Xiaomi Mix Flip: Özellikleri ve tanıtım tarihi ortaya çıktı

Katlanabilir telefon pazarındaki payını artırmak için çalışmalarını sürdüren Xiaomi cephesinde yakında piyasaya sürülmesi beklenen modellerden birisi de Xiaomi Mix Flip. Ürünle ilgili bugüne dek gelen sızıntılar bir hayli kısıtlı ve bu nedenle kullanıcıların akıllarında tasarım ve performans gibi konularda çok sayıda soru işareti mevcut. Ancak bu durum yavaş yavaş değişmeye başladı, zira Xiaomi Mix Flip kilit özellikleri ortaya çıktı. İşte Xiaomi Mix Flip özellikleri ve potansiyel tanıtım tarihi!
Xiaomi Mix Flip özellikleri ve potansiyel tanıtım tarihi
GSMChina tarafından paylaşılan raporlara göre yaklaşan Xiaomi Mix Flip, 2405CPX3DG/ 2405CPX3DC model numarasına sahip olacak. Bununla birlikte Galaxy Z Flip 5'e benzer şekilde içe doğru katlanabilen bir yapıda olacağını belirtelim.
Akıllı telefona güç verecek işlemci Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 olacak. 4 nm teknolojisiyle üretilen işlemcide 1 adet 3.3 GHz ARM Cortex-X4, 3 adet 3.2 GHz ARM Cortex-A720, 2 adet 3.0 GHz ARM Cortex-A720 ve 2 adet 2.3 GHz ARM Cortex-A520 çekirdekleri mevcut. Dahası, firma yongasında Ray Tracing destekli Adreno 750 grafik birimine yer veriyor.
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Cihazda henüz çözünürlükleri belli olmayan çift arka kamera kurulumu ve uydu bağlantısı gibi kullanışlı özelliklerin yer alması bekleniyor. Bunun dışında katlanabilir telefonun mayıs ayında tanıtılacağı gelen bilgiler arasında. Türkiye pazarına da gelmesi beklenen modelin fiyat etiketi ise markanın bir diğer serisi Mix Fold'a göre daha uygun olacak.
Kullanıcılara fikir vermesi açısından Xiaomi Mix Fold 3'ün teknik özellikleri şöyle;
İç Ekran: 8.03 inç LTPO OLED 120HzİşlemciSnapdragon 8+ Gen 2RAM ve Depolama16GB'a kadar RAM + 1TB'a kadar depolamaBatarya4800mAh, 67W kablolu şarj, 50W kablosuz şarjKameraDörtlü arka kamera: 50MP ana + iki adet 10MP telefoto + 12MP ultra geniş İç ve dış ekranda 20MP selfieYazılımAndroid 13 tabanlı MIUI Fold 14Tahmini Türkiye Fiyatı1300 dolar Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın. Son Dakika › Teknoloji › Xiaomi Mix Flip: Özellikleri ve tanıtım tarihi ortaya çıktı - Son Dakika Bakan Kacır, "Ege Derin Teknoloji Fabrikası, İzmir'den çıkacak derin teknoloji Turcorn'larının ilk durağı olacak. Aksaray Belediyesi, Bilim Merkezi Kurulması Destek Programı kapsamında hazırlanan proje ile bilim merkezine birçok yenilik getirecek. Başkan Evren Dinçer, Planetaryum projesinin ilk adımını attıklarını belirtti. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Önümüzdeki 3-4 ay içerisinde TÜRKSAT 6A'yı uzaya gönderecek ve kendi haberleşmesini üretebilen 10 ülkeden biri olacağız" dedi. Alper Gezeravcı, Ege Üniversitesi'nde düzenlenen Gençlik Buluşması'nda Türkiye Milli Uzay Programı, insanlı ilk uzay misyonu ve Uluslararası Uzay İstasyonu'nda gerçekleştirdiği deneyler hakkında bilgiler verdi. Gezeravcı, gençlere potansiyellerine güvenmeleri konusunda tavsiyelerde bulundu ve Türkiye'nin uzay alanında hızla ilerlediğini vurguladı. Ayrıca, Ay'a sert iniş hedefi ve Türkiye'nin uzay misyonuyla ilgili planları hakkında bilgi verdi. