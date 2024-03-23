Yapay Zekalı ve Kameralı Hesap Makinesi: OBSCURA - Son Dakika
Üye Girişi
Teknoloji

Yapay Zekalı ve Kameralı Hesap Makinesi: OBSCURA

Yapay Zekalı ve Kameralı Hesap Makinesi: OBSCURA

Yapay zeka ve sinir ağları, yapay zekalı ve kameralı OBSCURA hesap makinesi ile birleşerek el yazısı denklemlerini çözebiliyor. Bu akıllı hesap makinesi, matematik problemlerini kontrol etmeyi kolaylaştırıyor. OBSCURA, el yazısıyla yazılmış bir formülün fotoğrafını çekip çözümleyicilerden geçirebilen bir kamera ve yerleşik bir mikrofon ile geliyor. Teknolojinin sınırlarını zorlayan bu cihaz, eğitim ve profesyonel ortamlarda faydalı olabilir.

23.03.2024 18:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yapay zeka ve sinir ağlarının bugünlerde başarabildiği şeyler şaşırtıcı derecede etkileyici. Sadece konuşma tanımayı geçin, yapay zeka artık her şeyi analiz edebiliyor ve veri noktalarından, ister görüntüler, romanlar veya hatta el yazımız olsun, bir şeyler üretebiliyor. Yapay zekalı ve kameralı OBSCURA hesap makinesi de tam olarak bunu yapıyor. Kağıda çizilmiş problemleri anlayıp çözebiliyor.

Kameralı ve yapay zekalı hesap makinesi: OBSCURA

İnsanın karalamalarını bilgisayarların işleyebileceği dijital metne dönüştürmek, uzun süredir bilişimin Kutsal Kasesi olmuştur, ancak bu karalamaları anlamak başka bir hikaye. Yapay zeka artık sadece anlamakla kalmıyor, el yazısı denklemleri bile çözebiliyor ve bu akıllı hesap makinesi, matematik problemlerini kontrol etmeyi neredeyse sihir gibi kolaylaştırıyor.

Yapay Zekalı ve Kameralı Hesap Makinesi: OBSCURA

Tasarımcı Divyansh Tripathi'nin OBSCURA akıllı hesap makinesi kavramı, tüm sayısal problemler için tek bir çözüm sunmayı hedefliyor. Bu hesap makinesi, el yazısıyla yazılmış bir formülün fotoğrafını çekip Photomath, Microsoft Maths Solver, Socratic gibi çözümleyicilerden geçirebilen bir kamera ile geliyor. Ayrıca, sorunu sesli olarak sormak için yerleşik bir mikrofona sahip.

100 liralık hesap makinesinde Doom Eternal oynadılar!

Bu cihazın arayüzü, birçok güçlü hesap makinesi gibi olmasına rağmen, yapay zeka içinde çalışıyor ve görüntüleyiciyi ayarlamak veya ekrandaki imleci hareket ettirmek için dokunmatik kontrolü ile fark yaratıyor.

Yapay Zekalı ve Kameralı Hesap Makinesi: OBSCURA

Matematik çözücüler, potansiyel kötüye kullanım nedeniyle tartışmalı olsa da, teknolojinin kendisi oldukça etkileyici ve iyi amaçlar için kullanılabilir. OBSCURA, özellikle çözüm kontrolü ile bazı rutin işleri yapmayı vaad ediyor, ancak kullanıcıya bu gücü sorumlu bir şekilde kullanma görevi düşüyor.

Bu akıllı hesap makinesi, teknolojinin sınırlarını zorluyor ve dijital etkileşimlerin geleceğine dair tartışmaları körüklüyor. Akıllı telefonların aynı donanım ve yapay zeka hizmetlerine erişimi olmasına rağmen, bu tür bir cihazın özel amacı ve işlevselliği, özellikle eğitim ve profesyonel ortamlarda faydalı olabilir.

Yapay Zekalı ve Kameralı Hesap Makinesi: OBSCURA

Siz bu hesap makinesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Satışa çıksa almak ister miydiniz? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmına yazabilirsiniz.

Kaynak: Shiftdelete

Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Yapay Zekalı ve Kameralı Hesap Makinesi: OBSCURA - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • iPad Pro (2024) Ekran Üretimi Aksadı, Tanıtım Tarihi Ne Zaman?
    18:32 iPad Pro (2024) Ekran Üretimi Aksadı, Tanıtım Tarihi Ne Zaman?

