Xiaomi Mix Flip: Katlanabilir telefonun özellikleri ve tasarımı

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Xiaomi, katlanabilir telefon işindeki payını artırmak için çok yakında Mix Flip'i kullanıcıların beğenisine sunacak. Cihazla ilgili bugüne dek ortaya çıkan sızıntıların ortak noktası uydu bağlantısı gibi son dönemin amiral gemisi modellerinde karşılaşmaya başladığımız özelliklere sahip olacağı yönünde. Son gelen sızıntı ve raporlar ise katlanabilir telefonun özelliklerine genel bir bakış atmamızı sağlıyor. İşte Xiaomi Mix Flip özellikleri, tasarımı ve daha fazlası!

Xiaomi Mix Flip neler sunacak? İşte özellikleri ve dahası

Şirkete yakın kaynaklardan gelen bilgilere göre Xiaomi Mix Flip, Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 işlemcisi ile gelecek. 4 nm teknolojisiyle üretilen işlemcide 1 adet 3.3 GHz ARM Cortex-X4, 3 adet 3.2 GHz ARM Cortex-A720, 2 adet 3.0 GHz ARM Cortex-A720 ve 2 adet 2.3 GHz ARM Cortex-A520 çekirdekleri mevcut. Dahası, firma yongasında Ray Tracing destekli Adreno 750 grafik birimine yer veriyor.

Xiaomi Mix Flip, delikli bir ekran tasarımıyla gelecek. Bununla birlikte katlanabilir telefonun arka panelinde yatay olarak konumlandırılmış çift kamera kurulumu mevcut olacak. Dahası, bu modülün içerisinde 50 Megapiksel ana ve çözünürlüğü belli olmayan bir telefoto sensörü bizleri karşılayacak.

Xiaomi'den elektrikli SUV hamlesi!

Modelde uydu bağlantısı gibi kullanışlı özelliklerin yer alması bekleniyor. Bunun dışında katlanabilir telefonun mayıs ayında tanıtılacağı gelen bilgiler arasında. Türkiye pazarına da gelmesi beklenen modelin fiyat etiketi ise markanın bir diğer serisi Mix Fold'a göre daha uygun olacak.

Kullanıcılara fikir vermesi açısından Mix Fold 3'ün özellikleri şöyle;