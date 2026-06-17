Yeni Suni Fotosentez ile Yakıt Üretimi

Bilim adamları yeni bir suni fotosentez sistemi geliştirdi. Geliştirilen teknoloji, bitkilerin güneş enerjisinden yararlanma yöntemini taklit ediyor. Yeni sistem, hem yakıt hem de enerji depolama aracı olarak kullanılabilen formik asit üretiyor.

Japonya'daki araştırmacılar, güneş ışığı, su ve karbondioksiti herhangi bir batarya kullanmadan yakıta dönüştürebilen yeni bir suni fotosentez sistemi geliştirdi. Osaka Metropolitan University bünyesinde geliştirilen teknoloji, bitkilerin güneş enerjisinden yararlanma yöntemini taklit ederken mevcut sistemlerde kullanılan bazı pahalı bileşenlere olan ihtiyacı ortadan kaldırıyor.

Yeni sistem, hem yakıt hem de enerji depolama aracı olarak kullanılabilen formik asit üretiyor. Daha önce geliştirilen birçok suni fotosentez sisteminin aksine, gün boyunca kararlı çalışabilmek için bataryalara veya karmaşık elektronik kontrol ünitelerine ihtiyaç duymuyor.

Araştırmacılara göre, yeniliğin temelinde özel olarak tasarlanan bir elektrolizör bulunuyor. Bu bileşen, güneş ışığının şiddeti değiştikçe elektrik özelliklerini otomatik olarak ayarlayabiliyor. Güneş ışığı arttığında sistem ısınıyor ve iç direnci azalıyor; böylece herhangi bir harici kontrol mekanizmasına ihtiyaç duymadan kendi kendini düzenleyebiliyor.

Açık hava şartlarında yapılan denemelerde sistem, güneş ışığındaki dalgalanmalara rağmen yakıt üretimini sürdürebildi. Araştırmacılar bunun, güneş kaynaklı yakıt üretimini daha basit, daha düşük maliyetli ve daha uygulanabilir hale getirebileceğini belirtiyor.

Bilim adamları, teknolojinin gelecekte karbon nötr enerji sistemlerine katkı sağlayabileceğini ve yakalanan karbondioksitin faydalı yakıtlara dönüştürülmesinde rol oynayabileceğini düşünüyor. Ticari kullanıma geçmeden önce daha fazla geliştirme gerekse de çalışma, sürdürülebilir yakıt üretimi yolunda önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. - OSAKA