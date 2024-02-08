Xiaomi'nin uygun fiyatlı Civi serisi yakında yeni bir modelle yenilenecek. Serinin bir sonraki modelinin Xiaomi Civi 4 olarak adlandırılması beklenirken, son gelen bilgiler ürünün tanıtım tarihini gözler önüne seriyor. İşte Xiaomi Civi 4 bilinen özellikleri ve tanıtım tarihi!
Xiaomi Civi 4 tanıtım tarihi
Sektörde sızıntılarıyla bilinen Smart Pikachu, yaklaşan Civi 4 modelinin tanıtım tarihini ortaya koydu. Buna göre akıllı telefon selefi geçen sene tanıtılan Xiaomi Civi 3'le aynı ay vitrine çıkacak. Bu da mayıs ayına denk geliyor.
Bilindiği üzere Xiaomi Civi 4 geçtiğimiz eylül ayında 24031PN0DC model numarasıyla IMEI veri tabanında ortaya çıktı. Cihaz daha sonra aynı model numarasıyla TUV Rheinland sertifikası aldı. Liste ürünün teknik özelliklerini ve yukarıdaki gibi tanıtım tarihini ortaya çıkarmasa da önceki sızıntılar sayesinde kullanıcıların akıllarında neler beklemelerine gerektiğine dair çok fazla soru işareti yok.
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Xiaomi Civi 3'ün Dimensity 8200 Ultra'yla geldiği dikkate alınırsa, Civi 4'ün de Dimensity 8300 Ultra'yla kullanıcıların karşısına çıkma ihtimalinin yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Dahası, cihazın 120 Hz yenileme hızı ve 240 Hz tazeleme hızı sunan OLED bir panele sahip olacağını belirtelim.
Kullanıcılara fikir vermesi açısından Xiaomi Civi 3'ün teknik özellikleri şöyle;
Ekran: 6.55 inç 120 Hz yenileme hızı ve 240 Hz dokunmatik örnekleme hızı sunan OLED bir panel
İşlemci: MediaTek Dimensity 8200-Ultra
RAM: 12/16 GB
Depolama: 256/512 GB ve 1 TB
Ön kamera: İki adet 32 Megapiksel
Arka kamera: f/1,77 diyafram açıklığına sahip 50 Megapiksel Sony IMX800, f/2.2 diyafram açıklığına sahip 8 Megapiksel ultra geniş açı ve 2 Megapiksel makro sensörden oluşan üçlü kamera kurulumu
Pil: 67W hızını destekleyen 4.500 mAh'lik pil
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Son Dakika › Teknoloji › Xiaomi Civi 4 Tanıtım Tarihi ve Özellikleri Ortaya Çıktı - Son Dakika
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