Yapay zekada yeni seviye! SORA yazılı metni videoya dönüştürüyor, işte 150 yıl öncesinin Kaliforniya'sı - Son Dakika
Üye Girişi
Teknoloji

Yapay zekada yeni seviye! SORA yazılı metni videoya dönüştürüyor, işte 150 yıl öncesinin Kaliforniya'sı

San Francisco merkezli teknoloji şirketi OpenAl'ın metin komutlarıyla gerçekçi ve yaratıcı sahneler oluşturabilen yapay zeka modeli Sora, 1800'lü yıllarda altın bulup zengin olma hayaliyle insanların hücum ettiği Kaliforniya'ya ait 25 saniyelik bir video oluşturdu.

16.02.2024 13:05  Güncelleme: 13:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yazılı metni videoya dönüştüren yapay zeka teknolojisi ulaştığı gerçeklik seviyesiyle görenleri hayrete düşürdü. San Francisco merkezli teknoloji şirketi OpenAl'ın metin komutlarıyla gerçekçi ve yaratıcı sahneler oluşturabilen yapay zeka modeli Sora, bizleri 1800'lü yıllarda altına hücum edenlerin Kaliforniya'sına götürdü.

1 DAKİKAYA UZUNLUKTA VİDEO OLUŞTURABİLİYOR

Kullanıcıların isteklerine bağlı olarak ve görsel kaliteyi koruyarak bir dakikaya kadar uzunlukta videolar oluşturabilen Sora, profesyonellere yararlı olacak şekilde geliştirilebilmesi için geri bildirim almak üzere bir dizi görsel sanatçı, tasarımcı ve film yapımcısının erişimine açıldı.

Yapay zekada yeni seviye! SORA yazılı metni videoya dönüştürüyor, işte 150 yıl öncesinin Kaliforniya'sı


Sora, birden fazla karakterin, belirli hareket türlerinin ve konu ile arka planın doğru ayrıntılarının yer aldığı karmaşık sahneler oluşturabiliyor. İstemleri doğru bir şekilde yorumlayabilen Sora, canlı duyguları ifade eden ilgi çekici karakterler oluşturabilmesine olanak tanıyan derin bir dil anlayışına da sahip.

Yapay zekada yeni seviye! SORA yazılı metni videoya dönüştürüyor, işte 150 yıl öncesinin Kaliforniya'sı

Sora tarafından oluşturulan bir başka videoda ise " Tokyo'da deri ceketli bir kadının siyah ayakkabılarla, şehir ışıkları arasında yürümesini içeren" video isteğinin gerçeğe çok yakın şekilde üretildiği görülüyor.

Yapay zekada yeni seviye! SORA yazılı metni videoya dönüştürüyor, işte 150 yıl öncesinin Kaliforniya'sı
Teknoloji, içinde yüzlerce kişinin olduğu bir video da oluşturdu

OpenAI, şiddet ve cinsel içeriklerin engellenmesi, ünlü benzerliği videoları gibi içeriklerin engelleneceğini de duyurdu. Teknolojinin bu tür komutları videoya dönüştürmeyeceği savunuldu.

Yapay zekada yeni seviye! SORA yazılı metni videoya dönüştürüyor, işte 150 yıl öncesinin Kaliforniya\'sı

San Francisco, Kaliforniya, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Yapay zekada yeni seviye! SORA yazılı metni videoya dönüştürüyor, işte 150 yıl öncesinin Kaliforniya'sı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.02.2024 14:46:01. #1.11#
SON DAKİKA: Yapay zekada yeni seviye! SORA yazılı metni videoya dönüştürüyor, işte 150 yıl öncesinin Kaliforniya'sı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement