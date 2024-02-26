Xiaomi SU7: Yüksek Performanslı Eko-Teknoloji Sedan

Teknoloji

Xiaomi, sadece akıllı telefonlarda değil, elektrikli araç pazarında da adından söz ettirmeye devam ediyor. 2023'te tanıtılan Xiaomi SU7, "tam boy yüksek performanslı eko-teknoloji sedan" olarak konumlandırılıyor ve teknoloji, deneyim ve estetiği bir araya getiren bir "rüya arabası" olarak nitelendiriliyor. Barselona'da düzenlenen MWC 2024'te Xiaomi SU7 modelini yerinde kanlı canlı görüntüleyip ilk düşüncelerimizi aktardık.

Xiaomi SU7'yi gördük

SU7, aerodinamik ve minimalist bir tasarıma sahip. Dış hatları zarif ve akıcı, ön ızgarası ise oldukça etkileyici. Aracın iç mekanı da oldukça geniş ve konforlu. Yumuşak deri koltuklar, ahşap ve metal detaylar lüks bir atmosfer yaratıyor.

MWC 2024'te görücüye çıkan araç, Xiaomi'nin en son teknoloji harikalarıyla donatılmış. Seviye 3 otonom sürüş sistemi, sürücüye birçok konuda yardımcı oluyor. Akıllı şarj sistemi sayesinde aracı kısa sürede şarj edebilirsiniz. 16.1 inçlik 3K çözünürlüğe sahip bilgi-eğlence ekranı ise son derece kullanışlı ve etkileyici.

Çin pazarında öne çıkan markaların 1000 kilometre üzeri menzil hedeflerine Xiaomi de dahil oldu. Lansmanda açıklanan verilere göre, CATL işbirliğiyle geliştirilen 871V voltajlı 800V silisyum karbür yüksek voltajlı batarya, %77,8 hacim verimliliğine sahip. 150 kWh gücündeki versiyonu 1200 kilometre, 132 kWh gücündeki versiyonu ise 1000 kilometre menzile sahip.

Xiaomi ayrıca aracın 3 farklı motor seçeneğiyle sunulacağını duyurmuştu: V6, V6S ve V8. V6 ve V6S modelleri şu an üretimde ve 21 bin RPM hızlanma gücüne sahip. Bu motorlar sırasıyla 400 Nm ve 500 Nm tork üretiyor. V8 motor seçeneğinin ise 2025 yılında üretime geçeceği belirtiliyor. Ayrıca, markanın lazer sarma motor teknolojisi üzerinde çalıştığı ve laboratuvar ön araştırma testlerinde hızın 35.000 rpm'ye çıktığı ifade ediliyor.

Otonom sürüş konusunda da iddialı olan Xiaomi, Tesla'dan daha iyi olduklarını iddia ediyor ve önümüzdeki yıl sonuna kadar Çin'de 100 şehirde aktif olarak otonom sürüş sunacaklarını duyurdu. Aracın ana bilgi ve multimedya ekranı 16.1 inç büyüklüğünde ve 3K çözünürlüğe sahip, bu da oldukça dikkat çekici bir özellik. Ayrıca, arka koltuk yolcuları için 2 adet Xiaomi Pad entegrasyonuyla uzun yolculuklarda eğlenceli bir deneyim sunuluyor.

Xiaomi SU7 teknik özellikleri:

Batarya: 150 kWh (1200 km menzil) veya 132 kWh (1000 km menzil)

Motor Seçenekleri: V6, V6S ve V8

Hızlanma: 2.1 saniyede 0'dan 100 km/s

Tork: 400 Nm (V6), 500 Nm (V6S) ve 750 Nm (V8)

Otonom Sürüş: Seviye 3 otonom sürüş

Bilgi-Eğlence Ekranı: 16.1 inç 3K çözünürlüğe sahip ekran

Ek Özellikler: Akıllı şarj, panoramik cam tavan, havalı süspansiyon, dört tekerlekten çekiş