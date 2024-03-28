Xiaomi'nin teknoloji tutkunlarını heyecanlandıran yıllık etkinliği Xiaomi Fan Festivali için sayılı gün kaldı. 6 Nisan'da başlayacak etkinlik 23 Nisan'a kadar sürecek. Festival kapsamında en sevilen akıllı telefon ve ekosistem ürünlerinde mi.com.tr ve mi Store uygulaması üzerinde birçok indirim ve kampanya sunulacak. İşte detaylar…
Xiaomi Fan Festivali kampanyaları şimdiden ortaya çıktı!
Xiaomi Fan Festivali, şirketin 14. kuruluş yıldönümünü kutlamak için İkonik Anlar teması altında gerçekleşecek ve dünya genelindeki Xiaomi fanlarını bir araya getirecek özel etkinlikler ve promosyonlar sunacak.
Festival boyunca Xiaomi'nin en popüler serilerinden bazılarına ait cihazlar özel indirimlerle satışa sunulacak. Bu cihazlar arasında Redmi Note 11 Pro+ 5G ve Redmi Note 12 gibi modeller öne çıkarken, POCO F5 Pro ve Redmi Pad SE gibi diğer sevilen ürünler de cazip fiyatlarla kullanıcılarla buluşacak.
Xiaomi dudak uçuklatan 2023 karını açıkladı! Dünyanın en çok telefon satanı oldu
Özellikle dikkat çekenlerden biri de Xiaomi Fan Festivali Özel Sürümü olarak tanıtılan Redmi Note 13 Pro+ 5G modeli olacak. Bu özel sürüm, Festival logosu ile süslenmiş Mistik Gümüş arka kapak tasarımı ve özel kutu içeriği ile sınırlı sayıda üretilecek.
Xiaomi, festivali sadece indirimler ve özel ürün lansmanları ile sınırlı tutmuyor. Ayrıca en sıkı Xiaomi fanlarına Xiaomi Global Kampüsü'nü ziyaret etme ve şirketin arkasındaki yenilikçi süreçleri keşfetme fırsatı da sunuyor.
Festival kapsamında Redmi Note 11 Pro+ 5G 6GB + 128GB modeli indirimli kullanıcı fiyatı 10 bin 599 TL olurken 8GB + 256GB modeli indirimli kullanıcı fiyatı 12 bin 99 TL olacak. Redmi Note 12 6GB + 128 GB modeliyse 8 bin 99 TL'ye satın alınabilecek. Bunların yanı sıra POCO F5 Pro 12 + 512 GB 26 bin 999 TL özel fiyatla satışta olurken Redmi Pad SE 8 GB + 256 GB 7 bin 299 TL'ye satılacak.
Son Dakika › Teknoloji › Xiaomi Fan Festivali'nde İndirimler ve Kampanyalar Başlıyor! - Son Dakika
New York yönetimi, sürücüsüz taksi uygulamasını resmi olarak devreye sokacaklarını duyurdu. Ancak uygulama ilk etapta test aşamasında olacak ve araçlarda güvenlik için gerçek bir sürücü bulundurulması zorunlu olacak. Bu haber, birçok teknoloji firmasını harekete geçirdi ve yakın zamanda New York sokaklarında otonom araçlar görülebileceği belirtiliyor. Ancak bazı kişiler, bu sistemin tehlikeler yaratabileceğini iddia ediyor. Şehir yönetimi, sürücüsüz araçları yoğun bir incelemeden geçirecek ve yolcu güvenliğini ön planda tutacaklarını vurguladı. Sürücüsüz taksilerin Amerikan Motorlu Araçlar Kurumu'nun güvenlik testinden geçeceği belirtilirken, ücretlendirme konusu ise merak konusu oldu. New York halkı heyecanla bu gelişmeleri beklerken, bazı aktivist grupların protestolar yapabileceği öne sürülüyor.
Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, Tuzla'yı Türkiye'nin ilk akıllı şehirlerinden biri haline getirmek için fiber altyapı, IP telefonlar ve dijital bilgiye dayalı belediyecilik gibi birçok yenilikçi projeye imza atıyor. Ayrıca, Teknopark Merkezi (Tekmer) gibi girişimcilere destek veren ve yenilenebilir enerji kaynaklarına yatırım yapan Yazıcı, Tuzla'yı inovasyon merkezi ve karbon nötr bir ilçe haline getirmeyi hedefliyor. 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde tekrar aday olan Yazıcı, gençlere ve bilime olan güvenini vurgulayarak Tuzla'nın geleceği için destek istiyor.
Xiaomi, 2023 yılında 271 milyar RMB gelir elde ederek tarihinin en yüksek ikinci karlılık seviyesine ulaştı. Şirket, akıllı ekosistemini genişletirken akıllı telefon satışlarında da büyük başarı elde etti. Ayrıca internet hizmetleri segmentinde rekor seviyelere ulaşan Xiaomi, araştırma ve geliştirmeye de önemli yatırımlar yaptı.
