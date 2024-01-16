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Xiaomi, Redmi Watch 4'ü küresel olarak tanıttı: İşte özellikleri ve fiyatı - Son Dakika
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Xiaomi, Redmi Watch 4'ü küresel olarak tanıttı: İşte özellikleri ve fiyatı

Xiaomi, Kasım 2023'te ana vatanı Çin'de piyasaya sürdüğü Redmi Note 13 serisi ve Redmi Watch 4 akıllı saatini küresel olarak tanıttı. Redmi Watch 4, alüminyum alaşım çerçeveye sahip, 1,97 inç boyutunda LTPS AMOLED bir ekrana sahip. Sağlık takibi, 150'den fazla spor modu ve 470 mAh pil gibi özelliklere sahip olan saat, 107 dolar fiyat etiketiyle satışa sunulacak.

Xiaomi, Redmi Watch 4\'ü küresel olarak tanıttı: İşte özellikleri ve fiyatı
16.01.2024 - 14:29,
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Xiaomi, Kasım 2023'te ana vatanı Çin'de piyasaya sürdüğü Redmi Note 13 serisi ve Redmi Watch 4 akıllı saatini küresel olarak tanıttı. Peki vadettikleri ile dikkat çekmeyi başaran saat kullanıcılara neler sunuyor? İşte Redmi Watch 4 özellikleri ve fiyatı…

Redmi Watch 4 özellikleri ve fiyatı

Alüminyum alaşım çerçeveye sahip olan Redmi Watch 4 modeli, 1,97 inç boyutunda LTPS AMOLED bir ekrana yer veriyor. Bu ekran 60 Hz yenileme hızı ile destekleniyorken, buna ek olarak 600 nit parlaklık sunuyor.

Xiaomi, Redmi Watch 4'ü küresel olarak tanıttı: İşte özellikleri ve fiyatı

5ATM sertifikası ile 10 dakika boyunca 50 metre derinliğe kadar suya dayanıklı olan akıllı saat, kalp atış hızı, kandaki oksijen, uyku ve stres takibi gibi sağlık ile ilgili özelliklere sahip. Sporcular için 150'den fazla spor modu bulunuyor.

Redmi Note 13 serisi Türkiye'ye geliyor! İşte tüm özellikleri

470 mAh'lik pil ile 20 gün boyunca kullanım sunan Redmi Watch 4 modeli, Bluetooth 5.3, NFC ve GPS bağlantıyı destekliyor. Bu noktada Bluetooth üzerinden arama gerçekleştirme ve bildirimleri görüntüleme özelliklerinin olduğunu da belirtmekte fayda var.

Redmi Watch 4 teknik özellikleri şu şekilde sıralandı;

ÖzellikDeğerEkran Türü: AMOLEDEkran Boyutu: 1,97 inçEkran Yenileme Hızı: 60 HzEkran Parlaklığı: 600 nitSu Geçirmezlik: 5ATM (10 dakika boyunca 50 metreye kadar suya dayanıklı)Sağlık Sensörleri: Kalp atış hızı, SpO2, uyku ve stres takibiSpor Modları: 150'den fazla modGPS: VarPil Kapasitesi: 470 mAhPil Ömrü: 20 günBağlantı: NFC, Bluetooth 5.3

Redmi Watch 4 fiyatı 107 dolar olarak belirlendi. Akıllı saatin yakın zamanda Türkiye'de satışa sunulması bekleniyor. Fiyatı için döviz kuru göz önünde bulundurulduğunda 4 ila 6 bin TL civarında bir tahmin yapılabilir.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Akıllı saatin özelliklerini ve fiyatını nasıl buldunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

Kaynak: Shiftdelete
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Son Dakika Teknoloji Xiaomi, Redmi Watch 4'ü küresel olarak tanıttı: İşte özellikleri ve fiyatı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Xiaomi, Redmi Watch 4'ü küresel olarak tanıttı: İşte özellikleri ve fiyatı - Son Dakika
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