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri ve Civarı Elektrik Türk AŞ ile Hunat Enerji şirketinin hizmete sunduğu K-Şarj elektrikli araç şarj istasyonunun açılış törenine katıldı. Açılış töreninde konuşan Büyükkılıç, elektrikli araba sayısının arttığını ve belediyenin de elektrikli otobüslerle filoyu zenginleştirdiğini belirtti. Ayrıca, Millet Bahçesi'nde güneş enerji santrali destekli şarj üniteleri projesi için talimat verdiğini söyledi. K-Şarj elektrikli araç şarj istasyonu, 35 milyon TL'lik bir yatırımla hayata geçirildi ve KCETAŞ tarafından yüzde 20 indirimli hizmet verecek. Huawei ile yollarını ayırmasının ardından ABD yaptırımlarına takılmadan çalışmalarını sürdüren Honor, kısa bir süre önce Magic 6 Ultimate Edition modelini tanıttı. Honor Magic 6 Ultimate Edition; 6,8 inç 2800×1280 çözünürlüklü 120 Hz tazeleme hızı sunan LTPO OLED panele ev sahipliği yapıyor. Akıllı telefonda kullanılan işlemci Snapdragon 8 Gen 3. 4 nm teknolojisiyle üretilen yonga setinde 1 adet 3.3 GHz ARM Cortex-X4, 3 adet 3.2 GHz ARM Cortex-A720, 2 adet 3.0 GHz ARM Cortex-A720 ve 2 adet 2.3 GHz ARM Cortex-A520 çekirdekleri mevcut. Modelde 16 GB RAM ve 512 GB veya 1 TB depolama seçenekleri bulunuyor. Ayrıca 50 Megapiksel ana, 180 Megapiksel periskop ve 50 Megapiksel ultra geniş açı sensörlerinden oluşan üçlü kamera adasına sahip olan Honor Magic 6 Ultimate Edition, DSLR kalitesinde fotoğraf çekimi imkanı sunuyor. Fiyatı ise 16 GB RAM + 512 GB ROM için $972, 16 GB RAM + 1 TB ROM için $1069 olarak belirlendi. Samsung Galaxy Z Fold 6 modelinin fiyatı hakkında çıkan iddialara göre, daha düşük fiyatlı bir versiyonun da sunulabileceği belirtiliyor. Bu versiyonun, daha düşük seviyede özelliklere sahip olması bekleniyor. Çorum Belediyesi, Meydan Sosyal Tesisinde kurulan Gri Su Tekrar Kullanım Modülü ile su tüketimini yarı yarıya azaltmayı hedefliyor. Lavabo ve banyoda kullanılan atık su, filtre ve mor ışık teknolojisiyle tuvalet temizliğinde kullanılmak üzere arıtılıyor. Deneme sürecinin başarılı olması halinde, 8 sosyal tesise daha bu sistem uygulanacak. Gri su teknolojisiyle su tasarrufu sağlanmasının yanı sıra, AR-GE çalışmalarıyla farklı alanlarda da bu teknolojinin kullanılması planlanıyor.
ÖzellikEkranDış Ekran: 6.56 inç 120Hz AMOLED
İç Ekran: 8.03 inç LTPO OLED 120HzİşlemciSnapdragon 8+ Gen 2RAM ve Depolama16GB'a kadar RAM + 1TB'a kadar depolamaBatarya4800mAh, 67W kablolu şarj, 50W kablosuz şarjKameraDörtlü arka kamera: 50MP ana + iki adet 10MP telefoto + 12MP ultra geniş
İç ve dış ekranda 20MP selfieYazılımAndroid 13 tabanlı MIUI Fold 14Tahmini Türkiye Fiyatı1300 dolar
Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın.
Son Dakika › Teknoloji › Xiaomi Mix Flip: Özellikleri ve tanıtım tarihi ortaya çıktı - Son Dakika
Bakan Kacır, "Ege Derin Teknoloji Fabrikası, İzmir'den çıkacak derin teknoloji Turcorn'larının ilk durağı olacak.
