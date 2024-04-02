Xiaomi, Aralık 2023'te tanıttığı ilk elektrikli otomobili SU7'yi geçtiğimiz günlerde satmaya başladı. Fiyatı ile dikkat çekmeyi başaran araç, otomotiv pazarının altını üstüne getirecek gibi görünüyor. Öyle ki Xiaomi, SU7 siparişlerine yetişemiyor.
Xiaomi SU7 için teslimat süresi uzadı
Tasarımı ile kendisine iki defa baktırmayı başaran Xiaomi SU7, özellikle 29 bin 870 dolar başlangıç fiyatı ile dikkat çekti. Bu, Tesla Model Y satışlarını da olumsuz etkiledi. Ancak son gelişmelere göre daha da etkileyecek gibi görünüyor.
Aktarılan bilgilere göre Xiaomi SU7 sipariş vermek isteyenler, 3 ila 7 ay arasında bir teslimat süresi ile karşılaşmaya başladı. Bu bağlamda aracı satın almak isteyenlerin kasım ayına kadar beklemesi gerekebilir. Firmanın şu anda saatte 40 adet SU7 üretebildiği belirtiliyor. Bu da 90 saniyede 1 adet araç üretildiği anlamına geliyor. Neyse ki Xiaomi, üretim hattını artırmayı planlıyor. Buna göre teslimat süreleri önümüzdeki aylarda kısalabilir.
Fiyatıyla iddialı Xiaomi SU7 Avrupa pazarına gelecek mi?
Xiaomi'nin üretim hattını artırması için acele etmesi gerekiyor. Zira aylarca teslimat beklemek istemeyen alıcılar, Tesla gibi rakiplere yönelebilir. Bu bağlamda şirketin, müşteri kaybetmemek adına elini çabuk tutması oldukça önemli.
Xiaomi SU7 fiyatına ve özelliklerine aşağıdan ulaşabilirsiniz.
Xiaomi SU7 Standard fiyatı: 215 bin 900 yuan (29 bin 870 dolar)
Xiaomi SU7 Pro fiyatı: 245 bin 900 yuan (34 bin dolar)
Xiaomi SU7 Max Performance fiyatı: 299 bin 900 yuan (41 bin 500 dolar)
Xiaomi SU7 Standard, SU7 Pro ve SU7 Max Performance özellik karşılaştırması;
Xiaomi SU7 inceleme Xiaomi, SU7 aracını MWC (Mobil Dünya Kongresi) 2024 fuarında tüketicilerin karşısına çıkardı. Biz de inceleme videosu hazırladık. Bu videoya aşağıdan ulaşabilirsiniz. Son Dakika › Teknoloji › Xiaomi SU7 Elektrikli Otomobilinin Teslimat Süresi Uzadı - Son Dakika İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde uygulanan robotik kolorektal cerrahi operasyonlarında başarılı sonuçlar elde ediliyor. Hastalara robotik cerrahi imkanı sunan hastane, kolon kanseri tedavisinde küçük kesilerle yapılan ameliyatlarla hastaların kısa sürede taburcu olmasını sağlıyor. Robotik cerrahi ile yapılan ameliyatlar, dünyanın gelişmiş kolorektal cerrahi merkezlerinde de tercih edilen bir yöntem olarak kullanılıyor. OpenAI, ChatGPT'yi hesabı olmayan kullanıcılara açarak yapay zekanın faydalarından daha fazla insanın yararlanabilmesini hedefliyor. Ayrıca şirket, hesapsız kullanıcılar aracılığıyla yapay zekayı eğitmek amacıyla veri toplama imkanına sahip olacak. Bu karar, şirkete daha fazla eğitim verisi sağlayacak ve abonelik modeline geçiş yapmaya teşvik edebilir. OpenAI, hesapsız kullanıcılar için ekstra korumalar eklediğini ve kötüye kullanımı tespit etmek için önlemler aldığını belirtiyor. Bu hamle, ChatGPT'nin kullanımını artırmayı hedefliyor. Google, Chrome'un gizli sekme özelliğiyle ilgili açılan dava sonucunda kullanıcı verilerini silmeyi kabul etti. Davada, Google'ın kullanıcıları gizlice izlediği kanıtlandı ve şirket bu verileri silme kararı aldı. Ayrıca, kullanıcılar 5 yıl boyunca gizli modda üçüncü taraf çerezleri engelleyebilecek. Anlaşmanın koşulları ABD'deki federal mahkeme tarafından onaylandı ve