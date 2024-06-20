Yapay Zeka Seyahat Dolandırıcılığında Patlamaya Yol Açıyor - Son Dakika
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Teknoloji
BBC

Yapay Zeka Seyahat Dolandırıcılığında Patlamaya Yol Açıyor

Booking.com'un internet güvenlik direktörü Marnie Wilking, yapay zekanın seyahat dolandırıcılığında büyük bir artışa neden olduğunu belirtti. Son 18 ayda yapay zeka araçlarının piyasaya çıkmasıyla birlikte finansal bilgilerin çalınması için yapılan dolandırıcılıklarda yüzde 500 ile yüzde 900 arasında bir artış olduğu tespit edildi. Dolandırıcılar, yapay zeka kullanarak e-postaları taklit ederek kimlik avı saldırıları gerçekleştiriyor. Bu tür dolandırıcılıklara karşı önlem olarak kullanıcıların iki faktörlü kimlik doğrulama kullanması öneriliyor.

20.06.2024 15:17
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Otel rezervasyon sitesi Booking.com’un internet güvenlik direktörü Marnie Wilking, yapay zekanın (AI) seyahat dolandırıcılığında bir patlamaya yol açtığı uyarısında bulundu.

Son 18 ayda bu konuda "yüzde 500 ile yüzde 900 arasında bir artış" olduğunu söyleyen Wilking, ChatGPT gibi yapay zeka araçlarının piyasaya çıkmasından bu yana, insanların finansal bilgilerini vermeleri için yapılan dolandırıcılıklarda belirgin bir artış olduğunu söyledi.

E-posta hizmetlerinin başlamasından bu yana e-dolandırıcılığın olduğunu kaydeden Wilking, “Ancak ChatGPT piyasaya sürüldükten kısa bir süre sonra artış başladı" dedi ve şöyle devam etti:

"Saldırganlar, bugüne kadar yaptıklarından çok daha iyi bir şekilde e-postaları taklit etmek için yapay zekayı kullanıyorlar.”

Kimlik avı saldırıları ya da başka bir deyişle e-dolandırıcılık genellikle sahte, ama çok ikna edici görünen rezervasyon linkleri göndererek, insanları kart bilgilerini vermeye ikna etmeye çalışıyor.

Dolandırıcılar, seyahatle ilgili dolandırıcılıklarda genellikle Booking.com ve Airbnb gibi popüler konaklama hizmetlerini hedef alıyor.

Kullanıcıların ödemeleri yapmalarının ardından dolandırıcılar ya iz bırakmadan ortadan kayboluyor ya da gönderilen başka mesajlarla daha fazla para almaya çalışıyor.

Bu tür dolandırıcılıklar onlarca yıldır var. Yazım ve dilbilgisi hataları bu tip e-postaların dolandırıcılık faaliyetleri kapsamında olmasına dair bazı işaretler taşıyor.

Ancak Toronto'daki Collision Teknoloji Konferansı’nda konuşan Wilking, yapay zekanın gerçekçi görüntüler ve birden fazla dilde çok daha doğru metinler üretebildiği için bunların tespit edilmesini zorlaştırdığını söyledi.

Otellere ve seyahat edenlere iki faktörlü kimlik doğrulama kullanmaları çağrısında bulunan Wilking, bunun "kimlik avı ve kimlik bilgilerinin çalınmasıyla mücadele etmenin en iyi yolu" olduğunu dile getirdi.

Wilking ayrıca insanları e-postalardaki linklere tıklarken eskisinden daha dikkatli olmaya çağırdı.

Kaynak: BBC

Güvenlik, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Yapay Zeka Seyahat Dolandırıcılığında Patlamaya Yol Açıyor - Son Dakika

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