Aksaray Belediyesi, Bilim Merkezi Kurulması Destek Programı kapsamında hazırlanan proje ile bilim merkezine birçok yenilik getirecek. Başkan Evren Dinçer, Planetaryum projesinin ilk adımını attıklarını belirtti.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Önümüzdeki 3-4 ay içerisinde TÜRKSAT 6A'yı uzaya gönderecek ve kendi haberleşmesini üretebilen 10 ülkeden biri olacağız" dedi.
Alper Gezeravcı, Ege Üniversitesi'nde düzenlenen Gençlik Buluşması'nda Türkiye Milli Uzay Programı, insanlı ilk uzay misyonu ve Uluslararası Uzay İstasyonu'nda gerçekleştirdiği deneyler hakkında bilgiler verdi. Gezeravcı, gençlere potansiyellerine güvenmeleri konusunda tavsiyelerde bulundu ve Türkiye'nin uzay alanında hızla ilerlediğini vurguladı. Ayrıca, Ay'a sert iniş hedefi ve Türkiye'nin uzay misyonuyla ilgili planları hakkında bilgi verdi.
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri ve Civarı Elektrik Türk AŞ ile Hunat Enerji şirketinin hizmete sunduğu K-Şarj elektrikli araç şarj istasyonunun açılış törenine katıldı. Açılış töreninde konuşan Büyükkılıç, elektrikli araba sayısının arttığını ve belediyenin de elektrikli otobüslerle filoyu zenginleştirdiğini belirtti. Ayrıca, Millet Bahçesi'nde güneş enerji santrali destekli şarj üniteleri projesi için talimat verdiğini söyledi. K-Şarj elektrikli araç şarj istasyonu, 35 milyon TL'lik bir yatırımla hayata geçirildi ve KCETAŞ tarafından yüzde 20 indirimli hizmet verecek.
Huawei ile yollarını ayırmasının ardından ABD yaptırımlarına takılmadan çalışmalarını sürdüren Honor, kısa bir süre önce Magic 6 Ultimate Edition modelini tanıttı. Honor Magic 6 Ultimate Edition; 6,8 inç 2800×1280 çözünürlüklü 120 Hz tazeleme hızı sunan LTPO OLED panele ev sahipliği yapıyor. Akıllı telefonda kullanılan işlemci Snapdragon 8 Gen 3. 4 nm teknolojisiyle üretilen yonga setinde 1 adet 3.3 GHz ARM Cortex-X4, 3 adet 3.2 GHz ARM Cortex-A720, 2 adet 3.0 GHz ARM Cortex-A720 ve 2 adet 2.3 GHz ARM Cortex-A520 çekirdekleri mevcut. Modelde 16 GB RAM ve 512 GB veya 1 TB depolama seçenekleri bulunuyor. Ayrıca 50 Megapiksel ana, 180 Megapiksel periskop ve 50 Megapiksel ultra geniş açı sensörlerinden oluşan üçlü kamera adasına sahip olan Honor Magic 6 Ultimate Edition, DSLR kalitesinde fotoğraf çekimi imkanı sunuyor. Fiyatı ise 16 GB RAM + 512 GB ROM için $972, 16 GB RAM + 1 TB ROM için $1069 olarak belirlendi.
Samsung Galaxy Z Fold 6 modelinin fiyatı hakkında çıkan iddialara göre, daha düşük fiyatlı bir versiyonun da sunulabileceği belirtiliyor. Bu versiyonun, daha düşük seviyede özelliklere sahip olması bekleniyor.
Çorum Belediyesi, Meydan Sosyal Tesisinde kurulan Gri Su Tekrar Kullanım Modülü ile su tüketimini yarı yarıya azaltmayı hedefliyor. Lavabo ve banyoda kullanılan atık su, filtre ve mor ışık teknolojisiyle tuvalet temizliğinde kullanılmak üzere arıtılıyor. Deneme sürecinin başarılı olması halinde, 8 sosyal tesise daha bu sistem uygulanacak. Gri su teknolojisiyle su tasarrufu sağlanmasının yanı sıra, AR-GE çalışmalarıyla farklı alanlarda da bu teknolojinin kullanılması planlanıyor.
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