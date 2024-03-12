Stable Diffusion modelinin geliştiricisi olan Stability AI; yapay zekası için bazı önemli testler gerçekleştirdi. Stable Diffusion 3'ü farklı donanım hızlandırıcıları ile test eden bir performans raporu yayınladı. Karşılaştırma kapsamında Intel Gaudi2 ve NVIDIA H100 çipleri karşı karşıya geldi.
Intel Gaudi2 vs NVIDIA H100 vs A100
Stability AI, Stable Diffusion 3'ü Intel Gaudi2 96GB, NVIDIA H100 80GB Hopper GPU ve A100 80GB Ampere GPU'su üzerinde test etti. Cihaz başına 16 görüntüden oluşan bir testte, Gaudi2'nin H100 GPU'ya kıyasla yüzde 56 daha hızlı görüntü üretebildiği aktarıldı.
Rakamsal olarak ise Gaudi2'nin 927 görüntü/saniye ve H100'ün 595 görüntü/saniye hıza ulaştığı bildirildi. Ayrıca A100 ise 381 görüntü/saniye ile üçüncü sırada yer aldı.
21332122
Küme boyutları büyüdükçe performans farkı daha da açıldı. 256 Gaudi2 çipinden oluşan bir küme 12 bin 654 görüntü/saniye (cihaz başına 49,4 görüntü/saniye) elde etti. Buna karşılık A100 kümesi ise 3.992 görüntü/saniye (cihaz başına 15,6 görüntü/saniye) rakamına ulaştı.
Ancak Stability AI, TensorRT teknolojisi sayesinde A100 yongalarının performansta daha iyi olduğunu söyledi. Gaudi2'ye kıyasla yüzde 40'lık performans farkı olduğu belirtildi.
Stability AI, Intel Gaudi2 çipini önümüzdeki süreçte Stability Cloud platformunda kullanmayı planlıyor. Performans testleri de sektöre yön veren NVIDIA'nın dişli bir rakiple karşı karşıya olduğunu gösteriyor.
Peki siz bu testleri nasıl buldunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.
Son Dakika › Teknoloji › Yapay Zeka İçin Donanım Testleri Yapıldı - Son Dakika
Tofaş'ın 2023 faaliyet raporunda, şirketin finansal ve operasyonel başarılarına, Ar-Ge, dijital dönüşüm, mobilite hizmetleri ve çalışanların yetkinlik gelişimi gibi alanlara yaptığı yatırımlara vurgu yapıldı.
Yazarlar, NVIDIA'nın yapay zeka sistemine dava açarak telif hakkı ihlali nedeniyle tazminat talep ediyorlar.
ViewSonic'in Xbox 4K Lazer projeksiyonu, oyun severlerin beklentilerini yükseltiyor. Yüksek performansı ve 4K Ultra HD çözünürlüğü ile oyun deneyimini yeniden tanımlıyor.
Capcom, Street Fighter 6 için yeni bir fragman yayınladı. Fragmanda oyunun 1. yıl paketi kapsamında oyuna eklenecek en son karakter olan Akuma da görüntülendi. Akuma'nın güçlü ve heyecan verici hareketleri Street Fighter hayranlarını heyecanlandırdı. Fragmanda ayrıca Ryu'nun da yer aldığı ve iki rakibin tekrar birbirlerine ateş topu yağdıracaklarını gösteren sahneler bulunuyor. Akuma, oyunun ilk yıl DLC karakterlerini tamamlayan bir karakter olarak karşımıza çıkıyor. Street Fighter 6, Haziran 2023'te satışa çıktıktan sonra büyük bir başarı elde etti ve Capcom, yeni karakterlerin fragmanlarıyla heyecanı devam ettireceğini gösteriyor.
Yozgat Bozok Üniversitesi'nde yapılan deneyler sonucunda, kenevir katkılı inşaat malzemeleri kullanılarak inşa edilen yapıların çevresel etkilerden daha az etkilendiği belirlendi. Yapılar kış aylarında daha iyi bir ısı yalıtımı sağlarken yaz aylarında ise daha uzun süre serin kalabiliyor. Kenevirin çeşitli formlarda kullanılabilmesi ve doğal yapısı sayesinde küf ve benzeri oluşumları engellediği de vurgulandı.
Honor, Magic 6 Ultimate ve RSR Porsche Design modellerinde kullanacağı OmniVision OV50K sensörü ile DSLR kalitesinde fotoğraf sonuçları vaat ediyor. Sensörün LOFIC teknolojisi sayesinde yüksek dinamik diyafram aralığına sahip olan kamera, doğal ve kaliteli fotoğraflar çekebiliyor. Bu özelliklerin ne kadar başarılı olduğu ise 18 Mart'ta tanıtılacak olan Honor Magic 6 Ultimate modeliyle görülecek.
Apple, geçtiğimiz hafta sürpriz şekilde MacBook Air M3 modelini tanıttı ve şimdi M4 serisi için erken testlere başladı. M4 MacBook modellerinin çıkış tarihi henüz bilinmiyor, ancak raporlar M4 işlemcisinin MacBook Pro, MacBook Air, iMac, Mac mini ve diğer Mac modellerine güç vereceğini ve daha yüksek performans ve verimlilik sunacağını belirtiyor. Ayrıca M4 platformunun 2024'ün sonlarında veya 2025'te piyasaya çıkması bekleniyor. Apple'ın M4 işlemcisi, yapay zeka görevlerinde daha büyük bir artış sağlayacak ve Mac bilgisayarlardaki yapay zeka özelliklerini güçlendirecek.
Sizin düşünceleriniz neler ?