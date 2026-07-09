Yapay Zeka ile Turizm Tanıtım Eğitimi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Samsun Bölge Müdürlüğü tarafından hazırlanan, Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) tarafından "2026 Yılı Anadoludakiler: Turizm ve Yöresel Değerler Teknik Destek Programı" kapsamında desteklenmeye hak kazanan "Yapay Zeka Destekli Medya ve Dijital İçerik ile Turizm Tanıtım Kapasitesinin Geliştirilmesi Eğitimi Projesi" hayata geçiriliyor. Proje kapsamında basın mensupları ile kamu kurumlarının basın ve halkla ilişkiler personeline; yapay zeka araçlarının medya süreçlerinde kullanımı, dijital içerik üretimi ve turizm tanıtımında yeni nesil iletişim teknikleri konularında eğitim verilecek.

Projenin teknik destek sözleşmesi, OKA Genel Sekreteri Mehlika Dicle ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Samsun Bölge Müdürü Ebu Bekir Ayrancı tarafından imzalandı. İmza töreninde konuşan Bölge Müdürü Ebu Bekir Ayrancı, yapay zeka teknolojilerinin medya ve iletişim alanında yeni fırsatlar sunduğunu belirtti. Turizm destinasyonlarının doğru, etkili ve yenilikçi yöntemlerle tanıtılmasının bölgenin tanıtım gücünü ve rekabetçiliğini artırdığına dikkat çeken Ayrancı, "Bu proje ile medya çalışanlarımızın ve kamu kurumlarımızın basın ve halkla ilişkiler personelinin yapay zeka destekli dijital içerik üretimi konusundaki yetkinliklerini geliştirmeyi, bölgemizin doğal, kültürel ve yöresel değerlerinin dijital platformlarda daha etkin şekilde tanıtılmasına katkı sağlamayı hedefliyoruz. Projemize verdikleri kıymetli desteklerden dolayı Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı'na ve başta Genel Sekrete Mehlika Dicle olmak üzere emeği geçen tüm Ajans yetkililerine teşekkür ediyorum. Gerçekleştirilecek eğitimlerin bölgemiz ve katılımcılarımız için hayırlı sonuçlar doğurmasını temenni ediyorum" dedi.

OKA Genel Sekreteri Mehlika Dicle ise projenin önemine ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, 12. Kalkınma Planı'nda yer alan "Yapay zeka ve gelişmiş dijital teknolojileri en üst seviyede kullanarak turizm gelirlerinde dünyadaki ilk üç ülke arasında yer almak" vizyonuna dikkat çekti. Kalkınma ajansları olarak yerel aktörlerin kurumsal kapasitelerini güçlendirmeyi amaçladıklarını ifade eden Dicle, "Kalkınma Ajansları olarak 2026 yılı odağımızı 'Anadoludakiler-Yerel Ürünlerin Ticarileştirilmesi' teması olarak belirledik. Bölgemizin toprağındaki bereketi, mutfağındaki birikimi ve ellerindeki beceriyi modern dünyayla buluştururken en güçlü aracımız dijitalleşmedir" diye konuştu.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ile gerçekleştirilen iş birliği sayesinde Amasya ve Çorum illerindeki medya çalışanları ile kamu personelinin dijital becerilerinin geliştirileceğini belirten Dicle, "Yapay zeka destekli yeni nesil medya uygulamaları sayesinde bölge turizminin rekabet gücünü artıracak ve doğal, kültürel mirasımızı dijital dünyada çok daha görünür kılacağız. İş birliğimizin bölgemize hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

OKA tarafından yürütülen program kapsamında uygulanacak proje ile Çorum ve Amasya'da görev yapan yerel ve ulusal medya çalışanları ile kamu kurumlarının basın ve halkla ilişkiler birimlerinde görevli personelin yapay zeka destekli medya uygulamaları ve dijital içerik üretimi alanındaki bilgi ve becerilerinin artırılması hedefleniyor. Proje kapsamında Çorum ve Amasya'da uygulamalı ve yoğunlaştırılmış eğitim programları düzenlenecek. Eğitimlere Çorum'dan 30, Amasya'dan 30 olmak üzere toplam 60 kişi katılacak.

Dijital dönüşüm, turizm tanıtımı ve kurumsal iletişim olmak üzere üç temel eksen üzerine oluşturulan proje ile katılımcıların yapay zeka destekli medya araçlarını etkin kullanmaları, içerik üretim süreçlerinde verimliliklerinin artırılması ve bölgenin doğal, kültürel ve yöresel değerlerinin dijital platformlarda daha görünür hale getirilmesi hedefleniyor. - SAMSUN