Google, elindeki tüm verileri silecek. Anlaşmanın değeri 5 milyar dolardan fazla ancak tazminat ödemeyecek. Kullanıcılar ise bireysel olarak tazminat davası açabilecek. Türk mühendisler, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın desteğiyle geliştirdikleri HİDROTEM ile mini hidroelektrik santrallerin potansiyelini artırarak yerli ve milli enerji üretimine katkı sağlıyor. HİDROTEM, 1 MW kurulu güce ulaşabilen kompakt bir mini HES olarak belediyeler, içme suyu arıtma tesisleri ve su deposu giriş-çıkışları gibi alanlarda kullanılmak üzere tasarlandı. Projenin maliyeti ve uygulama süresi düşük olması, taşınabilir ve kolay kurulabilme özelliği ile dikkat çekiyor. Arsin Belediyesi ve Zonguldak Belediyeler Birliği tarafından sipariş edilen HİDROTEM, Türkiye'nin yenilenebilir enerji potansiyelini maksimize etmeyi hedefleyen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın Ar-Ge çalışmalarıyla da uyumlu bir adım olarak değerlendiriliyor. Intel'in yarı iletken üretiminde sürdürülebilirlik konusundaki inovasyonları ve ekosistem ortaklarıyla gerçekleştirdiği iş birliklerini mercek altına aldık AnTuTu'nun mart ayı raporuna göre, Qualcomm'un ürettiği telefonlar listenin zirvesinde yer alıyor. ROG 8 Pro, OPPO Find X7, iQOO 12, Red Magic 9 Pro+ ve vivo X100 Pro en yüksek performansı gösteren telefonlar arasında bulunuyor. Yapay zeka modelleri arasında öne çıkan ChatGPT, gelişmiş sohbet kabiliyetleriyle hayatımıza hızla girdi. Ancak basit bir toplama işlemini yanlış yapması ve ardından özür dilemesi dikkat çekti. ChatGPT'nin toplama işlemini neden yanlış yaptığı sorusu gündeme geldi. İşlemi tekrarlayan ChatGPT, hatasını fark ederek doğru sonuca ulaştığını belirtti. Yapay zeka tabanlı sistemlerin yanlış cevaplar verebildiği ve hatalar yapabildiği biliniyor. Bu konuda ne düşündüğünüzü yorumlar kısmında paylaşabilirsiniz. AnTuTu'nun mart ayı verilerine göre MediaTek yonga setlerinin önde olduğu görülüyor. OnePlus Ace 3V, Snapdragon 7+ Gen 3 işlemciden güç alarak birinci sırada yer alıyor. Redmi K70E ikinci, realme GT Neo5 SE üçüncü, Redmi Note 12 Turbo dördüncü ve OPPO Reno 11 5G beşinci sırada yer alıyor. Kayseri'deki Erciyes Teknopark bünyesinde faaliyet gösteren bir şirket, otomotiv sektörüne yönelik hacklenmeye karşı geliştirdiği yazılımı ihraç ediyor. Şirket, milli imkanlarla yazılım üretip, Almanya, ABD, Japonya gibi ülkelere yazılım ihraç ediyor. Şirketin geliştirdiği yazılım, araçlardaki verileri dışarıdan erişilemeyecek özel bir alana koyarak hacklenmeye karşı koruma sağlıyor. Şirket, ünlü otomobil markalarıyla çalışarak siber güvenlik konusunda sektöre destek veriyor. Microsoft, Teams'i küresel düzeyde Office'ten ayırmaya karar verdi. Teams artık Microsoft 365 ve Office 365 ile paketlenmeyecek. Bu hamle, AB pazarları için yapılan benzer bir adımın ardından gerçekleşti. Microsoft'un amacı, antitröst cezası riskini önlemek ve satın alma işlemlerini standartlaştırmak. Teams, bağımsız bir ürün olarak aylık 5,25 ABD doları fiyatla sunulacak. Xiaomi, Redmi Note 13 serisine yeni bir model eklemeyi planlıyor. Redmi Note 13 Turbo özellikleri sızdı. Telefon, 1.5K çözünürlüğe sahip TCL ve Tianma ekranıyla gelecek. Ayrıca 50 MP ana kamera, 8 MP ultra geniş açılı kamera, 2 MP yardımcı lens ve 20 MP ön kamera gibi özelliklere sahip olacak. 5.000 mAh batarya ve 90W hızlı şarj desteği de bulunacak.
