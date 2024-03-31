Xiaomi Mix Flip: Katlanabilir telefonun özellikleri ve tasarımı

Xiaomi, katlanabilir telefon işindeki payını artırmak için çok yakında Mix Flip'i kullanıcıların beğenisine sunacak. Cihazla ilgili bugüne dek ortaya çıkan sızıntıların ortak noktası uydu bağlantısı gibi son dönemin amiral gemisi modellerinde karşılaşmaya başladığımız özelliklere sahip olacağı yönünde. Son gelen sızıntı ve raporlar ise katlanabilir telefonun özelliklerine genel bir bakış atmamızı sağlıyor. İşte Xiaomi Mix Flip özellikleri, tasarımı ve daha fazlası!
Xiaomi Mix Flip neler sunacak? İşte özellikleri ve dahası
Şirkete yakın kaynaklardan gelen bilgilere göre Xiaomi Mix Flip, Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 işlemcisi ile gelecek. 4 nm teknolojisiyle üretilen işlemcide 1 adet 3.3 GHz ARM Cortex-X4, 3 adet 3.2 GHz ARM Cortex-A720, 2 adet 3.0 GHz ARM Cortex-A720 ve 2 adet 2.3 GHz ARM Cortex-A520 çekirdekleri mevcut. Dahası, firma yongasında Ray Tracing destekli Adreno 750 grafik birimine yer veriyor.
Xiaomi Mix Flip, delikli bir ekran tasarımıyla gelecek. Bununla birlikte katlanabilir telefonun arka panelinde yatay olarak konumlandırılmış çift kamera kurulumu mevcut olacak. Dahası, bu modülün içerisinde 50 Megapiksel ana ve çözünürlüğü belli olmayan bir telefoto sensörü bizleri karşılayacak.
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Modelde uydu bağlantısı gibi kullanışlı özelliklerin yer alması bekleniyor. Bunun dışında katlanabilir telefonun mayıs ayında tanıtılacağı gelen bilgiler arasında. Türkiye pazarına da gelmesi beklenen modelin fiyat etiketi ise markanın bir diğer serisi Mix Fold'a göre daha uygun olacak.
Kullanıcılara fikir vermesi açısından Mix Fold 3'ün özellikleri şöyle;
İç Ekran: 8.03 inç LTPO OLED 120HzİşlemciSnapdragon 8+ Gen 2RAM ve Depolama16GB'a kadar RAM + 1TB'a kadar depolamaBatarya4800mAh, 67W kablolu şarj, 50W kablosuz şarjKameraDörtlü arka kamera: 50MP ana + iki adet 10MP telefoto + 12MP ultra geniş İç ve dış ekranda 20MP selfieYazılımAndroid 13 tabanlı MIUI Fold 14Fiyatı1300 dolar Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın. Son Dakika › Teknoloji › Xiaomi Mix Flip: Katlanabilir telefonun özellikleri ve tasarımı - Son Dakika Realme, akıllı telefon işindeki payını artırmak için GT6 modelinin üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. GT6'nın özellikleri arasında Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 işlemcisi, 5.500 mAh pil, Realme UI 5.0 ve Android 14 bulunuyor. Cihazın tanıtımı ise yakında gerçekleşecek. Amazon firmasının popüler e-kitap okuyucusu Kindle, yapay zeka tarafından üretilmiş kitapların reklamını yapmasıyla eleştirilerin hedefi oldu. Kitapların özgün olmadığı ve içeriklerinin çalıntı olduğu iddialarıyla birlikte, cihazın prestij kaybı yaşayabileceği öngörülüyor. Amazon yönetimi ise sert tedbirler alabilir. Battle Royale türünün mobil uzantısı PUBG Mobile, 120 FPS ekran modunu içeren v3.2 güncellemesiyle yakında kullanıma sunulacak. Şu an için hangi cihazlara geleceği belirsiz olsa da, bu özellik yüksek ekran yenileme hızlarına sahip telefonlarda daha akıcı bir oyun deneyimi sunacak. Dünya çapında on milyonlarca kullanıcıya sahip olan Discord, özellikle oyunseverler tarafından kullanılan bir sosyal medya platformu olarak biliniyor. Discord oyun etkinliği kapatma işlemi için adım adım yapmanız gerekenleri açıklıyoruz. Bilgisayar klavyelerinde sık kullanılmayan semboller arasında yer alan yaklaşık (~) işareti, klavyede doğrudan yer