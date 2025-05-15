Yeni Nesil Yolcu Koltuğu Tasarımı

Bursa Uludağ Üniversitesince (BUÜ) şehirler arası otobüsler için hafif, güvenli ve konforlu koltuk tasarlanıyor.

BUÜ'den yapılan açıklamaya göre, Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Celalettin Yüce'nin yürütücülüğünde hazırlanan ve Prof. Dr. Fatih Karpat'ın yardımcı araştırmacı olarak yer aldığı "Şehirlerarası Otobüsler için Yeni Nesil Hafifletilmiş Yolcu Koltuğu Tasarımı ve Prototip İmalatı" başlıklı proje, TÜBİTAK TEYDEB 1505 - Üniversite-Sanayi İşbirliği Destek Programı kapsamında destek almaya hak kazandı.

Yalnızca teknik değil, ekonomik ve çevresel faydaların da sağlanacağı öngörülen proje sonucunda uluslararası standartlara uygun, mevcut koltuklara kıyasla yüzde 10 daha hafif, enerji verimli ve çevre dostu bir prototip geliştirilmesi hedefleniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Doç. Dr. Celalettin Yüce, proje kapsamında yüksek mukavemetli çelikler, alüminyum alaşımları, kompozit ve plastik malzemelerin bir arada kullanılarak yapısal hafifletmenin sağlanacağını aktardı.

Hem ağırlığın düşürüleceğini hem de güvenlik standartlarının korunacağını belirten Yüce, koltuklara yeni nesil elektromekanik bileşenlerin entegre edileceğini bildirdi.

Projenin müşteri kuruluşu firma adına açıklama yapan AR-GE Merkezi Müdürü ve Proje Sorumlusu Veli Öztürk de yerli ve yabancı birçok markaya doğrudan çözüm ortağı olarak hizmet verdiklerini kaydederek, "Bu projede yer alarak hem yenilikçi hem de sürdürülebilir yolcu koltuğu çözümleri geliştirme hedefimizi daha ileriye taşımaktan büyük mutluluk duyuyoruz." ifadesini kullandı.