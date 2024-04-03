Yahoo, Instagram'ın kurucu ortakları Kevin Systrom ve Mike Krieger tarafından kurulan bir yapay zeka girişimini satın aldığını açıkladı. Artifact isimli platform, kullanıcılara yapay zeka tabanlı ve kişiselleştirilmiş haber keşfi için öneri algoritmaları geliştiriyor.
Yahoo, haber algoritmaları için Artifact'i satın aldı
İlk olarak 2020 yılında hizmete açılan Artifact; okuyucuların ilgi alanlarına uygun haberleri göstermek için yapay zeka ve makine öğrenimini kullanıyor. Bu kapsamda bir haber uygulamasına sahipti. Ancak Kevin Systrom ve Mike Krieger, büyük kaynaklarla rekabet etmekte zorlanınca Artifact'i kapatma kararı almıştı.
Bu durum ise aylık 185 milyondan fazla kullanıcıya sahip olan Yahoo'nun dikkatini çekti. Özellikle Yahoo News'in kişiselleştirme ve öneri yeteneklerini geliştirmek isteyen şirket, görüşmelerin ardından Artifact'ın teknolojisini ve algoritmalarını satın aldığını açıkladı.
132132132
Yahoo News Genel Müdürü Kat Downs Mulder; satın alma işleminin Artifact'ın tecrübesini içerdiğini söyledi. Doğrudan şirketi satın almak yerine, sadece öneri algoritmaları ve teknoloji patentleri için anlaşıldı. Bu hizmetlerin Yahoo News'e eklenmesi bekleniyor.
Artifact adımıyla birlikte Yahoo News'in içeriklerin kategorize etme ve ilgi çekici konuları düzenleme gibi alanlarda daha başarılı olması bekleniyor. Bu da her bir kullanıcıya özel daha kişisel bir haber akışı sunulabileceği anlamına geliyor.
Artifact uygulaması sonlandırılacak olsa da, makine öğrenim modelleri önümüzdeki aylarda Yahoo News'e ve diğer Yahoo ürünlerine entegre edilecek. Systrom ve Krieger, bu anlaşmayla birlikte geliştirdikleri teknolojinin milyonlarca kullanıcıya ulaşacağını söyledi.
Son Dakika › Teknoloji › Yahoo, yapay zeka girişimi Artifact'i satın aldı - Son Dakika
OnePlus, telefon sektöründe geliştirdiği yapay zeka özelliği AI Eraser ile fotoğraf düzenleme konusunda önemli bir adım attı. OnePlus kullanıcıları, istenmeyen öğeleri kolayca kaldırabilecek ve fotoğrafları sorunsuz bir şekilde düzenleyebilecekler.
Dünyaca ünlü motor üreticisi General Electric, marka ismini değiştirerek uzay çağına göz kırptı. Yeni ismi GE Aerospace olan firma, gelecekteki projelerine dikkat çekiyor. General Electric'in yeni isim hamlesiyle uzay çağı için hazırlandığı ve büyük projelerin geleceği mesajı veriliyor.
Alman Uluslararası İş Birliği Kurumu (GIZ), Eczacıbaşı Yapı Gereçleri ve Burgbad AG ile yeşil hidrojenin seramik üretiminde kullanımını araştırmak için bir projeye başladı. Proje kapsamında, Eczacıbaşı Yapı Gereçleri'nin üretim tesislerinde güneş enerjisi santralleri aracılığıyla yeşil hidrojen üretilecek ve seramik üretiminde kullanılacak.
Oyun dünyasındaki hareketlilik tüm hızıyla sürüyor. SteamDB'nin güncellediği verilere göre, Counter-Strike 2 liderliği geri aldı ve en popüler PC oyunu oldu. Helldivers 2 ikinci sırada yer alırken, Apex Legends üçüncü sıraya yerleşti.
Forbes'in 2024 yılı için açıkladığı dünyanın en zengin insanları listesinde Türkiye'den de birkaç isim yer aldı. Murat Ülker, 5.1 milyar dolar net servetiyle Türkiye'nin en zengin insanı oldu. İşte Türkiye'nin en zenginleri ve sıralamaları...
Realme GT Neo 6 SE modeli için geri sayım başladı. Cihazın fiyat performans unsurlarına sahip olacağı belirtilirken, batarya özellikleriyle ilgili detaylar ortaya çıktı. Tasarımı, özellikleri ve tanıtım tarihi hakkında bilgiler veriliyor.
Tayvan'da meydana gelen 7.4 büyüklüğündeki deprem sonucunda TSMC'nin bazı fabrikalarında üretim durduruldu. Bu durum küresel yarı iletken pazarında tedarik problemlerine yol açabilir.
YouTube, izleyicilerin uzun içerikleri taramak zorunda kalmayacağı bir özellik üzerinde çalışıyor. Şirketin sunacağı yenilik sayesinde videoların önemli bölümleri zaman çizelgesinde gösterilecek. "Önemli Anlar" adlı bu özellik ile her videodaki sadece önemli kısımlara atlayabileceksiniz.
Çin'in Hubei eyaletinin merkezi Wuhan kenti, enerji tasarrufu ve karbon azaltma teknolojileri konusunda araştırma yeteneğini geliştirerek otomobil sektörünü yükseltmeyi amaçlıyor.
Samsun Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlikte çocuklara siber güvenlik ve teknoloji bağımlılığı konularında bilgi verildi.
Sizin düşünceleriniz neler ?