ÖzellikSU7 StandardSU7 ProSU7 Max PerformanceFiyat (CNY/USD)215 bin 900 yuan/ 29 bin 900 dolar245 bin 900 yuan/ 34 bin299 bin 900 yuan/ 41 bin 500 dolarBatarya73.6 kWh BYD LFP Blade94.3 kWh CATL Shenxing101 kWh CATL QilinCLTC Menzili (km)700830800MotorTekTekÇiftSürüş TipiRWD (Arkadan İtişli)RWD (Arkadan İtişli)AWD (Dört Çeker)Güç (kW)220220/ Bilinmiyor495Tork (Nm)4004008380-100 km/s Hızlanma (saniye)5.28Bilinmiyor2.78Maksimum Hız (km/s)210Bilinmiyor265Mimari (V)400 (486V)800 (871V)800 (871V)15 Dakikada Şarj ile Menzil (km)350510510
Xiaomi SU7 inceleme
Xiaomi, SU7 aracını MWC (Mobil Dünya Kongresi) 2024 fuarında tüketicilerin karşısına çıkardı. Biz de inceleme videosu hazırladık. Bu videoya aşağıdan ulaşabilirsiniz.
Son Dakika › Teknoloji › Xiaomi SU7 Elektrikli Otomobilinin Teslimat Süresi Uzadı - Son Dakika
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde uygulanan robotik kolorektal cerrahi operasyonlarında başarılı sonuçlar elde ediliyor. Hastalara robotik cerrahi imkanı sunan hastane, kolon kanseri tedavisinde küçük kesilerle yapılan ameliyatlarla hastaların kısa sürede taburcu olmasını sağlıyor. Robotik cerrahi ile yapılan ameliyatlar, dünyanın gelişmiş kolorektal cerrahi merkezlerinde de tercih edilen bir yöntem olarak kullanılıyor.
OpenAI, ChatGPT'yi hesabı olmayan kullanıcılara açarak yapay zekanın faydalarından daha fazla insanın yararlanabilmesini hedefliyor. Ayrıca şirket, hesapsız kullanıcılar aracılığıyla yapay zekayı eğitmek amacıyla veri toplama imkanına sahip olacak. Bu karar, şirkete daha fazla eğitim verisi sağlayacak ve abonelik modeline geçiş yapmaya teşvik edebilir. OpenAI, hesapsız kullanıcılar için ekstra korumalar eklediğini ve kötüye kullanımı tespit etmek için önlemler aldığını belirtiyor. Bu hamle, ChatGPT'nin kullanımını artırmayı hedefliyor.
Google, Chrome'un gizli sekme özelliğiyle ilgili açılan dava sonucunda kullanıcı verilerini silmeyi kabul etti. Davada, Google'ın kullanıcıları gizlice izlediği kanıtlandı ve şirket bu verileri silme kararı aldı. Ayrıca, kullanıcılar 5 yıl boyunca gizli modda üçüncü taraf çerezleri engelleyebilecek. Anlaşmanın koşulları ABD'deki federal mahkeme tarafından onaylandı ve Google, elindeki tüm verileri silecek. Anlaşmanın değeri 5 milyar dolardan fazla ancak tazminat ödemeyecek. Kullanıcılar ise bireysel olarak tazminat davası açabilecek.
