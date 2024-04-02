Xiaomi, HyperOS güncellemesi alacak POCO modellerini açıkladı

Xiaomi, geçtiğimiz sene tanıttığı Android tabanlı HyperOS için dağıtım çalışmalarını sürdürüyor. Marka şu ana dek amiral gemisi ve orta segment modelleri yeni sürüme geçirdi. Tabii bununla birlikte yan markalar için de çalışmalar devam ediyor. Son olarak Peki HyperOS güncellemesi alacak POCO modelleri resmen açıklandı? İşte liste!
HyperOS güncellemesi alacak POCO modelleri
Xiaomi, yılın ikinci çeyreğinde HyperOS güncellemesi alacak POCO modellerini açıkladı. Buna göre ilgili listede beş telefon bulunuyor ve aralarında geçtiğimiz ay tanıtılan Poco X6 Neo 5G gibi yeni modeller de mevcut.
İşte ikinci çeyrekte HyperOS güncellemesi alacak POCO modelleri;
Poco F4
Poco M4 Pro
Poco C65
Poco M6
Poco X6 Neo
Xiaomi, HyperOS güncellemesi alacak modelleri açıkladı! İşte yeni liste
Xiaomi kurucusu Lei Jun, geçen aylarda yaptığı paylaşımla HyperOS arayüzünün logosunun değiştiğini resmen duyurdu. Eskisine göre daha şık ve kompakt bir görünümle gelen yeni logo, dijital evrendeki fikirler ve bağlantılar gibi bir arada dönen noktalardan oluşan bir galaksi olarak tanımlanıyor. Aynı zamanda mora çalan renkleri de bünyesinde barındırıyor.
Xiaomi HyperOS; yeni saat stilleri, yazı tipleri, duvar kağıtları ve widget'larla ile kilit ekranında daha fazla özelleştirme sunacağı görülüyor. Kontrol merkezi ise bir önceki sürüm MIUI 14'e kıyasla daha temiz ve daha modern bir tasarıma sahip olacak.
Uygulama simgeleri ise benzer, ancak genel tutarlılık artmış gibi duruyor.Yeni sürümle birlikte dikkat çeken bir diğer detay ise Xiaomi HyperOS'un telefonlarda kaplayacağı alan oldu. Çinli şirketin iddiasına göre yapı 8.75 GB boyutlarında ve rakiplerine göre depolama konusunda ciddi bir avantaj sağlıyor.
HyperOS, seleflerine kıyasla daha az güç tüketecek ve daha az belleklerde daha rahat çalışabilecek. Bu da özellikle Xiaomi'nin eski ve donanımsal açıdan yeterli olmayan ürünleri için bir açık kapı bıraktığı anlamına geliyor.
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