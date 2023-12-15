Yapay Zeka Yargıda: Mahkemelerde Yapay Zeka Dönemi

Hayatımızın her anında karşımıza çıkmaya başlayan yapay zeka teknolojisi daha da geniş alanlara yayılıyor. Ortaya çıkan haberlere yapay zeka teknolojisi artık mahkeme salonlarında da yerini alacak. Peki, yapay zeka yargıda nasıl bir etkide bulunacak? İşte detaylar!

Yapay zeka, farklı dava işlemlerinde yer alacak!

Gün geçtikçe daha da gelişen yapay zeka teknolojisi iyice hayatımızdın bir parçası haline gelmeye başladı. Bununla birlikte günlük hayatımızda ve diğer birçok alanda yapay zeka normal karşılanır hale geldi. Geçtiğimiz gün çıkan haberler de bunu kanıtlar nitelikte.

Birleşik Krallık, yargıçlara yasal kararlarında ChatGPT gibi yapay zeka uygulamalarına kullanma izni verdi. Bununla birlikte yakın zamanda mahkemelerdeki sanıkların kaderini yapay zeka belirlemiş olacak. Öte yandan Birleşik Krallık Adli Ofisi, yargıçların yapay zeka araçlarını yasal kararlar yazmak ve diğer görevlerde kullanmaları için bir kılavuz yayınladı.

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Adli Ofis konuyla ilgili olarak bir açıklama da yaptı. Açıklamasında yapay zekanın toplum genelindeki kullanımının arttığını ifade etti. Ayrıca "Bu rehber, yargının yapay zeka ile olan etkileşimlerini desteklemek için önerilen gelecekteki çalışmalar paketinin ilk adımı." sözlerini ekledi.

Buna benzer bir olan bu yılın başlarında ABD'de de yaşandı. New York eyaletindeki iki avukat, ChatGPT'nin yazdığı ve yapay zekanın birçok sahte alıntılar oluşturduğu yasal belgeleri ibraz etti. Bunun ardından ise 5 bin dolar para cezası ile karşılaştı. Ancak kılavuzda yer alan bilgilere göre yargıçların, insanların hayatını etkileyecek bir karar vermeden önce yapay zekanın kararlarının doğruluğunu kontrol etmeleri gerektiğini belirtiyor.

Öte yandan birkaç ay önce hüküm giyen bir rapçi yapay zeka tarafından hazırlanan kapanış konuşması nedeniyle duruşmasının çok kötü geçtiğini ifade etti. Tüm bunlara bakıldığı zaman ChatGPT gibi yapay zeka uygulamalarının yargıçların eylemlerini nasıl etkileyeceği merak konusu.

Peki, siz yapay zeka teknolojisinin dava işlemlerinde kullanılması hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!