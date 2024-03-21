Teknoloji

Xiaomi, fiyatıyla iddialı amiral gemisi kategorisindeki yeni Civi 4 serisi için çalışmalarını hızlandırdı. 21 Mart tarihinde tanıtılacak seride Xiaomi Civi 4 ve Civi 4 Pro olması bekleniyor. Şirketten gelen son paylaşımda, Civi 4 Pro'nun Leica destekli bir kamera kurulumuna sahip olacağı bildirildi.

Xiaomi Civi 4 Pro, Leica Summilux ile donatılacak

Xiaomi Civi 4 Pro, 12 Pro'da bulunana benzer şekilde Leica Summilux ile donatılacak. Geniş diyafram açıklığına sahip f/1.63 lens, özel cam yapısı sayesinde düşük ışıkta çekimleri daha başarılı hale getirecek. Lens, 50 Megapiksel OmniVision Light Fusion 800 sensör ile birleştirilecek.

1/1.55 inçlik sensör, 2.0µm piksel boyutuna ve yüksek kontrastlı ortamlarda ayrıntılı fotoğraflar yakalamayı vadediyor. Geçen yılın sonlarında tanıtılan Xiaomi 12 Pro'da görülen sensörle aynı olacak gibi duruyor. 12 Pro'dan biraz daha küçük olsa da, yüksek kontrastlı görüntü kalitesiyle dikkat çekecek.

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Kamera özelliklerine ek olarak Civi 4 Pro, kamera uygulamasından gelişmiş renkler, ayrıntılar ve gece fotoğrafçılığı da sunacak. Leica lens için optimize edilmiş çekim modları ve görüntü işleme desteği sunacak. Dairesel kamera modülü de flaşı içerecek şekilde büyütülmüş durumda.

Cihazda 120 Hz yenileme ve 240 Hz dokunmatik örnekleme hızı sunan 2400×1080 çözünürlüklü 6,55 inç OLED bir panel yer alacak. Bununla birlikte modelde 12 bit renk derinliği ve yüksek frekanslı PWM karartma özelliği de mevcut olacak.

Civi 4 Pro, Snapdragon 8s Gen 3'ten güç alan ilk akıllı telefonlardan birisi olacak. 4nm mimariyle üretilen yonga seti; 3,01 GHz'de çalışan bir Cortex-X4 ana çekirdeğine, 2,8 GHz'de çalışan dört Cortex-A720 performans çekirdeğine ve 1,84 GHz'de çalışan üç Cortex-A520 verimlilik çekirdeğine sahip.