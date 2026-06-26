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Yangın Koruma Prizi Geliştirildi

Yangın Koruma Prizi Geliştirildi
26.06.2026 09:19
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Hitit Üniversitesi, yangınları önleyen yeni bir priz geliştirdi ve seri üretime geçmeyi hedefliyor.

Makine ve imalat teknolojileri alanında ihtisaslaşan Hitit Üniversitesi'nde geliştirilen priz sayesinde, priz kaynaklı yangınlar önlenecek. Patenti alınan yanma korumalı prizin seri üretimine geçilmesi hedefleniyor.

Hitit Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Doktor Öğretim Üyesi Mert Şafak Tunalıoğlu tarafından, priz yangınlarının önüne geçmek amacıyla yürütülen proje çerçevesinde yangın korumalı priz geliştirildi. Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescillenen priz, içerisindeki özel pedler ve jeller sayesinde ihtimal yangınları söndürerek elektrik akımını kesiyor. Prizdeki pedin içerisindeki ısı sensörleri, sıcaklık belirli bir seviyeye ulaştığında mikro denetleyicilere sinyal gönderiyor. Bu sinyalle harekete geçen mikro denetleyiciler özel bıçaklarla pedi kesiyor ve içerisindeki aktif jel malzeme genleşiyor. Bu sayede priz içerisindeki ısı düşürülüp yangın engellenirken, aynı zamanda elektrik akımı da anında kesiliyor. Başta evler olmak üzere iş yerlerinde ve devlet kurumları kullanıma uygun olan prizin seri üretimine geçilmesi hedefleniyor.

Projeyle ilgili bilgi veren Dr. Tunalıoğlu, prototip üretimine başladıklarını ve çalışma prensiplerinin belirlenmesinin ardından seri üretime geçilebileceğini dile getirdi.

"Yangını engeller ve akımı keser"

Projenin fikir ve geliştirilme aşamasını anlatan Tunalıoğlu, "Projemiz, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescillendi. Bu prizin fikir aşaması, yanma seminerlerinde de ifade edilen, genelde yanma başladığı zaman odalarda 6 dakika içerisinde yangının arttığı ve insanların kaçışı için 2-3 dakika süreye ihtiyaç olması sebebiyle oluşmuştur. Bunun için de en önemli neden yanmanın engellenmesidir. Ben de bir öğretim üyesi olarak araştırırken yanma korumalı prizi buldum. Bu prizin çalışma aşaması şu şekildedir; prizin içerisine yerleştireceğimiz pedlerin içerisinde bulunan jellerin yanma, ısınma ve aynı zamanda elektrik iletkenliğini kesme gibi görevleri vardır. Bu pedin çalışma felsefesi, pedin içerisinde bulunan ısı sensörleri sayesinde ısı belli bir noktaya geldiği zaman mikro denetçilere sinyal gönderir. Mikro denetçiler bıçaklarla pedi keser ve içerisinde aktif olan jel malzemesi 2-3 kat artarak prizin içerisindeki ısıyı ve yangını engeller, aynı zamanda da akımı keser" dedi.

"Üniversitemiz adına prizlerin seri imalatını gerçekleştirmiş olacağız"

Prizlerin kullanım alanlarıyla ilgili bilgi veren Tunalıoğlu, "Bu genellikle bütün evlerde özellikle bankalarda, devlet ve kamu kurumlarında ve özel işyerlerinde kullanılabilir. Proje şu an teknoloji seviyesi olarak 2. seviyedir. Bununla ilgili fizibilite çalışmalarımızı tamamladık. Prototip üretimine başladık ve prototipi ürettikten sonra bunun çalışma şartlarını belirleyeceğiz ve daha sonra da üniversitemiz adına prizlerin seri imalatını gerçekleştirmiş olacağız" diye konuştu. - ÇORUM

Kaynak: İHA

Hitit Üniversitesi, Teknoloji, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Yangın Koruma Prizi Geliştirildi - Son Dakika

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