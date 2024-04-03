Yahoo, yapay zeka girişimi Artifact'i satın aldı - Son Dakika
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Teknoloji

Yahoo, yapay zeka girişimi Artifact'i satın aldı

Yahoo, yapay zeka girişimi Artifact\'i satın aldı

Yahoo, Instagram'ın kurucu ortakları Kevin Systrom ve Mike Krieger tarafından kurulan yapay zeka girişimi Artifact'i satın aldığını duyurdu. Artifact, yapay zeka tabanlı ve kişiselleştirilmiş haber keşfi için öneri algoritmaları geliştiriyor.

03.04.2024 23:12
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Yahoo, Instagram'ın kurucu ortakları Kevin Systrom ve Mike Krieger tarafından kurulan bir yapay zeka girişimini satın aldığını açıkladı. Artifact isimli platform, kullanıcılara yapay zeka tabanlı ve kişiselleştirilmiş haber keşfi için öneri algoritmaları geliştiriyor.

Yahoo, haber algoritmaları için Artifact'i satın aldı

İlk olarak 2020 yılında hizmete açılan Artifact; okuyucuların ilgi alanlarına uygun haberleri göstermek için yapay zeka ve makine öğrenimini kullanıyor. Bu kapsamda bir haber uygulamasına sahipti. Ancak Kevin Systrom ve Mike Krieger, büyük kaynaklarla rekabet etmekte zorlanınca Artifact'i kapatma kararı almıştı.

Yahoo, yapay zeka girişimi Artifact'i satın aldı

Bu durum ise aylık 185 milyondan fazla kullanıcıya sahip olan Yahoo'nun dikkatini çekti. Özellikle Yahoo News'in kişiselleştirme ve öneri yeteneklerini geliştirmek isteyen şirket, görüşmelerin ardından Artifact'ın teknolojisini ve algoritmalarını satın aldığını açıkladı.

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Yahoo News Genel Müdürü Kat Downs Mulder; satın alma işleminin Artifact'ın tecrübesini içerdiğini söyledi. Doğrudan şirketi satın almak yerine, sadece öneri algoritmaları ve teknoloji patentleri için anlaşıldı. Bu hizmetlerin Yahoo News'e eklenmesi bekleniyor.

Artifact adımıyla birlikte Yahoo News'in içeriklerin kategorize etme ve ilgi çekici konuları düzenleme gibi alanlarda daha başarılı olması bekleniyor. Bu da her bir kullanıcıya özel daha kişisel bir haber akışı sunulabileceği anlamına geliyor.

Yahoo, yapay zeka girişimi Artifact'i satın aldı

Artifact uygulaması sonlandırılacak olsa da, makine öğrenim modelleri önümüzdeki aylarda Yahoo News'e ve diğer Yahoo ürünlerine entegre edilecek. Systrom ve Krieger, bu anlaşmayla birlikte geliştirdikleri teknolojinin milyonlarca kullanıcıya ulaşacağını söyledi.

Kaynak: Shiftdelete

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Son Dakika Teknoloji Yahoo, yapay zeka girişimi Artifact'i satın aldı - Son Dakika

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