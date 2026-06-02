Yaratıcı endüstride zamanla yarış: 3D ve yapay zeka iş akışlarını nasıl dönüştürüyor?

Yapay zeka destekli üretim araçlarının son dönemde yaratıcı endüstrilerde hızla yaygınlaşması ve global markaların “daha kısa sürede, daha yüksek kalite” beklentisini standart haline getirmesi, sektördeki dönüşümü hiç olmadığı kadar hızlandırdı. Özellikle 2024 sonrası dönemde Midjourney, Kling ve benzeri üretken AI araçlarının profesyonel iş akışlarına entegre edilmesiyle birlikte, 3D animasyon ve görselleştirme süreçleri köklü bir değişimden geçiyor. Bu gelişmeler, yaratıcı ekiplerin çalışma biçimini yeniden tanımlarken, sektörün neden tam da bugün bu dönüşümü konuştuğunu açıkça ortaya koyuyor.

Bu dönüşümü sahada birebir deneyimleyen isimlerden biri olan Add & Blur Studio kurucu ortağı Selim Arı; 13 yılı aşkın uluslararası deneyimi, global markalarla yürüttüğü projeler ve ABD merkezli yaratıcı ajanslardaki geçmişiyle alanın öne çıkan uzmanları arasında gösteriliyor. Yönettiği projelerde 3D, motion design ve yapay zeka entegrasyonunu bir araya getirerek sektörün yeni üretim modeline yön veren isimlerden biri olarak dikkat çekiyor.

Yapay zeka hız kazandırıyor, ama kontrol hala insanda

Yaratıcı süreçlerde yapay zekanın rolüne değinen 3D animasyon tasarımcısı ve ürün modelleme uzmanı Selim Arı, özellikle son yıllarda iş akışlarının ciddi şekilde dönüşüm geçirdiğini belirtiyor. Geleneksel üretim süreçlerinde haftalar sürebilen görselleştirme ve animasyon çalışmalarının, doğru araçlarla çok daha kısa sürede tamamlanabildiğini ifade eden Arı, “Yapay zeka destekli araçlar sayesinde tekrar eden işler otomatikleşiyor. Bu da ekiplerin daha çok yaratıcı kararlar üzerine odaklanmasını sağlıyor” dedi.

Kariyerinde ABD merkezli PureRed ve Haddad & Partners gibi, global markalar için yüksek hacimli ve hızlı üretim yapan ajanslarda görev alan Arı’ya göre burada en kritik nokta, teknolojiyi doğru konumlandırmak: “AI araçları süreci hızlandırıyor ama yaratıcı yönü tamamen devralmış değil. Doğru sonuç için hala insan dokunuşu, estetik bakış açısı ve deneyim gerekiyor.”

Standartlaşan iş akışları verimliliği artırıyor

Özellikle global markalarla yürütülen projelerde hız ve tutarlılığın büyük önem taşıdığını belirten Arı, 3D üretim süreçlerinde standartlaşmanın ciddi bir avantaj sağladığını vurguluyor. Farklı coğrafyalarda çalışan ekiplerin aynı kaliteyi yakalayabilmesi için belirli yazılım ve render süreçlerinin optimize edilmesi gerektiğini ifade eden Arı, bu sayede projelerde %30’a varan hız artışı elde edilebildiğini dile getirdi.

PureRed ve Haddad & Partners gibi ajanslarda edindiği deneyimin, bu tür yüksek tempolu ve çok paydaşlı projelerde sistematik çalışma kültürünü anlamasında belirleyici olduğunu da ekleyen Arı, global ölçekte başarı için süreç yönetiminin en az yaratıcılık kadar önemli olduğunu belirtiyor.Sonuç olarak, 3D teknolojileri ve yapay zeka entegrasyonu yalnızca geçici bir trend değil; yaratıcı endüstrinin yeni standardı haline gelmiş durumda. Bu dönüşüme uyum sağlayan ekipler rekabette öne çıkarken, geleneksel yöntemlerde ısrar edenler için zamanla yarış her geçen gün daha da zorlaşıyor.

İbrahim Çelik