almaz. Ancak bu sembolü yazabilmek için farklı tuş kombinasyonları kullanabilirsiniz. Windows işletim sisteminde ALT + 0126 tuş kombinasyonuyla yaklaşık işaretini yapabilirsiniz. Ayrıca Karakter Eşlem uygulamasını kullanarak da bu sembolü bulup kopyalayabilirsiniz. Mac işletim sisteminde ise Option + N tuş kombinasyonuyla yaklaşık işaretini yapabilirsiniz. Intel, 2024 yılında yapay zeka bazlı bilgisayarlar için özel işlemciler üreteceğini açıkladı. Şirket, 2025'e kadar toplamda 100 milyon adet üst düzey işlemciyi kullanıcılara sunmayı hedefliyor. Yeni nesil işlemcilerin performansı ve veri güvenliği artacak, kullanıcı deneyimi iyileşecek. Intel'in yeni stratejisi bilişim sektöründe etkili olabilir. Avrupa Uzay Ajansı (ESA) tarafından yapılan Mars Yörünge Uydusu, Kızıl Gezegen'deki volkanların ayrıntılı görüntülerini yakaladı. Uzay aracı, Olympus Mons gibi devasa volkanlar, volkanik üçlü ve sayısız krater gibi Mars'ın benzersiz coğrafyasını gösteriyor. Ayrıca, Mars bulutları ve Phobos adlı ay da görüntülerde yer alıyor. Bu etkileyici manzara, Mars'ın gizemlerini keşfetme yolculuğumuza ışık tutuyor. Oyun dünyasının en büyük şirketlerinden biri, Steam'de beklenmedik bir oyun yayınladı. Bandai Namco tarafından sunulan Doronko Wanko, Steam'de 10/10 puan alarak büyük ses getirdi. Peki bir köpeği canlandırdığımız bu basit oyun neden çok fazla konuşuluyor? Bandai Namco, Doronko Wanko adlı ücretsiz bir oyunla sessiz sedasız listeleri ele geçirdi. Oyunda, Pomeranian türündeki bir köpeği kontrol ediyor ve bu köpekle mümkün olduğunca büyük karmaşa yaratmaya çalışıyorsunuz. Doronko Wanko, oyuncuların köpek yavrularını çamur birikintilerinde yuvarlamalarına ve evin içinde silkeleyerek her yeri çamur yapmalarına olanak tanıyor. Vantilatör gibi çeşitli eşyalar yardımıyla çamuru daha fazla dağıtmak da mümkün. Basit bir oynanışa sahip olmasına rağmen, 26 Mart'ta yayınlanmasından bu yana Steam'de büyük yankı uyandırdı. Şu anda 700'den fazla derecelendirmeye sahip olan yapım, 'Çoğunlukla Olumlu' değerlendirmeyle listeleri zorluyor. Yapım, Bandai Namco'nun alt firması Gyaar Studio tarafından geliştirildi. Bu, bağımsız geliştiricilerin hem daha küçük hem de düşük bütçeli projeler oluşturmasının ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. Doronko Wanko'nun en önemli yanı ücretsiz olarak sunulması. Hemen Steam üzerinden kütüphanenize ekleyebilir ve eğlencenin tadını çıkarabilirsiniz. Peki siz bu yeni oyun hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın! Xiaomi, ilk elektrikli otomobili SU7'yi Çin'de satışa sundu. Fiyatı ve teknolojisiyle dikkat çeken araç, şimdilik yurt dışına açılmayacak. SU7, farklı varyantları ve performansıyla öne çıkıyor. İlk satış rakamları oldukça başarılı oldu.
ÖzellikEkranDış Ekran: 6.56 inç 120Hz AMOLED
İç Ekran: 8.03 inç LTPO OLED 120HzİşlemciSnapdragon 8+ Gen 2RAM ve Depolama16GB'a kadar RAM + 1TB'a kadar depolamaBatarya4800mAh, 67W kablolu şarj, 50W kablosuz şarjKameraDörtlü arka kamera: 50MP ana + iki adet 10MP telefoto + 12MP ultra geniş
İç ve dış ekranda 20MP selfieYazılımAndroid 13 tabanlı MIUI Fold 14Fiyatı1300 dolar
Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın.
Son Dakika › Teknoloji › Xiaomi Mix Flip: Katlanabilir telefonun özellikleri ve tasarımı - Son Dakika
Realme, akıllı telefon işindeki payını artırmak için GT6 modelinin üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. GT6'nın özellikleri arasında Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 işlemcisi, 5.500 mAh pil, Realme UI 5.0 ve Android 14 bulunuyor. Cihazın tanıtımı ise yakında gerçekleşecek.
Amazon firmasının popüler e-kitap okuyucusu Kindle, yapay zeka tarafından üretilmiş kitapların reklamını yapmasıyla eleştirilerin hedefi oldu. Kitapların özgün olmadığı ve içeriklerinin çalıntı olduğu iddialarıyla birlikte, cihazın prestij kaybı yaşayabileceği öngörülüyor. Amazon yönetimi ise sert tedbirler alabilir.
Battle Royale türünün mobil uzantısı PUBG Mobile, 120 FPS ekran modunu içeren v3.2 güncellemesiyle yakında kullanıma sunulacak. Şu an için hangi cihazlara geleceği belirsiz olsa da, bu özellik yüksek ekran yenileme hızlarına sahip telefonlarda daha akıcı bir oyun deneyimi sunacak.
Dünya çapında on milyonlarca kullanıcıya sahip olan Discord, özellikle oyunseverler tarafından kullanılan bir sosyal medya platformu olarak biliniyor. Discord oyun etkinliği kapatma işlemi için adım adım yapmanız gerekenleri açıklıyoruz.
Bilgisayar klavyelerinde sık kullanılmayan semboller arasında yer alan yaklaşık (~) işareti, klavyede doğrudan yer almaz. Ancak bu sembolü yazabilmek için farklı tuş kombinasyonları kullanabilirsiniz. Windows işletim sisteminde ALT + 0126 tuş kombinasyonuyla yaklaşık işaretini yapabilirsiniz. Ayrıca Karakter Eşlem uygulamasını kullanarak da bu sembolü bulup kopyalayabilirsiniz. Mac işletim sisteminde ise Option + N tuş kombinasyonuyla yaklaşık işaretini yapabilirsiniz.
Intel, 2024 yılında yapay zeka bazlı bilgisayarlar için özel işlemciler üreteceğini açıkladı. Şirket, 2025'e kadar toplamda 100 milyon adet üst düzey işlemciyi kullanıcılara sunmayı hedefliyor. Yeni nesil işlemcilerin performansı ve veri güvenliği artacak, kullanıcı deneyimi iyileşecek. Intel'in yeni stratejisi bilişim sektöründe etkili olabilir.
Avrupa Uzay Ajansı (ESA) tarafından yapılan Mars Yörünge Uydusu, Kızıl Gezegen'deki volkanların ayrıntılı görüntülerini yakaladı. Uzay aracı, Olympus Mons gibi devasa volkanlar, volkanik üçlü ve sayısız krater gibi Mars'ın benzersiz coğrafyasını gösteriyor. Ayrıca, Mars bulutları ve Phobos adlı ay da görüntülerde yer alıyor. Bu etkileyici manzara, Mars'ın gizemlerini keşfetme yolculuğumuza ışık tutuyor.
Oyun dünyasının en büyük şirketlerinden biri, Steam'de beklenmedik bir oyun yayınladı. Bandai Namco tarafından sunulan Doronko Wanko, Steam'de 10/10 puan alarak büyük ses getirdi. Peki bir köpeği canlandırdığımız bu basit oyun neden çok fazla konuşuluyor? Bandai Namco, Doronko Wanko adlı ücretsiz bir oyunla sessiz sedasız listeleri ele geçirdi. Oyunda, Pomeranian türündeki bir köpeği kontrol ediyor ve bu köpekle mümkün olduğunca büyük karmaşa yaratmaya çalışıyorsunuz. Doronko Wanko, oyuncuların köpek yavrularını çamur birikintilerinde yuvarlamalarına ve evin içinde silkeleyerek her yeri çamur yapmalarına olanak tanıyor. Vantilatör gibi çeşitli eşyalar yardımıyla çamuru daha fazla dağıtmak da mümkün. Basit bir oynanışa sahip olmasına rağmen, 26 Mart'ta yayınlanmasından bu yana Steam'de büyük yankı uyandırdı. Şu anda 700'den fazla derecelendirmeye sahip olan yapım, 'Çoğunlukla Olumlu' değerlendirmeyle listeleri zorluyor. Yapım, Bandai Namco'nun alt firması Gyaar Studio tarafından geliştirildi. Bu, bağımsız geliştiricilerin hem daha küçük hem de düşük bütçeli projeler oluşturmasının ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. Doronko Wanko'nun en önemli yanı ücretsiz olarak sunulması. Hemen Steam üzerinden kütüphanenize ekleyebilir ve eğlencenin tadını çıkarabilirsiniz. Peki siz bu yeni oyun hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!
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