    Apple'ın birkaç gün içinde iPad Pro (2024) ve iPad Air (2024) modellerini tanıtması bekleniyor. Ancak yeni bir sızıntıya göre, iPad Pro (2024) modelinin 12,9 inç OLED ekran üretimi istenen seviyede değil. Bu durum Apple'ı tanıtımı geciktirmeye veya yeni modelleri gecikmeli olarak göndermeye zorlayabilir. Detaylar haberimizde.

  • Flört uygulamasından tanıştığı kişileri dolandıran şüpheliler yakalandı
    17:55 Flört uygulamasından tanıştığı kişileri dolandıran şüpheliler yakalandı

    Antalya'da flört uygulamasından tanıştığı kişilerin cep telefonu ve mobil bankacılık uygulamasının şifrelerini öğrenen 1'i kadın 3 şüpheli, hesaplardaki parayı ve bankadan çektikleri kredileri kendi hesaplarına aktardı. Mağdurları 2 milyon lira dolandıran şüpheliler gözaltına alındı.

  • Motorola Edge 50 Pro Tanıtım Tarihi ve Özellikleri
    16:32 Motorola Edge 50 Pro Tanıtım Tarihi ve Özellikleri

    Motorola, akıllı telefon işindeki eski günlerine dönmek için yoğun mesai harcıyor. Edge 50 Pro modeli 3 Nisan'da tanıtılacak. Cihazda Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 işlemci, 6.7 inç 144 Hz pOLED ekran, 50 MP ön ve arka kamera gibi özellikler bulunacak.

  • Threads, spor müsabakalarını takip edenlere canlı skor gösterecek
    16:32 Threads, spor müsabakalarını takip edenlere canlı skor gösterecek

    Meta'nın mikroblog platformu Threads, yeni bir güncelleme ile artık canlı skorları gösterecek. Mark Zuckerberg tarafından duyurulan bu özellikle, kullanıcılar spor müsabakalarını takip ederken canlı skorları da görebilecekler. Şirket, başlangıçta NBA skorlarını sunacaklarını ve ilerleyen dönemlerde diğer liglerin skorlarını da ekleyeceklerini belirtti. Threads'in canlı skor özelliği, maç öncesi, maç sırası, maç sonrası ve istenilen zamanlarda kullanıcılara skorları göstermek için tasarlandı.

  • Gölcük Cumhuriyet İlkokulu'nda Kodlamaya Hazırım Projesi Devam Ediyor
    16:25 Gölcük Cumhuriyet İlkokulu'nda Kodlamaya Hazırım Projesi Devam Ediyor

    Kocaeli'nin Gölcük ilçesindeki Cumhuriyet İlkokulunda başlatılan 'Kodlamaya Hazırım' projesi, öğretmen Öykü Güneş önderliğinde eTwinning kapsamında devam ediyor. Proje kapsamında öğrenciler, kod yazmayı öğrenerek teknolojiyi etkin bir şekilde kullanma imkanı buluyor. Türkiye ve Azerbaycan'dan 11 okulla ortak yürütülen proje, mayıs ayında tamamlanacak. Okul müdürü Arif Ayyıldız, projenin amacının her öğrenciye dokunarak onları yetenekleri ve ilgileri doğrultusunda yetiştirmek olduğunu belirtti. Ayyıldız ayrıca, kodlama eğitimi alan çocukların gelecekte ülkeye ciddi katkı sunabileceğini vurgulayarak, 'Proje kapsamında 11 farklı okuldan 300'e yakın öğrenciye kodlama becerisi farklı programlar aracılığıyla kazandırılırken, geleceğin güçlü Türkiye'sinin temelleri atılmaktadır.' dedi.

  • Meta, Threads uygulamasını fediverse'e dahil ediyor
    14:34 Meta, Threads uygulamasını fediverse'e dahil ediyor

    Meta, Threads uygulamasını, daha fazla çevrimiçi kimlik ve içerik kontrolü sağlamak amacıyla 'fediverse'e dahil ediyor. Bu stratejik hamle, Meta'nın teknoloji ve sosyal medya alanındaki pozisyonunu güçlendirmeyi hedefliyor.

