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Xiaomi, ilk elektrikli aracı olan Speed Ultra 7'yi (SU7) piyasaya sürerek, rekabetçi otomotiv endüstrisine giriş yapıyor. Araç, bu ay içinde teslim edilmeye başlanacak. İşte detaylar…

Xiaomi, elektrikli otomobil satışlarına başlıyor

Çin'in beşinci büyük akıllı telefon üreticisi Xiaomi, ülke genelinde 29 şehirdeki 59 mağazasında sipariş alımına başladı. SU7'nin fiyatı 28 Mart'ta açıklanacak. Xiaomi'nin elektrikli otomobil piyasasına girişi, BYD ve Tesla gibi firmalar arasında fiyat savaşının yoğunlaştığı bir döneme denk geliyor.

Xiaomi'nin SU7 tanıtımında, CEO Lei Jun şirketin dünyanın en büyük beş otomobil üreticisinden biri olma hedefini açıklamıştı. Xiaomi, önümüzdeki 10 yıl içinde araç işine 10 milyar dolar yatırım yapmayı planlıyor.

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Xiaomi'nin iddialı olduğu SU7 modeli, 'süper elektrik motor' teknolojisiyle dikkat çekiyor ve bazı Tesla ve Porsche elektrikli araçlardan daha hızlı hızlanabiliyor. Xiaomi ayrıca, otomobilin telefonlar ve diğer cihazlarla ortak işletim sistemini kullanacak olmasının mevcut müşterilerine cazip geleceğini umuyor.

SU7, devlete ait otomobil üreticisi BAIC Grubu'nun bir birimi tarafından yılda 200 bin araç üretebilen Pekin'deki bir tesiste üretilecek. Xiaomi, Çin'in elektrikli araç piyasasında yeni girişimcilere izin veren az sayıda şirketten biri olarak yetkilendirildi.

Şirketin hisseleri, bugünkü duyurudan sonra Hong Kong'da yüzde 10'dan fazla arttı. Xiaomi'nin otomobil sektörüne girişi, şirketin teknoloji alanındaki çeşitliliğini ve yenilikçi yaklaşımlarını daha da genişletecek gibi görünüyor.

Sizce, bu gelişme, Xiaomi'nin genel iş stratejileri ve küresel teknoloji pazarındaki konumunu nasıl etkileyebilir? Görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın.