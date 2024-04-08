Yeni Apple TV, yerleşik kamera ve ek uygulamalarla gelebilir

Apple, en son raporlara göre potansiyel olarak FaceTime için yerleşik bir kamera ve ek uygulamalarla birlikte gelebilecek yeni bir Apple TV sürümü üzerinde çalışıyor. Ürünle ilgili detaylar uzun zamandır duyuluyordu ve yine söylentiler ortaya çıktı.
Yeni Apple TV yerleşik kamerayla gelecek
Apple'ın FaceTime'ı Apple TV'de kullanmak için halihazırda bir mekanizması olsa da, daha büyük ekran için web kamerası olarak kullanılabilecek bir iPhone veya iPad gerekiyor. Bu duruma çözüm bulacak yeni Apple TV "hareket tabanlı kontrollere" de sahip olacak.
Geçtiğimiz yıl tvOS 17'nin piyasaya sürülmesiyle birlikte Apple TV kullanıcıları, televizyonları üzerinden görüntülü görüşme yapmalarına olanak tanıyan yeni FaceTime uygulamasına kavuştu. FaceTime, daha büyük bir ekrana bağlı olması nedeniyle Apple TV için oldukça mantıklı olsa da şirket, geçen yıla kadar görüntülü arama özelliklerini tanıtmaktan çekiniyordu.
Mark Gurman, şirketin iOS ve iPadOS'ta olduğu gibi aynı yaklaşım üzerinde çalışıyor olabileceğinden, gelecek Apple TV modelinin potansiyel olarak FaceTime'daki tepkileri kontrol etmek için "hareket tabanlı kontroller" içereceğini belirtiyor . Gurman, hareketlerin Apple TV'de ne için kullanılacağı ve hareketlerin cihazı sistem düzeyinde kontrol edip edemeyeceği konusunda ek ayrıntı vermedi.
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Bir de Apple'ın hala büyük hedefleri olduğu akıllı ev segmenti var. Ev işlevlerinin otomatikleştirilmesi, FaceTime video konferansı ve jest tabanlı kontroller için yerleşik kameraya sahip yenilenmiş bir Apple TV sunulması tartışıldı. Teknolojinin tümü hem iPhone hem de Vision Pro ile kusursuz bir şekilde çalışacak.
Apple, iOS 17, iPadOS 17 ve macOS 14'te halihazırda FaceTime'da kullanıcıların kendilerini animasyonlu 3D efektlerle ifade etmelerine olanak tanıyan jest tabanlı kontroller sunuyor. Bundan böyle, Apple TV'deki FaceTime'ın da benzer şekilde çalışacağını, ancak çok daha büyük bir ekranda çalışacağını varsayabiliriz.
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