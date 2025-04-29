Yandex Yayıncı Buluşması\'nda Haberler.com CEO\'su Dr. Sümeyra Teymur\'dan önemli mesajlar

Yandex tarafından düzenlenen Yayıncı Buluşması panelinde, Haberler.com CEO'su Dr. Sümeyra Teymur konuşmacı olarak yer aldı. Panelde, haber yayıncılığının değişimi ve geleceği üzerine önemli değerlendirmelerde bulunan Teymur, Türkiye'de habercilik yapmanın kendi içinde çeşitli zorluklar barındırdığını vurguladı.

TEKNOLOJİ VE REKABETİN GETİRDİĞİ FIRSATLAR

Dr. Sümeyra Teymur, teknolojinin haber sektörüne hem yeni zorluklar hem de önemli fırsatlar sunduğuna dikkat çekerek, "Konunun tüm paydaşlarıyla birlikte işimizi en iyi şekilde yapmak için çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Konuşmasında, Yandex'in Türkiye pazarındaki çalışmalarını son derece kıymetli bulduğunu ve desteklediklerini belirten Teymur, pazarda Google'a alternatif bir oyuncunun bulunmasının yayıncılar, reklam verenler ve kullanıcılar açısından olumlu bir gelişme olduğunu da sözlerine ekledi.