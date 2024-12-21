112 yeni ihbar sistemi resmen duyuruldu - Son Dakika
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Teknoloji

112 yeni ihbar sistemi resmen duyuruldu

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İçişleri Bakanlığı, ihbar sisteminde yeniliğe gitti. Bakanlık, asılsız ihbarlar nedeniyle sürekli sorunların yaşandığı 112 ihbar sisteminin artık online olarak da hizmet vereceğini duyurdu.

21.12.2024 13:41  Güncelleme: 13:50
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İçişleri Bakanlığı, 112 ihbar sisteminde yenilik yaptı. Bakanlık tarafından hayata geçirilen "112 Web İhbar Sistemi" ile vatandaşlar artık telefonun yanı sıra internet üzerinden de şüpheli durum ve suç faaliyetleriyle ilgili ihbarda bulunabilecek.

İHBAR SİSTEMİNDE YENİ DÖNEM

İçişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yeni ihbar sistemine yönelik yapılan açıklamada, "112 Web İhbar Sistemi" ile yeni bir dönemin başladığı bildirildi. Açıklamada, "İçişleri Bakanlığımız tarafından hayata geçirilen 112 Web İhbar Sistemi, kullanıcı dostu arayüzü ve kolay erişim imkanıyla vatandaşlarımızın hizmetinde. Bu sistem sayesinde şüpheli durumlar ve suç faaliyetleri hızlı ve güvenli bir şekilde yetkililere bildirilebiliyor." ifadelerine yer verildi.

FORM DOLDURULACAK

Sistem, kullanıcıları yönlendiren bir ihbar formu ile işlemleri hızlı ve düzenli bir şekilde gerçekleştirme olanağı sunuyor. ihbar.ng112.gov.tr adresinden artık vatandaşlar ihbarda bulunabilecek. İhbar formunda, olay veya vaka ile ilgili detaylı bilgiler talep ediliyor. İlk olarak, olayın yeri bilgilerinin doldurulması gerekiyor.

Formun bir diğer bölümü, vatandaşların olayın detaylarını açıklamasına olanak tanıyor. Ayrıca ihbarın hangi güvenlik birimine yönlendirileceği de (Emniyet veya Jandarma) seçilebiliyor. Kişisel bilgiler bölümünde, vatandaşlardan ad, soyad, kimlik numarası, adres, telefon numarası ve e-posta bilgilerini eksiksiz doldurmaları isteniyor. Türk vatandaşı olmayanlar için de ilgili bir işaretleme seçeneği bulunuyor.

112 yeni ihbar sistemi resmen duyuruldu

İçişleri Bakanlığı, Teknoloji, Güvenlik, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji 112 yeni ihbar sistemi resmen duyuruldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Mesut Kaya:
    vatandaş formdaki bilgileri doldurana kadar olay sonlanır 18 1 Yanıtla
  • omer nur:
    insan o formu okuyuk doldurana kadar acil Vaka hasta ölür. kavgada insan birbirini öldürürler hırsızlık vakasının hırsız çoktan kaçar . ve en önemlisi insanın İnterneti yoksa hayat söner ozaman. daha çok iyileştirme yapilabilinir form doldurma işini basitleştirme yapılabilir. t.c yaz konum otomatik olarak eklenir tc ile iş biter bence tc girince ad soy ad adres tam otomatik cikar 9 1 Yanıtla
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