Intel, Taipei'de düzenlediği etkinlikte yapay zeka alanındaki yeniliklerini tanıttı. Microsoft'un sohbet asistanı Copilot ile entegrasyonu sağlayan Intel, yapay zekalı işlemcileri sayesinde birçok bilgisayarda kullanılabilecek. Bu gelişme, Silikon Vadisi'nde kartların yeniden dağıtılmasına sebep olabilir ve Intel hisselerinde sıçrama yaşanabilir. Intel Core Ultra işlemcilerinin yeni kabiliyetleri ve AMD'ye karşı üstünlüğü de etkinlikte vurgulandı. Intel yönetimi, Copilot desteği üzerinde uzun süredir çalıştıklarını ve Microsoft ile gelecekte yeni iş birlikleri için umut verdiğini belirtti.
Fiat, mikro elektrik araç sektörüne yeni bir soluk getirmek için Topolino modelini tanıttı. Aracın başlangıç versiyonu 449 bin 900 TL, Plus donanımı ise 479 bin 900 TL olarak belirlendi. Tamamen elektrikli olan aracın motor gücü 6 kW, maksimum hızı 45 km/h ve sürüş menzili 75 kilometre olarak açıklandı. Fiat Topolino, Türkiye'de Citroen Ami'ye alternatif bir seçenek olarak değerlendiriliyor.
Marvel Rivals oyunu, mayıs ayında ücretsiz olarak piyasaya sürülecek. Oyun, Marvel evreninden birçok ikonik kahramanı kontrol etme imkanı sunacak ve oyun dünyasında büyük bir etki yaratabilir. Oyunun performansı ve stabilitesi merak konusu olsa da, büyük bir oyuncu kitlesine sahip olması bekleniyor. Oyunda yer alacak başlıca karakterler arasında Black Panther, Spider-Man, Iron Man, The Punisher, Doctor Strange, Groot, Hulk, Loki, Luna Snow, Rocket Raccoon, Magik, Star-Lord, Magneto, Peni Parker, Mantis, Namor, Scarlet Witch ve Storm bulunuyor. Oyunun gelecekte daha fazla karakterle güncelleneceği ve uzun dönemli destek alacağı da belirtiliyor. Oyun, Doktor Doom ve onun 2099 yılından gelen rakibi arasındaki savaşı konu alıyor ve kahramanlarımız dünyanın yok olmasını engellemek için birlik olmak zorunda kalacak. Marvel yönetimi, Rivals'ın Marvel evreni sevenlerin gönlünde taht kuracak bir yapım olacağını iddia ediyor.
Cebe sığabilecek bir boyutta olan akıllı telefonlar, günlük yaşamın bir parçası haline geldi. Ancak son yıllarda Türkiye'de artan döviz kuru nedeniyle teknolojik ürünlerin fiyatları ciddi oranda arttı. Bu bağlamda uygun fiyatlı akıllı telefon modelleri araştırılıyor. Biz de bu içeriğimizde asgari ücretle alınabilecek, bütçe dostu akıllı telefonları sıraladık.
Xiaomi, Aralık 2023'te tanıttığı SU7 elektrikli otomobilinin fiyatını açıkladı. En düşük özelliklere sahip olan SU7 Standard modeli 29 bin 870 dolara satılacak. SU7 Pro'nun fiyatı 34 bin dolar, SU7 Max Performance'ın fiyatı ise 41 bin 500 dolar olarak belirlendi. Xiaomi SU7'nin Tesla Model 3'ten daha ucuz olması rekabeti kızıştıracak.
PlayStation Plus aboneleri için Nisan ayı oldukça heyecan verici geçecek. Üç ücretsiz oyunun yanı sıra özel içerikler de sunulacak. Oyunlar arasında Immortals of Aveum, Minecraft Legends ve Skul: The Hero Slayer yer alıyor. Ayrıca Overwatch 2 Mega Paketi de üyelere özel olarak sunulacak. PlayStation 5 kullanıcıları artık otomatik klip oluşturabilecekler. Mart ayının sonunda indirilebilecek olan diğer oyunları da kaçırmamanız öneriliyor.
YEO Teknoloji'nin yüzde yüz iştiraki olan Reap Battery için İstanbul Tuzla'da inşası devam eden yerli batarya fabrikasında üretim işlemleri yerli robotlar tarafından gerçekleştirilecek. Fabrikanın kapasitesinin ilk yıl için tek vardiyada 1 GWh olması planlanıyor. Bu yatırımla Reap Battery, enerji depolama sistemleri alanında çeşitli çözümler sunacak ve enerji depolama sistemlerinin dünya çapında büyümesine katkı sağlayacak.
Sizin düşünceleriniz neler ?