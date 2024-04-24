Xiaomi mi 10S için HyperOS Güncellemesi Yayınlandı - Son Dakika
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Teknoloji

Xiaomi mi 10S için HyperOS Güncellemesi Yayınlandı

Xiaomi mi 10S için HyperOS Güncellemesi Yayınlandı

Xiaomi, amiral gemisinden orta seviyeye kadar birçok modeline HyperOS güncellemesi dağıtmaya devam ediyor. Son olarak Xiaomi mi 10S için Android 14 tabanlı HyperOS sunuldu. Güncelleme, yeni özellikler ve Google'ın Mart güvenlik paketini içeriyor. HyperOS, saat stilleri, yazı tipleri, duvar kağıtları ve widget'lar gibi özelleştirme seçenekleri sunuyor. Mi 10S, Snapdragon 870 işlemci, AMOLED ekran ve yüksek bellek kapasitesiyle dikkat çekiyor.

24.04.2024 11:09
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Xiaomi, amiral gemisinden orta seviyeye kadar birçok modeline HyperOS güncellemesi dağıtmaya devam ediyor. Son olarak Xiaomi mi 10S için Android 14 tabanlı HyperOS sunuldu. Yaklaşık üç yaşındaki amiral gemisi, Android 14 ile yeni özellikler kazanacak.

Xiaomi mi 10S için HyperOS güncellemesi dağıtılıyor

Xiaomi mi 10S için HyperOS sürümü 1.0.3.0.TGACNXM kod adıyla dağıtılıyor ve yaklaşık 1,5 GB boyutunda. Güncellemenin detaylarına göre Google'ın Mart güvenlik paketini de içeriyor. İlk aşamada Çin'de çıkan güncelleme, önümüzdeki haftalarda küresel pazara da gelecek.

Xiaomi mi 10S için HyperOS Güncellemesi Yayınlandı

HyperOS, yeni saat stilleri, yazı tipleri, duvar kağıtları ve widget'lar bir yana kilit ekranı için de daha fazla özelleştirme seçeneği getiriyor. Performans tarafında da kullanıcıları memnun eden yazılım, eski nesil cihazlara da sunuluyor.

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Mi 10S ilk olarak 2021 yılında tanıtılmış ve kutudan Android 11 işletim sistemiyle çıkmıştı. Model ayrıca MIUI 12 arayüzünü kullanıcılarına sunuyordu. Yeni güncellemeyle birlikte son Android yükseltmesini de almış oldu.

6,67 inçlik AMOLED ekranla gelen mi 10S tasarım konusunda serinin diğer üyelerine oldukça benziyor. Full HD+ çözünürlük kalitesi vadeden model HDR10+ desteği ile kullanıcılara sunuluyor. Cihazda Gorilla Glass 5 cam koruma teknolojisinden yararlanılırken; panelin hemen altında ekran içi parmak izi sensörü yer alıyor.

Performansını Qualcomm imzalı Snapdragon 870 yonga setinden alan Xiaomi mi 10S, 8GB ya da 12GB LPDDR5 RAM barındırıyor. Bellek içinse 128GB ya da 256GB'lık UFS 3.0 depolama alanı opsiyonları bulunuyor.

Kaynak: Shiftdelete

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Son Dakika Teknoloji Xiaomi mi 10S için HyperOS Güncellemesi Yayınlandı - Son Dakika

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