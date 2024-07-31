Yapay Zekâ destekli robotik diş sistemi, ilk kez diş tedavisi işlemini başarılı bir şekilde gerçekleştirdi

Teknoloji

Uzmanlar, insan diş hekiminden daha hızlı çalışacak şekilde tasarlanmış ilk tam otomatik robotik diş sistemini tanıttı. Boston merkezli Perceptive şirketi, bir robotun diş delme ve dolgu işlemini gerçekleştirdiği bir video yayınladı.

Şirket, Facebook kurucusu Mark Zuckerberg'in babası ve diş hekimi Ed Zuckerberg tarafından destekleniyor. Perceptive, restoratif diş hekimliği yapabilen yapay zekâ destekli bir 3D görüntüleme yazılımı ve robotik kol geliştirdi.

Normalde iki ziyaret ve en az birer saat gerektiren diş kaplama işlemini, robot 15 dakikaya indirmeyi hedefliyor.

Sistem, dişlerden sinirlere kadar detaylı 3D modeller oluşturuyor ve diş eti altından, sıvıların içinden görüntüler alabiliyor. Ayrıca, hareketli koşullarda bile güvenli tedavi sağlayabileceği iddia ediliyor.

Cihaz halen geliştirme aşamasında ve piyasaya sürülme tarihi belirsiz. Perceptive'in bir sonraki adımı düzenleyici onay almak olacak."