un web sitesine veya masaüstü uygulamasına giriş yapmanız yeterli. Tecno, Camon 30 serisinin yeni modeli olan Camon 30 Premier 5G'yi piyasaya sürdü. Camon 30 Premier, şık tasarımı ve özellikleri ile dikkat çekiyor. 6,77 inç LTPO AMOLED ekran, 120Hz yenileme hızı, 50 Megapiksel selfie kamerası, MediaTek Dimensity 8200 işlemci, 12GB RAM, 512GB depolama alanı, 5000 mAh pil ve 70W hızlı şarj desteği gibi özelliklere sahip olan cihaz, silver ve black renk seçenekleri ile sunulacak. Togg CEO'su Mehmet Gürcan Karakaş, Togg T8X modelinin tanıtım tarihini açıkladı. Karakaş, Mart 2025 - Nisan 2025 tarihleri arasında Togg T10F modelini satışa sunacaklarını ve bir süre sonra da Togg T8X'in tanıtımını yapacaklarını belirtti. Valve, Steam üzerinden en fazla gelir elde eden oyun yayımcısı olarak öne çıkıyor. KRAFTON Inc. ikinci sırada yer alırken, Electronic Arts üçüncü sırayı aldı. Ubisoft ve SEGA da listede yer alan diğer firmalar arasında bulunuyor. iQOO'nun yeni modeli iQOO Neo 9s Pro, sızıntılarla ortaya çıktı. Snapdragon 8 Gen 3 işlemci ve 16 GB RAM ile güçlendirilen cihaz, 144Hz ekran yenileme hızı ve 120W hızlı şarj desteği gibi özellikler sunuyor. Neo 9s Pro, orta sınıfa hitap etmesine rağmen amiral gemisi modellerine meydan okuyor. Gaming.Gen.TR ve Beta Oyun Teknoloji A.Ş. iş birliğiyle HYTE markası Türkiye pazarına adım attı. HYTE, oyun ve performansı yeni zirvelere taşımanın yanı sıra, ekranda heyecan verici yeni deneyimler sunmayı hedefliyor. Ayrıca, PC kurma sürecini eğlenceli ve etkileşimli bir hale getirerek, oyun ve teknoloji ile etkileşimi tamamen yeniden şekillendiriyor. HYTE, sanatsal tasarımlar ile hem yeni başlayanlara hem de deneyimli kullanıcılara hitap ediyor. Gaming.Gen.TR'de HYTE ürünleri, başlangıç olarak LCD panelli oyuncu kasaları ve aksesuarları ile sunuluyor. NVIDIA, yapay zeka destekli DLSS teknolojisinin üç yeni oyun tarafından benimsendiğini duyurdu. Bu güncelleme, Steam'de en çok istek alan bir oyun dahil olmak üzere sevilen yapımlara DLSS desteği sağlayacak. DLSS, GeForce RTX ekran kartlarıyla oyunların grafik performansını artırarak hem grafik kalitesinde iyileşme hem de performans artışı sağlıyor. Yeni oyunlar arasında Manor Lords, Oddsparks: An Automation Adventure ve Welcome to ParadiZe bulunuyor. NVIDIA, RTX teknolojilerini içeren 500'den fazla oyun olduğunu belirtiyor ve RTX ekran kartı sahiplerinin daha fazla oyunda performans artışı yaşayacağını vurguluyor. Razer, BlackWidow V4 Mini HyperSpeed adlı kablosuz klavyesini tanıttı. Rekabetçi oyunlarda performansı artıran klavye, kullanım ömrünü yükseltiyor ve kolay bakım imkanı sunuyor. Küçük boyutuyla taşınabilirlik sağlayan ürün, 80 milyon basma sayısına dayanıklıdır. Tuşlar arası mesafe ve tetik baskısıyla iyi bir kullanım deneyimi sunan klavye, Bluetooth 5.0 ile 200 saate kadar kullanım sağlar. Fiyatı 124 dolar olan ürünün Türkiye'deki satış tarihi henüz belirsizdir. Dongfeng, Avrupa'da üretim yapmak ve istihdam alanı oluşturmak için İtalya hükümetiyle görüşmelere başladı. Şirket, İtalya'da bir fabrika açarak üretim kapasitesini artırmayı ve Avrupa pazarına daha yakın olmayı hedefliyor. Görüşmelerin olumlu ilerlediği ve binlerce kişiye istihdam sağlayacak bir tesis kurulması planlandığı belirtiliyor. Türk Telekom, 2023 yılında 25,8 milyar dolarlık yatırım yaparak sektörün en çok yatırım yapan şirketi oldu. Şirketin konsolide gelirleri yüzde 9,6 artarak 100,2 milyar TL'ye yükseldi. Mobil abone sayısı 26,2 milyona ulaşırken, toplam abone sayısı 52,9 milyona çıktı. Fiber altyapı uzunluğu 437 bin kilometreye ulaştı. Türk Telekom, 5G'de pazar lideri oldu ve siber güvenlik ürünlerinde yerlilik oranını artırdı.
ÖzellikDeğerModel Numarası24053PY09CKod AdıchenfengİşlemciQualcomm Snapdragon 8s Gen 3Ekran Çözünürlüğü1236 x 2750 pikselEkran Yoğunluğu480 (xxhdpi)RAM12 GBİşletim SistemiAndroid 14
Xiaomi Civi 4 modelinin ne zaman tanıtılacağı şimdilik belirsizliğini koruyor. Yakın zamanda piyasaya sürülmesi bekleniyor. Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Akıllı telefondan beklentileriniz neler? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.
