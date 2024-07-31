Yapay Zekâ destekli robotik diş sistemi, ilk kez diş tedavisi işlemini başarılı bir şekilde gerçekleştirdi - Son Dakika
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Teknoloji

Yapay Zekâ destekli robotik diş sistemi, ilk kez diş tedavisi işlemini başarılı bir şekilde gerçekleştirdi

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Gelecekte diş tedavileri robot diş hekimleri tarafından yapılabilir. Boston'daki Perceptive şirketi, insan diş hekimlerinden hızlı çalışan otomatik bir sistem geliştirdi. Facebook kurucusunun babası Ed Zuckerberg tarafından desteklenen şirket, 3D görüntüleme ve robotik kol kullanan bir sistem yarattı. Bu robot, normalde iki saat süren diş kaplama işlemini 15 dakikaya indirmeyi hedefliyor.

31.07.2024 14:50
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Uzmanlar, insan diş hekiminden daha hızlı çalışacak şekilde tasarlanmış ilk tam otomatik robotik diş sistemini tanıttı. Boston merkezli Perceptive şirketi, bir robotun diş delme ve dolgu işlemini gerçekleştirdiği bir video yayınladı.

Şirket, Facebook kurucusu Mark Zuckerberg'in babası ve diş hekimi Ed Zuckerberg tarafından destekleniyor. Perceptive, restoratif diş hekimliği yapabilen yapay zekâ destekli bir 3D görüntüleme yazılımı ve robotik kol geliştirdi.

Normalde iki ziyaret ve en az birer saat gerektiren diş kaplama işlemini, robot 15 dakikaya indirmeyi hedefliyor.

Sistem, dişlerden sinirlere kadar detaylı 3D modeller oluşturuyor ve diş eti altından, sıvıların içinden görüntüler alabiliyor. Ayrıca, hareketli koşullarda bile güvenli tedavi sağlayabileceği iddia ediliyor.

Cihaz halen geliştirme aşamasında ve piyasaya sürülme tarihi belirsiz. Perceptive'in bir sonraki adımı düzenleyici onay almak olacak."

Yapay Zekâ destekli robotik diş sistemi, ilk kez diş tedavisi işlemini başarılı bir şekilde gerçekleştirdi

Facebook, Yapay Zeka, Teknoloji, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Yapay Zekâ destekli robotik diş sistemi, ilk kez diş tedavisi işlemini başarılı bir şekilde gerçekleştirdi - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

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SON DAKİKA: Yapay Zekâ destekli robotik diş sistemi, ilk kez diş tedavisi işlemini başarılı bir şekilde gerçekleştirdi - Son Dakika
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