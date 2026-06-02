Yaratıcı endüstride zamanla yarış: 3D ve yapay zeka iş akışlarını nasıl dönüştürüyor? - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Yaratıcı endüstride zamanla yarış: 3D ve yapay zeka iş akışlarını nasıl dönüştürüyor?

Yaratıcı endüstride zamanla yarış: 3D ve yapay zeka iş akışlarını nasıl dönüştürüyor?
02.06.2026 17:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yapay zeka araçlarının iş akışlarına girmesiyle 3D animasyon ve görselleştirme süreçlerinin köklü bir değişimden geçtiğini belirten Add & Blur Studio kurucu ortağı Selim Arı, küresel ajanslardaki 13 yılı aşkın deneyimiyle yeni üretim modelini değerlendirdi. Yapay zeka ve optimize edilen render süreçleri sayesinde projelerde %30’a varan hız artışı sağlandığını vurgulayan Arı, en doğru sonuç için estetik bakış açısı ve insan dokunuşunun hala vazgeçilmez olduğunu ifade etti.

Yapay zeka destekli üretim araçlarının son dönemde yaratıcı endüstrilerde hızla yaygınlaşması ve global markaların “daha kısa sürede, daha yüksek kalite” beklentisini standart haline getirmesi, sektördeki dönüşümü hiç olmadığı kadar hızlandırdı. Özellikle 2024 sonrası dönemde Midjourney, Kling ve benzeri üretken AI araçlarının profesyonel iş akışlarına entegre edilmesiyle birlikte, 3D animasyon ve görselleştirme süreçleri köklü bir değişimden geçiyor. Bu gelişmeler, yaratıcı ekiplerin çalışma biçimini yeniden tanımlarken, sektörün neden tam da bugün bu dönüşümü konuştuğunu açıkça ortaya koyuyor.

Bu dönüşümü sahada birebir deneyimleyen isimlerden biri olan Add & Blur Studio kurucu ortağı Selim Arı; 13 yılı aşkın uluslararası deneyimi, global markalarla yürüttüğü projeler ve ABD merkezli yaratıcı ajanslardaki geçmişiyle alanın öne çıkan uzmanları arasında gösteriliyor. Yönettiği projelerde 3D, motion design ve yapay zeka entegrasyonunu bir araya getirerek sektörün yeni üretim modeline yön veren isimlerden biri olarak dikkat çekiyor.

Yapay zeka hız kazandırıyor, ama kontrol hala insanda

Yaratıcı süreçlerde yapay zekanın rolüne değinen 3D animasyon tasarımcısı ve ürün modelleme uzmanı Selim Arı, özellikle son yıllarda iş akışlarının ciddi şekilde dönüşüm geçirdiğini belirtiyor. Geleneksel üretim süreçlerinde haftalar sürebilen görselleştirme ve animasyon çalışmalarının, doğru araçlarla çok daha kısa sürede tamamlanabildiğini ifade eden Arı, “Yapay zeka destekli araçlar sayesinde tekrar eden işler otomatikleşiyor. Bu da ekiplerin daha çok yaratıcı kararlar üzerine odaklanmasını sağlıyor” dedi.

Kariyerinde ABD merkezli PureRed ve Haddad & Partners gibi, global markalar için yüksek hacimli ve hızlı üretim yapan ajanslarda görev alan Arı’ya göre burada en kritik nokta, teknolojiyi doğru konumlandırmak: “AI araçları süreci hızlandırıyor ama yaratıcı yönü tamamen devralmış değil. Doğru sonuç için hala insan dokunuşu, estetik bakış açısı ve deneyim gerekiyor.”

Standartlaşan iş akışları verimliliği artırıyor

Özellikle global markalarla yürütülen projelerde hız ve tutarlılığın büyük önem taşıdığını belirten Arı, 3D üretim süreçlerinde standartlaşmanın ciddi bir avantaj sağladığını vurguluyor. Farklı coğrafyalarda çalışan ekiplerin aynı kaliteyi yakalayabilmesi için belirli yazılım ve render süreçlerinin optimize edilmesi gerektiğini ifade eden Arı, bu sayede projelerde %30’a varan hız artışı elde edilebildiğini dile getirdi.

PureRed ve Haddad & Partners gibi ajanslarda edindiği deneyimin, bu tür yüksek tempolu ve çok paydaşlı projelerde sistematik çalışma kültürünü anlamasında belirleyici olduğunu da ekleyen Arı, global ölçekte başarı için süreç yönetiminin en az yaratıcılık kadar önemli olduğunu belirtiyor.Sonuç olarak, 3D teknolojileri ve yapay zeka entegrasyonu yalnızca geçici bir trend değil; yaratıcı endüstrinin yeni standardı haline gelmiş durumda. Bu dönüşüme uyum sağlayan ekipler rekabette öne çıkarken, geleneksel yöntemlerde ısrar edenler için zamanla yarış her geçen gün daha da zorlaşıyor.

İbrahim Çelik 

Yapay Zeka, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Yaratıcı endüstride zamanla yarış: 3D ve yapay zeka iş akışlarını nasıl dönüştürüyor? - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tarihi kalıntıların da bulunduğu iki köy arasında kalan kanyon, keşfedilmeyi bekliyor Tarihi kalıntıların da bulunduğu iki köy arasında kalan kanyon, keşfedilmeyi bekliyor
Yakınları 10 gün ulaşamadı, asansör boşluğunda ölü bulundu Yakınları 10 gün ulaşamadı, asansör boşluğunda ölü bulundu
Buca Belediyesi’ne operasyonda yeni detaylar Rüşveti “sabun“ diyerek gizlemişler Buca Belediyesi'ne operasyonda yeni detaylar! Rüşveti "sabun" diyerek gizlemişler
Önünü kestikleri yolcu otobüsüne zarar veren 3 kişi gözaltında Önünü kestikleri yolcu otobüsüne zarar veren 3 kişi gözaltında
Aziz Yıldırım’ın Londra’da görüştüğü isim ortaya çıktı Aziz Yıldırım'ın Londra'da görüştüğü isim ortaya çıktı
Ünlü oyuncu Naz Elmas’ın son hali gündem yarattı Ünlü oyuncu Naz Elmas'ın son hali gündem yarattı

16:50
Bu iş tamam Mason Greenwood Fener’e hayırlı olsun
Bu iş tamam! Mason Greenwood Fener'e hayırlı olsun
16:26
Kılıçdaroğlu’ndan Berhan Şimşek’e A Takımı’nda yeni görev
Kılıçdaroğlu'ndan Berhan Şimşek'e A Takımı'nda yeni görev
16:04
Kılıçdaroğlu’nun A Takımı belli oldu İşte 19 kişilik MYK listesi
Kılıçdaroğlu'nun A Takımı belli oldu! İşte 19 kişilik MYK listesi
15:53
Varını yoğunu altına yatıranları yıkan haber
Varını yoğunu altına yatıranları yıkan haber
15:39
Kılıçdaroğlu’na başdanışman mı oluyor Ayhan Bilgen’den Haberler.com’a özel açıklama
Kılıçdaroğlu'na başdanışman mı oluyor? Ayhan Bilgen'den Haberler.com'a özel açıklama
15:14
Bakan Çiftçi ile Bakan Gürlek, Devlet Bahçeli’yi ziyaret etti Dikkat çeken dosya detayı
Bakan Çiftçi ile Bakan Gürlek, Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti! Dikkat çeken dosya detayı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.06.2026 17:27:27. #7.12#
SON DAKİKA: Yaratıcı endüstride zamanla yarış: 3D ve yapay zeka iş akışlarını nasıl dönüştürüyor? - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.