Türk mühendisler, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın desteğiyle geliştirdikleri HİDROTEM ile mini hidroelektrik santrallerin potansiyelini artırarak yerli ve milli enerji üretimine katkı sağlıyor. HİDROTEM, 1 MW kurulu güce ulaşabilen kompakt bir mini HES olarak belediyeler, içme suyu arıtma tesisleri ve su deposu giriş-çıkışları gibi alanlarda kullanılmak üzere tasarlandı. Projenin maliyeti ve uygulama süresi düşük olması, taşınabilir ve kolay kurulabilme özelliği ile dikkat çekiyor. Arsin Belediyesi ve Zonguldak Belediyeler Birliği tarafından sipariş edilen HİDROTEM, Türkiye'nin yenilenebilir enerji potansiyelini maksimize etmeyi hedefleyen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın Ar-Ge çalışmalarıyla da uyumlu bir adım olarak değerlendiriliyor.
Intel'in yarı iletken üretiminde sürdürülebilirlik konusundaki inovasyonları ve ekosistem ortaklarıyla gerçekleştirdiği iş birliklerini mercek altına aldık
AnTuTu'nun mart ayı raporuna göre, Qualcomm'un ürettiği telefonlar listenin zirvesinde yer alıyor. ROG 8 Pro, OPPO Find X7, iQOO 12, Red Magic 9 Pro+ ve vivo X100 Pro en yüksek performansı gösteren telefonlar arasında bulunuyor.
Yapay zeka modelleri arasında öne çıkan ChatGPT, gelişmiş sohbet kabiliyetleriyle hayatımıza hızla girdi. Ancak basit bir toplama işlemini yanlış yapması ve ardından özür dilemesi dikkat çekti. ChatGPT'nin toplama işlemini neden yanlış yaptığı sorusu gündeme geldi. İşlemi tekrarlayan ChatGPT, hatasını fark ederek doğru sonuca ulaştığını belirtti. Yapay zeka tabanlı sistemlerin yanlış cevaplar verebildiği ve hatalar yapabildiği biliniyor. Bu konuda ne düşündüğünüzü yorumlar kısmında paylaşabilirsiniz.
AnTuTu'nun mart ayı verilerine göre MediaTek yonga setlerinin önde olduğu görülüyor. OnePlus Ace 3V, Snapdragon 7+ Gen 3 işlemciden güç alarak birinci sırada yer alıyor. Redmi K70E ikinci, realme GT Neo5 SE üçüncü, Redmi Note 12 Turbo dördüncü ve OPPO Reno 11 5G beşinci sırada yer alıyor.
Kayseri'deki Erciyes Teknopark bünyesinde faaliyet gösteren bir şirket, otomotiv sektörüne yönelik hacklenmeye karşı geliştirdiği yazılımı ihraç ediyor. Şirket, milli imkanlarla yazılım üretip, Almanya, ABD, Japonya gibi ülkelere yazılım ihraç ediyor. Şirketin geliştirdiği yazılım, araçlardaki verileri dışarıdan erişilemeyecek özel bir alana koyarak hacklenmeye karşı koruma sağlıyor. Şirket, ünlü otomobil markalarıyla çalışarak siber güvenlik konusunda sektöre destek veriyor.
Microsoft, Teams'i küresel düzeyde Office'ten ayırmaya karar verdi. Teams artık Microsoft 365 ve Office 365 ile paketlenmeyecek. Bu hamle, AB pazarları için yapılan benzer bir adımın ardından gerçekleşti. Microsoft'un amacı, antitröst cezası riskini önlemek ve satın alma işlemlerini standartlaştırmak. Teams, bağımsız bir ürün olarak aylık 5,25 ABD doları fiyatla sunulacak.
Xiaomi, Redmi Note 13 serisine yeni bir model eklemeyi planlıyor. Redmi Note 13 Turbo özellikleri sızdı. Telefon, 1.5K çözünürlüğe sahip TCL ve Tianma ekranıyla gelecek. Ayrıca 50 MP ana kamera, 8 MP ultra geniş açılı kamera, 2 MP yardımcı lens ve 20 MP ön kamera gibi özelliklere sahip olacak. 5.000 mAh batarya ve 90W hızlı şarj desteği de bulunacak.
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