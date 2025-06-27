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Yapay Zeka ve Türkçenin Geleceği

Yapay Zeka ve Türkçenin Geleceği
27.06.2025 17:01
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Prof. Dr. Kolaç, yapay zeka çevirilerinin Türkçeye tehdit oluşturduğunu vurguladı.

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Emine Kolaç, yapay zeka temelli çevirilerin dilin doğal yapısından uzak yapılar üretebildiğini belirterek, bu yapıların Türkçe'nin gerçek kurallarına aitmiş gibi algılanmasının bir tehdit oluşturduğunu söyledi.

Üniversitede gerçekleşen "Yapay Zeka ve Türkçenin Geleceği Kültür, Kimlik ve Dilin Dönüşümü Sempozyumu"nda AA muhabirine açıklamada bulunan Kolaç, yapay zekanın yalnızca bir tehdit değil aynı zamanda fırsat olarak görülmesi gerektiğini söyledi.

Yapay zekanın getirmiş olduğu pek çok kolaylığın farkında olduklarını dile getiren Kolaç, bu kolaylığın anlatım açısından tehdit oluşturabileceğine dikkati çekti.

Kolaç, yapay zeka araçlarında çevirilerin olduğunu anlatarak, "Bu çevirilere dayalı olarak bir dil sunulabiliyor. Bu dilin de Türkçenin gerçek kuralına aitmiş gibi görünmesi bizim için bir tehdit. Türkçenin asıl yapısı bu değil. Oysa ki çeviriden kaynaklı bir yapı. Bu yapının farkındalığının oluşması gerekiyor. Bunun Türkçenin asıl yapısı olarak görünmemesi gerekiyor." diye konuştu.

Türk ve diğer dünya dillerinde anlatma becerilerini geliştirmek adına yapay zekadan yararlanıldığına değinen Kolaç, şöyle konuştu:

"Bunların dilin yapısına uygun hale getirildikten sonra yararlanılmaması, bunlardan faydalanılamaması çağın dışında kalmak gibi bir şey. Özellikle şunu vurgulamak istiyorum; fırsatları ve tehditleri çok iyi belirlemek gerekiyor. Dilin yapısını çok iyi bilmek gerekiyor. Hangilerinin fırsat, hangilerinin tehdit olduğunu belirledikten sonra adımların atılması gerekiyor. Bir dil farkındalığı, bilinci ve sorumluluğunun 7'den 70'e herkeste oluşması gerekiyor. Bu bizim için birincil derecede zorunluluk olarak karşımıza çıkıyor."

Yapay zekanın dilin yapısına uygun olmayan yapılar öne sürebildiğini ifade eden Kolaç, "Dilimizin yapısına uygun olmayan yanıtlarla karşı karşıya kalabiliyoruz. Türkçeye uygun olmayan anlatım şekilleri karşımıza çıkabiliyor. Tehdit dediğimiz bu. Türkçenin gerçek yapısının bu olmadığını vurguluyoruz. Aksi takdirde dilin yapısı zamanla bozulacak. Ciddi bir bilincin oluşması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Kolaç, dilin yapısı içindeki değişkenlerin bilinmesinin bir gereklilik olduğunu dile getirerek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Gençler ve çocuklar o cümle yapılarını kullandıkları zaman cümle yapılarında ciddi sıkıntılar ortaya çıkacak. Bu bizim için bir tehdit. Öğretmen ve ebeveynlere büyük bir sorumluluk düşüyor. Bu bilinçle hareket edilirse o büyük veriden istenilen çekilip alınabilir. Dil farkındalığı oluşursa bunu kolaylıkla sağlayabiliriz."

Kaynak: AA

Anadolu Üniversitesi, Kültür Sanat, Yapay Zeka, Teknoloji, Kültür, Eğitim, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Yapay Zeka ve Türkçenin Geleceği - Son Dakika

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