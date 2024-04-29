Xiaomi, yeni elektrikli otomobil iddialarını yalanladı - Son Dakika
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Teknoloji

Xiaomi, yeni elektrikli otomobil iddialarını yalanladı

Xiaomi, yeni elektrikli otomobil iddialarını yalanladı

Xiaomi Motors hakkında ortaya çıkan iddiaların doğru olmadığını belirten Xiaomi yetkilileri, şirketin şu anda sadece Xiaomi SU7 üzerinde çalıştığını açıkladı.

29.04.2024 19:09
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Xiaomi, SU7 isimli ilk elektrikli otomobiliyle dünyada büyük ses getirmeyi başardı. Geçtiğimiz hafta ortaya çıkan raporlar ise hem daha ucuz hem de SUV kategorilerinden farklı araçların geliştirildiğini ortaya koydu. Xiaomi Motors ise bu iddialara ilişkin açıklama yapmakta gecikmedi.

Xiaomi yeni elektrikli otomobil iddialarını yalanladı

Xiaomi, elektrikli otomobil üreten alt markası Xiaomi Motors hakkında ortaya çıkan bazı iddiaları ele aldı. Çin'de yayınlanan raporlar, şirketin önümüzdeki süreçte 7 adet elektrikli otomobil tanıtacağını ortaya koymuştu. Bir yetkili ise bu raporları yalanladı.

Xiaomi, yeni elektrikli otomobil iddialarını yalanladı

Xiaomi'nin Halkla İlişkiler Yöneticisi Wang Hua, bu iddiaların doğru olmadığını belirten bir paylaşımda bulundu. Bir Xiaomi sözcüsü ise yaptığı açıklamada, haberlerin "tamamen gerçek dışı olduğunun doğrulandığını" dile getirdi.

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Geçtiğimiz haftalarda ortaya çıkan bazı iddialar, Xiaomi Motors'un genişletilmiş menzile sahip bir hibrit platform geliştirdiğini ortaya koymuştu. Buna göre 2025 yılına kadar 3 SUV modeli piyasaya sürüleceği söylendi.

SUV modellerin aile kullanımlarına uygun olacağı ve Çinli rakiplere kıyasla daha düşük fiyatla satılacaı iddia edilmişti. Ayrıca Xiaomi'nin Tesla Model Y rakibi yeni bir elektrikli SUV üzerinde çalıştığı da belirtildi. NIO ET7'yi hedef alan yüksek performanslı bir modelin de çalışmalarda olduğu aktarıldı.

Xiaomi, yeni elektrikli otomobil iddialarını yalanladı

Ancak Xiaomi, elektrikli ürün yelpazesi ve lansman programıyla ilgili tüm bu iddiaları yalanladı. Şirketin çalışmalarını şimdilik Xiaomi SU7 üzerinde devam ettirdiğini belirtmek gerekiyor.

Kaynak: Shiftdelete

Xiaomi, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Xiaomi, yeni elektrikli otomobil iddialarını yalanladı - Son Dakika

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