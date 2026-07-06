Yapay Zeka Girişimciliği Atölyesi Başladı - Son Dakika
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Yapay Zeka Girişimciliği Atölyesi Başladı

Yapay Zeka Girişimciliği Atölyesi Başladı
06.07.2026 16:48
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İnönü Üniversitesi'nde liselilere yönelik yapay zeka atölyesi, teknolojik bağımsızlık hedefli projeyle başladı.

İnönü Üniversitesi ev sahipliğinde"StartUpLab: Liseliler İçin Yapay Zeka Girişimciliği Atölyesi" Milli Teknoloji Atölyesi'nde başladı. Gençlerin yapay zekayı birer girişimcilik aracına dönüştürmesini hedefleyen proje, Türkiye'nin teknolojik bağımsızlık vizyonuna katkı sunmayı amaçlıyor.

TÜBİTAK 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Destekleme Programı kapsamında İnönü Üniversitesi, Malatya Turgut Özal Üniversitesi, Malatya İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Malatya Teknokent iş birliğiyle hayata geçirilen "StartUpLab" projesinin açılış programına; İnönü Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Sağlam, Kariyer Merkezi Koordinatörü Doç. Dr. Necati Çobanoğlu, Araştırma Koordinatörü Doç. Dr. Enes Gül, Teknokent Genel Müdürü Doç. Dr. Hasan Yılmaz, StartUpLab Proje Yürütücü Öğr. Gör. Dr. Tayyar Emre, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

"Kendi kurallarımızla kendi sahamızda olmalıyız"

Açılışta konuşan İnönü Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Sağlam, üniversitelerin kapılarını lise öğrencilerine açmasının stratejik bir önemi olduğunu vurguladı. Bilimi yaygınlaştırmak istediklerini ifade eden Sağlam, gençlere şu sözlerle seslendi:

"Sizleri henüz üniversiteye girmemişken bu akademik atmosferle tanıştırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bilimin başkalarının tekelinden çıkıp bize ait ürünlere dönüşmesinin yolunu bulmalıyız. Sürekli başkalarının hazırladığı oyunları onların kurallarıyla oynuyoruz. Biz diyoruz ki; biz oyun oynayacaksak kendi kurallarımızla, kendi sahamızda, kendi tasarladığımız standartlarda yeniden yapabiliriz. Milli Teknoloji Atölyesi tam da bunun için var. Önünüzdeki 5 günü dolu dolu geçirin. Hata yapmaktan asla çekinmeyin. Masanın bu tarafındayken hata yapmanın özgürlüğünü ve konforunu sonuna kadar kullanın".

"Yapay zeka bir bağımsızlık meselesidir"

Projenin vizyonunu anlatan Proje Yürütücüsü Öğr. Gör. Dr. Tayyar Emre ise yapay zekayı bir "gelecek ve bağımsızlık meselesi" olarak tanımladı. Yapay zekanın sadece zihinsel emeği değil, hayatın her alanını dönüştürdüğünü belirten Emre, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"Yapay zeka artık geleceğin uzak bir konusu değil, bugünün gerçeğidir. Bu teknoloji sadece ekonomik bir rekabet meselesi değil, aynı zamanda bir bağımsızlık, güvenlik ve gelecek meselesidir. Kendi veri altyapımızı, kendi insan kaynağımızı ve kendi teknolojik girişimlerimizi geliştirmek zorundayız. Bugün veriye sahip olan ve algoritmayı şekillendirenler, sadece ticari pazarı değil, toplumsal algıyı ve hatta savaşların biçimini bile etkiliyor. Nitekim Gazze'deki masum sivil halka yönelik saldırılarda yapay zeka destekli sistemlerin nasıl acımasızca kullanıldığını gördük. Bu yüzden biz gençlerimize sadece nasıl kullanılır diye değil, ne için ve hangi etik sınırlar içerisinde kullanılır sorularını da sormalıyız".

6-10 Temmuz tarihleri arasında sürecek olan atölye programında öğrenciler, yapay zeka ile ilgili geniş bir yelpazede eğitim alacaklar. - MALATYA

Kaynak: İHA

Yapay Zeka, Teknoloji, Türkiye, Eğitim, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Yapay Zeka Girişimciliği Atölyesi Başladı - Son Dakika

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