Son Dakika › Teknoloji › Xiaomi Civi 4 Özellikleri Ortaya Çıktı: İşte Beklenenler - Son Dakika
Tokat'ın Sulusaray ilçesinde meydana gelen 5.6 büyüklüğündeki deprem, çevre illerde de hissedildi. Depremde can kaybı olup olmadığı henüz bilinmiyor.
Epic Games Store, her hafta ücretsiz oyunlar vermeye devam ediyor. Bu hafta ise strateji ve macera türündeki The Big Con ve Town of Salem 2 oyunları ücretsiz olarak sunulacak. Town of Salem 2, arkadaşlarınızla birlikte oynayabileceğiniz bir sosyal dedektiflik yapımı olarak öne çıkıyor. The Big Con ise Ali isimli bir karakterin hikayesini anlatıyor. Oyunları ücretsiz olarak almak için Epic Games Store'un web sitesine veya masaüstü uygulamasına giriş yapmanız yeterli.
Tecno, Camon 30 serisinin yeni modeli olan Camon 30 Premier 5G'yi piyasaya sürdü. Camon 30 Premier, şık tasarımı ve özellikleri ile dikkat çekiyor. 6,77 inç LTPO AMOLED ekran, 120Hz yenileme hızı, 50 Megapiksel selfie kamerası, MediaTek Dimensity 8200 işlemci, 12GB RAM, 512GB depolama alanı, 5000 mAh pil ve 70W hızlı şarj desteği gibi özelliklere sahip olan cihaz, silver ve black renk seçenekleri ile sunulacak.
Togg CEO'su Mehmet Gürcan Karakaş, Togg T8X modelinin tanıtım tarihini açıkladı. Karakaş, Mart 2025 - Nisan 2025 tarihleri arasında Togg T10F modelini satışa sunacaklarını ve bir süre sonra da Togg T8X'in tanıtımını yapacaklarını belirtti.
Valve, Steam üzerinden en fazla gelir elde eden oyun yayımcısı olarak öne çıkıyor. KRAFTON Inc. ikinci sırada yer alırken, Electronic Arts üçüncü sırayı aldı. Ubisoft ve SEGA da listede yer alan diğer firmalar arasında bulunuyor.
iQOO'nun yeni modeli iQOO Neo 9s Pro, sızıntılarla ortaya çıktı. Snapdragon 8 Gen 3 işlemci ve 16 GB RAM ile güçlendirilen cihaz, 144Hz ekran yenileme hızı ve 120W hızlı şarj desteği gibi özellikler sunuyor. Neo 9s Pro, orta sınıfa hitap etmesine rağmen amiral gemisi modellerine meydan okuyor.
Gaming.Gen.TR ve Beta Oyun Teknoloji A.Ş. iş birliğiyle HYTE markası Türkiye pazarına adım attı. HYTE, oyun ve performansı yeni zirvelere taşımanın yanı sıra, ekranda heyecan verici yeni deneyimler sunmayı hedefliyor. Ayrıca, PC kurma sürecini eğlenceli ve etkileşimli bir hale getirerek, oyun ve teknoloji ile etkileşimi tamamen yeniden şekillendiriyor. HYTE, sanatsal tasarımlar ile hem yeni başlayanlara hem de deneyimli kullanıcılara hitap ediyor. Gaming.Gen.TR'de HYTE ürünleri, başlangıç olarak LCD panelli oyuncu kasaları ve aksesuarları ile sunuluyor.
NVIDIA, yapay zeka destekli DLSS teknolojisinin üç yeni oyun tarafından benimsendiğini duyurdu. Bu güncelleme, Steam'de en çok istek alan bir oyun dahil olmak üzere sevilen yapımlara DLSS desteği sağlayacak. DLSS, GeForce RTX ekran kartlarıyla oyunların grafik performansını artırarak hem grafik kalitesinde iyileşme hem de performans artışı sağlıyor. Yeni oyunlar arasında Manor Lords, Oddsparks: An Automation Adventure ve Welcome to ParadiZe bulunuyor. NVIDIA, RTX teknolojilerini içeren 500'den fazla oyun olduğunu belirtiyor ve RTX ekran kartı sahiplerinin daha fazla oyunda performans artışı yaşayacağını vurguluyor.
Razer, BlackWidow V4 Mini HyperSpeed adlı kablosuz klavyesini tanıttı. Rekabetçi oyunlarda performansı artıran klavye, kullanım ömrünü yükseltiyor ve kolay bakım imkanı sunuyor. Küçük boyutuyla taşınabilirlik sağlayan ürün, 80 milyon basma sayısına dayanıklıdır. Tuşlar arası mesafe ve tetik baskısıyla iyi bir kullanım deneyimi sunan klavye, Bluetooth 5.0 ile 200 saate kadar kullanım sağlar. Fiyatı 124 dolar olan ürünün Türkiye'deki satış tarihi henüz belirsizdir.
Dongfeng, Avrupa'da üretim yapmak ve istihdam alanı oluşturmak için İtalya hükümetiyle görüşmelere başladı. Şirket, İtalya'da bir fabrika açarak üretim kapasitesini artırmayı ve Avrupa pazarına daha yakın olmayı hedefliyor. Görüşmelerin olumlu ilerlediği ve binlerce kişiye istihdam sağlayacak bir tesis kurulması planlandığı belirtiliyor.
Türk Telekom, 2023 yılında 25,8 milyar dolarlık yatırım yaparak sektörün en çok yatırım yapan şirketi oldu. Şirketin konsolide gelirleri yüzde 9,6 artarak 100,2 milyar TL'ye yükseldi. Mobil abone sayısı 26,2 milyona ulaşırken, toplam abone sayısı 52,9 milyona çıktı. Fiber altyapı uzunluğu 437 bin kilometreye ulaştı. Türk Telekom, 5G'de pazar lideri oldu ve siber güvenlik ürünlerinde yerlilik oranını artırdı.
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