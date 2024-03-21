Xiaomi Civi 4 Pro Özellikleri ve Tasarımı Belli Oldu

Xiaomi'nin bugün içerisinde tanıtmaya hazırlandığı Civi 4 Pro için geri sayım başladı. Akıllı telefon tanıtım öncesi ön siparişe açılırken, teknik özelliklerinin de bir kısmı belli oldu. Bununla birlikte Çinli markanın kısa süre önce yaptığı paylaşımla cihazın tasarımıyla ilgili akıllarda çok fazla soru işareti kalmadı. İşte Xiaomi Civi 4 Pro özellikleri ve tasarımı!
Xiaomi Civi 4 Pro nasıl görünecek? Xiaomi Civi 4 Pro özellikleri
Xiaomi, lansmana kısa süre kala Civi 4 Pro modelinin ön panel tasarımını gözler önüne serdi. Buna göre cihazda hap tasarımına sahip bir ön panel bizleri karşılayacak. Söz konusu çentiğin içinde ise iki adet 32 Megapiksel çözünürlüğünde kameranın yer alacağı ifade ediliyor. Bunların her birinin 78 ve 100 derece FOV olmak üzere farklı görüş açılarına sahip olduğu belirtiliyor.
Xiaomi Civi 4 Pro'nun ön kameraları yapay zekadan sonuna kadar faydalanacak. Bu kapsamda telefonun selfielerde kırışıklık gibi yaşlılık belirtilerini ortadan kaldıran ve kamera deneyimini bir üst seviyeye çıkaran AI GAN 4.0 AI özelliğine sahip olacağı söyleniyor.
Xiaomi Civi 4 Pro'ya Leica dopingi! İşte özellikleri
Xiaomi Civi 4 Pro, geçtiğimiz günlerde tanıtılan Snapdragon 8s Gen 3'ten güç alan ilk akıllı telefonlardan birisi olacak. 4 nm mimariyle üretilen yonga seti; 3,01 GHz'de çalışan bir Cortex-X4 ana çekirdeğine, 2,8 GHz'de çalışan dört Cortex-A720 performans çekirdeğine ve 1,84 GHz'de çalışan üç Cortex-A520 verimlilik çekirdeğine sahip.
Cihazda 120 Hz yenileme ve 240 Hz dokunmatik örnekleme hızı sunan 2400×1080 çözünürlüklü 6,55 inç OLED bir panel yer alacak. Bununla birlikte modelde 12 bit renk derinliği ve yüksek frekanslı PWM karartma özelliği de mevcut olacak.
Kullanıcılara fikir vermesi açısından Civi 3 modelinin özellikleri şöyle;
Ekran: 6.55 inç 120 Hz yenileme hızı ve 240 Hz dokunmatik örnekleme hızı sunan OLED bir panel
İşlemci: MediaTek Dimensity 8200-Ultra
RAM: 12/16 GB
Depolama: 256/512 GB ve 1 TB
Ön kamera: İki adet 32 Megapiksel
Arka kamera: f/1,77 diyafram açıklığına sahip 50 Megapiksel Sony IMX800, f/2.2 diyafram açıklığına sahip 8 Megapiksel ultra geniş açı ve 2 Megapiksel makro sensörden oluşan üçlü kamera kurulumu
Pil: 67W hızını destekleyen 4.500 mAh'lik pil
Son Dakika › Teknoloji › Xiaomi Civi 4 Pro Özellikleri ve Tasarımı Belli Oldu - Son Dakika
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