  • Android 15, mobil oyunlarda 60 fps sınırını aşabilecek
    14:33 Android 15, mobil oyunlarda 60 fps sınırını aşabilecek

    Google, dün yayınladığı Android 15 geliştirici önizleme 2 sürümüyle işletim sistemine yeni özellikler kazandırdı. Yayınlanan güncelleme ile oyunlar için varsayılan kare hızını devre dışı bırakan bir kod eklendi ve bu sayede Android 15, mobil oyunlarda 60 fps sınırını aşabilecek. Geliştiricilerin oyunlarını daha yüksek kare hızlarında denemeleri ve test etmeleri için tasarlanan bu özellik, son kullanıcının da erişimine açılacak.

  • Grand Theft Auto VI, 2026'ya ertelenebilir
    14:33 Grand Theft Auto VI, 2026'ya ertelenebilir

    Rockstar Games'in uzaktan çalışanlarına yönelik istenmeyen acil toplantı talebiyle, Grand Theft Auto VI'nın 2025 çıkış penceresini kaçırması ve 2026'ya erteleniyor olabilir. Şu anda oyunun 2025 İlkbaharında çıkması hedefleniyor, ancak kaynaklar 2025 sonbahar çıkışının daha olası olduğunu belirtiyor.


18:12 Mansur Yavaş, Turgut Altınok’a takas teklifinde bulundu Mansur Yavaş, Turgut Altınok'a takas teklifinde bulundu
15:38 Rusya lideri Putin’den ilk açıklama: Saldırıya dahil olan herkesi bulacağız Rusya lideri Putin'den ilk açıklama: Saldırıya dahil olan herkesi bulacağız
15:02 Moskova’daki terör saldırısında failler, salonu yakmak için özel sıvı kullanmış Moskova'daki terör saldırısında failler, salonu yakmak için özel sıvı kullanmış
09:45 Moskova’daki terör saldırısında ölenlerin sayısı 150’ye yükseldi İşte kanlı geceden tüm ayrıntılar Moskova'daki terör saldırısında ölenlerin sayısı 150'ye yükseldi! İşte kanlı geceden tüm ayrıntılar
18:11 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Putin’e taziye telefonu Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Putin'e taziye telefonu
17:55 Flört uygulamasından tanıştığı kişileri dolandıran şüpheliler yakalandı Flört uygulamasından tanıştığı kişileri dolandıran şüpheliler yakalandı
17:14 Takımı ligden çekecekler mi Fenerbahçe’de tüm eski başkanlar bir araya gelecek Takımı ligden çekecekler mi? Fenerbahçe'de tüm eski başkanlar bir araya gelecek
17:00 Yeniden Refah Partisi’nin seçime 1 hafta kala Şanlıurfa’da düzenlediği mitinge dev katılım Yeniden Refah Partisi'nin seçime 1 hafta kala Şanlıurfa'da düzenlediği mitinge dev katılım
17:00 Cezaevi izniyle gelen şahıs ablasını bıçakla rehin aldı Cezaevi izniyle gelen şahıs ablasını bıçakla rehin aldı
16:19 Mersin’de iş çıkışı öldürülen gencin katili yakalandı Mersin'de iş çıkışı öldürülen gencin katili yakalandı
15:56 Esra Ezmeci, Bağcılar’daki sucu skandalına öfke kustu: Hadım edilsin Esra Ezmeci, Bağcılar'daki sucu skandalına öfke kustu: Hadım edilsin
15:06 Moskova’yı kana bulayan saldırganın ilk sözleri: 5 bin 400 dolar para aldım Moskova'yı kana bulayan saldırganın ilk sözleri: 5 bin 400 dolar para aldım
14:39 Ankara mitingine kaç kişi katıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan sayı verdi, alandakiler coştu Ankara mitingine kaç kişi katıldı? Cumhurbaşkanı Erdoğan sayı verdi, alandakiler coştu
13:51 Halis Serbest, Bergen filmine açtığı tazminat davasını kaybetti Halis Serbest, Bergen filmine açtığı tazminat davasını kaybetti
13:18 AK Partili Akbaşoğlu, dört gözle ek zam bekleyen emeklilere tarih verdi AK Partili Akbaşoğlu, dört gözle ek zam bekleyen emeklilere tarih verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.03.2024 19:30:32. #1.11#
SON DAKİKA: Yapay Zekalı ve Kameralı Hesap Makinesi: OBSCURA - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement