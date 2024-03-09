Xiaomi, elektrikli otomobil dünyasına girmek için çalışmalarını hızlandırdı. Geçtiğimiz aylarda Çin'de tanıtılan ilk model Xiaomi SU7'yi seri üretime sokmaya hazırlanıyor. Bu kapsamda da mi Auto Store olarak adlandırılması beklenen ilk showroom'ların yolda olduğu bildirildi.
Xiaomi otomobil mağazası Nisan'da açılacak
Çin'den gelen bilgiler, Xiaomi'nin ilk mağazalarını Pekin'de açacağını gösterdi. Şirket tarafından işletilecek bu mağazanın Nisan ayında açılması bekleniyor. İlk elektrikli SUV modeli SU7 henüz sergilenmeyecek olsa da, müşteriler mağazadan test sürüşleri için rezervasyon yaptırabilecek.
Ayrıca Xiaomi, mağaza sayısını büyütmek için yetkili bayilikler de kuracak. Pekin'de yer alan ve Xiaomi ile iş birliği bulunan bazı teknoloji mağazaları, Xiaomi Auto bölümü de sunacak. Bu ofisler, yalnızca Xiaomi araçları satmaya odaklanan üçüncü taraf bayiler tarafından işletilecek.
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Xiaomi ayrıca Auto Store kapsamında kendi teknolojilerini de paylaşacak. Satış, şarj altyapısı, batarya, araç takası, onarım ve araç hizmetleri gibi şirketin farklı hizmetlerini bu mağazadan öğrenmek mümkün olacak.
Xiaomi SU7'nin ilk aşamada Çin'de sunulması bekleniyor. Bu da mağazaların en azından bu yıl için Çin'e özel kalacağı anlamına geliyor. Ancak şirket, Türkiye gibi büyüyen elektrikli otomobil pazarlarında SU7 reklamını yapmaya başlayabilir.
Xiaomi, Çin'deki 20 milyondan fazla müşterisini yeni aracına çekmek istiyor. Şirketin başkanı net bir tarih vermedi, ancak ilk SU7 teslimatları için 2024 yılının ikinci çeyreğini işaret etti.
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Son Dakika › Teknoloji › Xiaomi, Elektrikli Otomobil Mağazalarını Açmaya Hazırlanıyor - Son Dakika
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